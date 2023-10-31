Специальные возможности

В контексте дизайна шаблонов функции доступности относятся к комплексному набору методов проектирования и разработки, инструментов и технологий, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие и оптимальный пользовательский опыт для различных пользователей, включая людей с ограниченными возможностями или нарушениями. Эти функции помогают создавать веб-, мобильные и серверные приложения, которые обслуживают пользователей с нарушениями зрения, слуха, когнитивных или двигательных функций, устраняя или сводя к минимуму барьеры, которые могут препятствовать их способности получать доступ к цифровому контенту и взаимодействовать с ним.

Статистика подчеркивает важность включения функций доступности в дизайн приложений. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 15% населения мира, или более миллиарда человек, живут с той или иной формой инвалидности. Кроме того, значительный процент населения мира испытывает временные или ситуативные нарушения, которые могут повлиять на их способность взаимодействовать с цифровым контентом. Поэтому обеспечение доступности приложений становится важнейшим аспектом инклюзивной практики проектирования и разработки.

В AppMaster мы осознаем важность специальных возможностей и роль, которую они играют в предоставлении инклюзивного и ориентированного на пользователя опыта. Наша платформа no-code предоставляет набор встроенных функций, инструментов и виджетов, позволяющих разработчикам создавать приложения, соответствующие международным стандартам доступности, таким как Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) и раздел 508 Закона о реабилитации в США. Соединенные Штаты.

При использовании платформы AppMaster разработчики могут использовать несколько функций доступности, таких как:

Доступность клавиатуры: обеспечение доступа ко всем интерактивным элементам приложения, их активации и навигации с помощью только ввода с клавиатуры, что обслуживает пользователей с нарушениями моторики или тех, кто не может использовать традиционную мышь.

Альтернативный текст (замещающий текст): предоставление краткого описательного текста для изображений и нетекстовых элементов в приложении, позволяющего пользователям с нарушениями зрения понимать контент с помощью программ чтения с экрана.

Динамическое масштабирование текста: позволяет пользователям изменять размер текста в приложении в соответствии с их индивидуальными визуальными предпочтениями без ущерба для общего макета и функциональности.

Цветовой контраст и выбор палитры: реализация соответствующих соотношений цветового контраста между элементами переднего плана и фона, а также поддержка разнообразных цветовых палитр, которые подходят пользователям с различными типами дальтонизма.

Индикаторы фокуса: использование четких визуальных индикаторов для выделения интерактивного элемента, который в данный момент находится в фокусе, что дает пользователям лучшее понимание своего положения в приложении и улучшает навигацию.

Субтитры и расшифровки: включение субтитров, субтитров и расшифровок аудио- и видеоконтента для пользователей с нарушениями слуха.

Атрибуты Aria (доступные многофункциональные интернет-приложения): использование атрибутов ARIA для предоставления дополнительного контекста и информации для программ чтения с экрана, улучшения взаимодействия с пользователем для тех, кто полагается на вспомогательные технологии.

В дополнение к встроенным функциям специальных возможностей платформа AppMaster включает в себя надежный набор инструментов, которые позволяют разработчикам тестировать и проверять свои приложения на соответствие стандартам доступности. Эти инструменты позволяют разработчикам определять потенциальные области для улучшения, гарантируя, что их приложения обеспечивают высокий уровень доступности и соответствуют международным рекомендациям и передовым практикам.

Включение функций доступности в процесс разработки шаблонов не только расширяет охват приложений более широкой аудиторией, но также соответствует требованиям законодательства в определенных юрисдикциях. Помимо соответствия требованиям, функции доступности способствуют общему удобству использования приложений и повышению удовлетворенности пользователей, независимо от их индивидуальных способностей или предпочтений. В результате учет доступности с самого начала становится фундаментальным аспектом создания инклюзивных и ориентированных на пользователя приложений.

В AppMaster мы стремимся предоставить нашим пользователям возможность разрабатывать доступные и инклюзивные приложения, которые удовлетворяют разнообразную аудиторию с различными потребностями. Наша платформа no-code в сочетании с комплексным набором специальных функций и инструментов облегчает создание приложений, которые предоставляют равные возможности для взаимодействия, взаимодействия и изучения цифрового контента, дополнительно гарантируя, что конечный продукт соответствует поставленной цели и обеспечивает положительный результат. пользовательский опыт для всех.