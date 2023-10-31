Şablon tasarımı bağlamında erişilebilirlik özellikleri, engelli veya engelli kişiler de dahil olmak üzere çeşitli kullanıcılar için kesintisiz etkileşim ve en iyi kullanıcı deneyimini sağlayan kapsamlı bir dizi tasarım ve geliştirme uygulaması, araç ve teknolojiye atıfta bulunur. Bu özellikler, görsel, işitsel, bilişsel veya motor bozuklukları olan kullanıcılara, dijital içeriğe erişme ve etkileşimde bulunma becerilerini engelleyebilecek engelleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek hitap eden web, mobil ve arka uç uygulamalarının oluşturulmasına yardımcı olur.

İstatistikler, erişilebilirlik özelliklerinin uygulama tasarımına dahil edilmesinin önemini vurgulamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15'i, yani bir milyardan fazla insan, bir tür engellilikle yaşıyor. Ek olarak, küresel nüfusun önemli bir yüzdesi, dijital içerikle etkileşim kurma becerilerini etkileyebilecek geçici veya durumsal bozukluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle uygulamaların erişilebilir olmasını sağlamak, kapsayıcı tasarım ve geliştirme uygulamalarının kritik bir yönü haline geliyor.

AppMaster olarak erişilebilirlik özelliklerinin öneminin ve bunların kapsayıcı ve kullanıcı odaklı deneyimler sunmada oynadıkları rolün farkındayız. no-code platformumuz, geliştiricilerin Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ve Rehabilitasyon Yasası'nın 508. Maddesi gibi uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir dizi yerleşik erişilebilirlik özelliği, araç ve widget sağlar. Amerika Birleşik Devletleri.

AppMaster platformunu kullanırken geliştiriciler aşağıdakiler gibi birden fazla erişilebilirlik özelliğinden yararlanabilir:

Klavye erişilebilirliği: Bir uygulama içindeki tüm etkileşimli öğelere yalnızca klavye girişi kullanılarak erişilebilmesini, etkinleştirilebilmesini ve gezinilebilmesini sağlamak, motor bozuklukları olan veya geleneksel fareyi kullanamayan kullanıcılara hizmet vermek.

Alternatif metin (alt metin): Uygulama içerisindeki görseller ve metin dışı unsurlar için kısa, açıklayıcı bir metin sunarak, görme engelli kullanıcıların içeriği ekran okuyucular aracılığıyla kavramasını sağlar.

Dinamik metin ölçeklendirme: Kullanıcıların, genel düzen ve işlevsellikten ödün vermeden, uygulamadaki metni kendi görsel tercihlerine göre yeniden boyutlandırmasına olanak tanır.

Renk kontrastı ve palet seçimi: Ön plan ve arka plan öğeleri arasında uygun renk kontrast oranlarının uygulanması ve farklı renk körlüğü türlerine sahip kullanıcılara hitap eden çeşitli renk paletlerinin desteklenmesi.

Odak göstergeleri: O anda odaklanılan etkileşimli öğeyi vurgulamak için net görsel göstergeler kullanmak, kullanıcılara uygulama içindeki konumlarını daha iyi anlamalarını sağlamak ve gezinme deneyimini geliştirmek.

Altyazılar ve transkriptler: İşitme engelli kullanıcılara hitap etmek amacıyla ses ve video içeriği için altyazılar, altyazılar ve transkriptlerin dahil edilmesi.

Aria (Erişilebilir Zengin İnternet Uygulamaları) özellikleri: Ekran okuyuculara ek bağlam ve bilgi sağlamak için ARIA özelliklerinden yararlanılarak yardımcı teknolojilere güvenenlerin kullanıcı deneyimi iyileştirilir.

Yerleşik erişilebilirlik özelliklerine ek olarak AppMaster platformu, geliştiricilerin uygulamalarını erişilebilirlik standartlarına göre test etmelerine ve doğrulamalarına olanak tanıyan güçlü bir araç seti içerir. Bu araçlar, geliştiricilerin iyileştirmeye açık potansiyel alanları belirlemesine olanak tanıyarak, uygulamalarının yüksek düzeyde erişilebilirlik sunmasını ve uluslararası yönergelere ve en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlar.

Erişilebilirlik özelliklerinin şablon tasarım sürecine dahil edilmesi, yalnızca uygulamaların erişimini daha geniş bir kitleye genişletmekle kalmaz, aynı zamanda belirli yargı bölgelerindeki yasal gerekliliklerle de uyumlu hale gelir. Erişilebilirlik özellikleri, uyumluluğun ötesinde, uygulamaların genel kullanılabilirliğine katkıda bulunur ve bireysel yetenekleri veya tercihleri ​​ne olursa olsun kullanıcı memnuniyetini artırır. Sonuç olarak erişilebilirliği en baştan dikkate almak, kapsayıcı ve kullanıcı odaklı uygulamalar oluşturmanın temel bir unsuru haline geliyor.

AppMaster, kullanıcılarımızı farklı ihtiyaçlara sahip farklı hedef kitlelere hitap eden erişilebilir ve kapsayıcı uygulamalar geliştirme konusunda desteklemeye kendimizi adadık. Kapsamlı bir erişilebilirlik özellikleri ve araçları paketiyle no-code platformumuz, dijital içerikle etkileşimde bulunmak, etkileşimde bulunmak ve keşfetmek için eşit fırsatlar sağlayan uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır, ayrıca son ürünün amaca uygun olmasını ve olumlu bir sonuç sunmasını sağlar. herkese kullanıcı deneyimi.