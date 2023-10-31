在模板设计的背景下，辅助功能是指一套全面的设计和开发实践、工具和技术，可确保为不同用户（包括残疾人或残障人士）提供无缝交互和最佳用户体验。这些功能有助于创建网络、移动和后端应用程序，通过消除或最大程度地消除可能阻碍用户访问数字内容并与数字内容交互的障碍，满足视觉、听觉、认知或运动障碍用户的需求。

统计数据强调了在应用程序设计中纳入辅助功能的重要性。据世界卫生组织 (WHO) 称，世界上大约 15% 的人口（即超过 10 亿人）患有某种形式的残疾。此外，全球很大一部分人口都经历过暂时或情境性障碍，这可能会影响他们与数字内容交互的能力。因此，确保应用程序的可访问性成为包容性设计和开发实践的一个关键方面。

在AppMaster ，我们认识到辅助功能的重要性以及它们在提供包容性和以用户为中心的体验方面所发挥的作用。我们的no-code平台提供了一套内置的辅助功能、工具和小部件，使开发人员能够创建符合国际辅助功能标准的应用程序，例如网络内容辅助功能指南 (WCAG) 和《康复法案》第 508 条美国。

使用AppMaster平台时，开发人员可以利用多种辅助功能，例如：

键盘可访问性：确保仅使用键盘输入即可访问、激活和导航应用程序中的所有交互元素，以满足运动障碍或无法使用传统鼠标的用户的需求。

替代文本（alt text）：为应用程序内的图像和非文本元素提供简短的描述性文本，使有视觉障碍的用户能够通过屏幕阅读器理解内容。

动态文本缩放：允许用户根据个人视觉偏好调整应用程序中的文本大小，而不会影响整体布局和功能。

色彩对比度和调色板选择：在前景和背景元素之间实现适当的色彩对比度，并支持多种调色板，以满足不同类型色盲的用户的需求。

焦点指示器：利用清晰的视觉指示器突出显示当前焦点的交互元素，让用户更好地了解自己在应用程序中的位置，改善导航体验。

字幕和文字记录：在音频和视频内容中加入隐藏式字幕、字幕和文字记录，以满足有听力障碍的用户的需求。

Aria（可访问的富互联网应用程序）属性：利用 ARIA 属性为屏幕阅读器提供额外的上下文和信息，从而改善依赖辅助技术的用户的用户体验。

除了内置的辅助功能外， AppMaster平台还包括一组强大的工具，使开发人员能够根据辅助功能标准测试和验证其应用程序。这些工具使开发人员能够识别潜在的改进领域，确保他们的应用程序提供高水平的可访问性并符合国际准则和最佳实践。

将辅助功能纳入模板设计过程不仅可以将应用程序的覆盖范围扩大到更广泛的受众，而且还符合某些司法管辖区的法律要求。除了合规性之外，辅助功能还有助于提高应用程序的整体可用性并提高用户满意度，无论他们的个人能力或偏好如何。因此，从一开始就考虑可访问性成为创建包容性和以用户为中心的应用程序的一个基本方面。

在AppMaster ，我们致力于帮助用户开发可访问且具有包容性的应用程序，以满足不同受众的不同需求。我们的no-code平台与一整套辅助功能和工具相结合，有助于创建提供平等机会进行交互、参与和探索数字内容的应用程序，进一步确保最终产品符合目的并提供积极的影响所有人的用户体验。