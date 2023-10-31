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تلميح الأداة

Oct 31, 2023

في سياق تصميم القالب، يعد تلميح الأداة أحد عناصر واجهة المستخدم التي توفر معلومات حساسة للسياق تتعلق بعنصر أو عنصر تحكم أو مكون معين. تعد تلميحات الأدوات جزءًا أساسيًا من تصميم واجهات المستخدم التفاعلية، حيث أنها توفر إرشادات إضافية وتساعد المستخدمين على التنقل وفهم وظائف المكونات المختلفة داخل التطبيق. في الأساس، تعمل تلميحات الأدوات كنموذج مضمن من الوثائق التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة المستخدم عند العمل مع واجهات معقدة أو غير مألوفة.

عند العمل مع منصة AppMaster ، تلعب تلميحات الأدوات دورًا حاسمًا في مساعدة المستخدمين أثناء إنشاء نماذج البيانات، وتصميم العمليات التجارية، وبناء واجهات المستخدم لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال تقديم معلومات موجزة حسب الطلب، تساعد تلميحات الأدوات على تبسيط عملية تطوير التطبيق، مما يجعلها أكثر سهولة وفعالية للمستخدمين، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل الجداول الزمنية للتطوير وتكاليفه.

وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman، فإن استخدام تلميحات الأدوات في واجهات المستخدم يمكن أن يحسن سهولة الاستخدام بنسبة تصل إلى 10%. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض حاجة المستخدمين إلى الابتعاد عن الواجهة للرجوع إلى الوثائق الخارجية، وبالتالي تمكينهم من إكمال المهام بسرعة وكفاءة أكبر. علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم تلميحات الأدوات في قابلية التعلم الشاملة للتطبيق، حيث يمكن للمستخدمين التعرف على الواجهة من خلال التوجيه المضمن.

في سياق منصة AppMaster ، يمكن استخدام تلميحات الأدوات بعدة طرق. على سبيل المثال، عند تصميم نماذج البيانات، يمكن أن توفر تلميحات الأدوات معلومات حول أنواع البيانات الموصى بها وقيود الحقول واصطلاحات التسمية. في مصمم عمليات الأعمال (BP)، يمكن أن توفر تلميحات الأدوات إرشادات حول التكوين المناسب لكتل ​​العمليات والعبارات الشرطية وعمليات التكامل المتوفرة. وبالمثل، عند إنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن لتلميحات الأدوات توضيح وظائف وأنماط وسلوك مكونات وعناصر واجهة المستخدم المختلفة.

من المهم ملاحظة أنه يجب استخدام تلميحات الأدوات بحكمة في واجهة المستخدم. يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط لتلميحات الأدوات إلى فوضى بصرية وارتباك وتضاؤل ​​تجربة المستخدم بشكل عام. لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، يجب أن تلتزم تلميحات الأدوات بأفضل الممارسات التالية:

  • موجزة وغنية بالمعلومات: يجب أن توفر تلميحات الأدوات معلومات مفيدة وذات صلة بأقل عدد ممكن من الكلمات. من المرجح أن يقرأ المستخدمون تلميحات الأدوات الواضحة والموجزة ويفهمونها.
  • تأخر الظهور: لتجنب تعطيل تركيز المستخدم، يجب ألا تظهر تلميحات الأدوات على الفور عندما يمرر المستخدم فوق عنصر ما أو يتفاعل معه. بدلاً من ذلك، يوصى بتأخير قصير من 300-500 مللي ثانية.
  • قابل للرفض: يجب أن يكون لدى المستخدمين القدرة على إغلاق تلميح الأداة أو رفضه بعد الانتهاء من قراءته. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تضمين زر إغلاق أو عن طريق السماح لتلميح الأداة بالاختفاء عندما ينقر المستخدم خارجه.
  • غير عائق: يجب ألا تمنع تلميحات الأدوات أو تحجب عناصر الواجهة أو عناصر التحكم الأخرى. يمكن تحقيق ذلك عن طريق وضعها فوق العنصر المرتبط أو أسفله أو بجانبه.
  • يمكن الوصول إليها: للتأكد من أن تلميحات الأدوات قابلة للاستخدام من قبل جميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضروري دمج ميزات إمكانية الوصول، مثل التنقل عبر لوحة المفاتيح وتوافق قارئ الشاشة، في تصميمها.

في الختام، تعد تلميحات الأدوات إضافة لا تقدر بثمن لأي تصميم قالب، لأنها توفر إرشادات أساسية وتعزز تجربة مستخدم أكثر سهولة. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين الاستفادة من قوة تلميحات الأدوات بعدة طرق، وإنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وسهلة الاستخدام وقابلة للتطوير. ومن خلال الالتزام بأفضل الممارسات ودمج تلميحات الأدوات بشكل استراتيجي خلال عملية التصميم، يمكن للمطورين زيادة احتمالية إطلاق التطبيق بنجاح، وفي النهاية تقديم منتج عالي الجودة يلبي احتياجات وتوقعات كل من الشركات والمستخدمين النهائيين على حد سواء.

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