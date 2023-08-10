Sürekli gelişen yazılım geliştirme dünyasında no-code platformlar, uygulamaların kavramsallaştırılma, tasarlanma ve hayata geçirilme şeklini yeniden şekillendirdi. Bu öncüler arasında, bireylerin ve işletmelerin geleneksel kodlamanın karmaşıklığı olmadan uygulama geliştirme yolculuklarına çıkmalarını sağlayan dönüştürücü bir güç olan AppGyver yer alıyor. Bu keşif, AppGyver'ın kalbine iniyor, köklerinin izini sürüyor, yaratılışının ardındaki vizyoner beyinleri ve uygulama oluşturmaya yaklaşımını tanımlayan dahiyane mekaniği.

AppGyver'ın Geçmişi

2010 yılında kurulan AppGyver, uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeye ve kodlama uzmanlıklarından bağımsız olarak güçlü uygulamalar oluşturma yeteneğiyle bireyleri güçlendirmeye çalışan Marko Lehtimäki ve Henri Vähäkainu'nun vizyon sahibi zihinlerinden doğdu. Bağlılıkları, uygulama fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan girişimciler, işletmeler ve yaratıcı düşünürler arasında yankı uyandıran çığır açan kodsuz bir platform olan AppGyver'ın yaratılmasına yol açtı.

O nasıl çalışır?

Görsel Arayüz: AppGyver'ın temelinde, kullanıcıların sürükle ve bırak yaklaşımı kullanarak uygulama ekranları, etkileşimler ve iş akışları tasarlamasına olanak tanıyan sezgisel bir görsel arayüz bulunur.

AppGyver'ın temelinde, kullanıcıların sürükle ve bırak yaklaşımı kullanarak uygulama ekranları, etkileşimler ve iş akışları tasarlamasına olanak tanıyan sezgisel bir görsel arayüz bulunur. Bileşen Kitaplığı: AppGyver, üzerine inşa edilecek bir temel sağlayarak uygulama oluşturmayı kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan çeşitli bir kitaplık sunar.

AppGyver, üzerine inşa edilecek bir temel sağlayarak uygulama oluşturmayı kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan çeşitli bir kitaplık sunar. Mantık ve Veri Akışı: Kullanıcılar, kod yazmadan karmaşık uygulama davranışlarını düzenleyen görsel bir akış şeması benzeri arabirim kullanarak mantık ve veri akışlarını tanımlayabilir.

Kullanıcılar, kod yazmadan karmaşık uygulama davranışlarını düzenleyen görsel bir akış şeması benzeri arabirim kullanarak mantık ve veri akışlarını tanımlayabilir. Entegrasyon ve API'ler: AppGyver, üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak zengin özelliklere sahip ve bağlantılı uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır.

AppGyver, üçüncü taraf hizmetler ve API'ler ile sorunsuz entegrasyon sağlayarak zengin özelliklere sahip ve bağlantılı uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Duyarlı Tasarım: Hızlı yanıt veren tasarım özellikleriyle, AppGyver'da oluşturulan uygulamalar farklı ekran boyutlarına ve cihazlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Ana Özellikler

AppGyver, kullanıcıların karmaşık uygulamaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir temel özellikler paketi sunar. Sezgisel ve yenilikçi yaklaşımı şu özelliklere sahiptir:

Görsel Tasarım: AppGyver'ın görsel arayüzü, kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan yaratıcılıklarını açığa çıkararak drag-and-drop hassasiyetiyle çarpıcı uygulama düzenleri oluşturmasına olanak tanır.

AppGyver'ın görsel arayüzü, kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan yaratıcılıklarını açığa çıkararak hassasiyetiyle çarpıcı uygulama düzenleri oluşturmasına olanak tanır. Basitleştirilmiş Yayınlama: AppGyver, uygulama yayınlama ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak, kullanıcıların uygulama mağazaları ve web dağıtımları aracılığıyla yarattıklarını küresel bir hedef kitleyle paylaşmalarına olanak tanır.

