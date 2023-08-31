API 弃用是指提供商出于各种原因（例如引入新的 API 版本、更改业务需求或不断发展的安全标准）而有意逐步淘汰或终止应用程序编程接口 (API)。弃用是 API 生命周期中常见的情况，因为 API 在软件系统中发挥着关键作用，为不同的软件组件提供了交互、交换数据和扩展功能的手段。

随着技术和整个软件开发行业的快速进步，API 必须不断发展，以保持相关性并满足不断变化的用户和业务需求。根据 ProgrammableWeb 的数据，有超过 24,000 个可用的公共 API，这证明了 API 在当今数字经济中的重要性。因此，弃用成为 API 发展过程中的必要步骤，以确保开发人员和组织继续利用高效、安全和最新的服务。

API 弃用并不是立即停止 API 功能，而是提供者向消费者传达 API 最终将被终止或被更新版本替换的一段时期。这段时期允许消费者（通常是开发人员或集成商）修改和调整他们的应用程序和系统以适应即将到来的变化。

与 API 弃用相关的重大挑战之一是对相关应用程序和服务的潜在影响。应提前告知消费者和集成商，以减轻弃用造成的潜在干扰并确保平稳过渡。 API 提供商通常遵循弃用政策和策略来促进这一过程，并提供文档和支持来帮助开发人员从弃用版本过渡到新版本。

例如， AppMaster no-code平台允许客户开发后端、Web 和移动应用程序，支持创建 REST API 和 WSS endpoints 。 AppMaster自动为服务器endpoints生成Swagger（OpenAPI）文档，该平台全面且灵活，可以有效应对API弃用带来的变化。

API 弃用背后有一些常见原因。原因之一可能是发布了具有增强功能、改进性能或更好安全措施的新 API 版本。提供商可能决定弃用旧版本，以鼓励用户过渡到更高效、更安全和可扩展的 API。有时，API 可能不再符合提供商的业务模型或违反新引入的行业标准，因此需要弃用。

重要的是要了解 API 弃用并不等同于 API 退役或删除。弃用是一个计划阶段，其中 API 将继续运行，但有关于其即将过时的明确指示和文档。此阶段可确保开发人员有充足的时间来评估影响并安排其应用程序中的必要调整。相比之下，API 停用或删除是指完全关闭 API，使其无法运行且无法访问。

为了减少 API 弃用的潜在不利影响，API 提供商制定弃用政策并遵循最佳实践。其中一些做法包括在足够的准备时间内传达弃用公告、提供有关更改的全面文档以及在过渡期间向开发人员和集成商提供支持。在 API 弃用过程中，透明度和一致的沟通至关重要，以确保消费者充分了解情况并为转变做好准备。

总之，API 弃用是 API 生命周期管理的一个重要方面，可确保 API 不断发展并与现代技术进步、行业标准和用户需求保持一致。通过采用精心策划的弃用策略并向 API 消费者提供清晰的沟通和支持，API 提供商可以促进无缝过渡并维持用户的信任。 AppMaster no-code平台体现了创新和适应性之间的完美平衡，同时管理 API 弃用，为客户提供了创建和维护可扩展、灵活和高性能应用程序的最佳工具。