AppGyver, uygulama yayınlama ve dağıtım sürecini kolaylaştırarak, kullanıcıların uygulama mağazaları ve web dağıtımları aracılığıyla yarattıklarını küresel bir hedef kitleyle paylaşmalarına olanak tanır. Bileşen Kitaplığı Bolluğu: AppGyver, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan geniş bir kitaplığa sahiptir ve kullanıcıların gösterişli ve profesyonel bir tasarım estetiğini korurken geliştirmeyi hızlandırmasına olanak tanır.

AppGyver, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve şablonlardan oluşan geniş bir kitaplığa sahiptir ve kullanıcıların gösterişli ve profesyonel bir tasarım estetiğini korurken geliştirmeyi hızlandırmasına olanak tanır. Veri Görselleştirme: Kullanıcı katılımını artıran AppGyver, geliştiricilere veri görselleştirme araçlarını entegre etme, büyüleyici tablolarda, grafiklerde ve etkileşimli panolarda bilgileri sergileme konusunda güç verir.

Kullanıcı katılımını artıran AppGyver, geliştiricilere veri görselleştirme araçlarını entegre etme, büyüleyici tablolarda, grafiklerde ve etkileşimli panolarda bilgileri sergileme konusunda güç verir. Gerçek Zamanlı İşbirliği: AppGyver, işbirlikçi işlevselliğiyle ekip tabanlı geliştirmeyi kolaylaştırarak birden fazla kullanıcının işbirliği içinde uygulamaları gerçek zamanlı olarak oluşturmasını, düzenlemesini ve geliştirmesini sağlar.

AppGyver, işbirlikçi işlevselliğiyle ekip tabanlı geliştirmeyi kolaylaştırarak birden fazla kullanıcının işbirliği içinde uygulamaları gerçek zamanlı olarak oluşturmasını, düzenlemesini ve geliştirmesini sağlar. Kapsamlı Eklenti Ekosistemi: AppGyver'ın eklenti pazarı, kullanıcıların uygulamalarını zenginleştirmek için ek işlevler, hizmetler ve API'ler entegre etmesine olanak tanıyan bir üçüncü taraf eklenti hazinesi sunar.

AppGyver'ın eklenti pazarı, kullanıcıların uygulamalarını zenginleştirmek için ek işlevler, hizmetler ve API'ler entegre etmesine olanak tanıyan bir üçüncü taraf eklenti hazinesi sunar. Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Güvenliği: AppGyver, uygulamalar içindeki hassas bilgileri ve kullanıcı etkileşimlerini koruyan güçlü kullanıcı kimlik doğrulama seçenekleriyle veri güvenliğine öncelik verir.

AppGyver'ın araç seti, içerik oluşturuculara uygulama fikirlerini hayata geçirme gücü vererek, bir zamanlar karmaşık olan uygulama geliştirme alanını, kodlama uzmanlığından bağımsız olarak herkes için erişilebilir hale getirir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kimler Kullanabilir?

AppGyver'ın kullanıcı merkezli yaklaşımı no-code hünerinin birçok kişi, işletme ve yaratıcı için erişilebilir ve faydalı olmasını sağlar. Girişimciler ve startup'lar, yenilikçi fikirlerini işlevsel uygulamalara dönüştürmek için AppGyver'dan yararlanabilir ve kapsamlı kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan vizyonlarını hızla pazara sunabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, gelişmiş müşteri etkileşimi, veri yönetimi ve süreç optimizasyonu için özel uygulamalar geliştirerek operasyonlarını kolaylaştırabilir.

Ayrıca, yaratıcı düşünürler, tasarımcılar ve meraklılar, konseptlerini etkileşimli ve görsel olarak çekici uygulamalara dönüştürmek için AppGyver'ı kullanabilirler. AppGyver'ın sezgisel arayüzü ve çok yönlü araç seti, geleneksel kodlama engellerini aşarak onu, geleneksel kodlamanın karmaşıklığı olmadan uygulama geliştirmenin gücünden yararlanmaya çalışan farklı sektörlerden profesyoneller için paha biçilmez bir varlık haline getirir.

AppGyver ve AppMaster

no-code platformlar endüstrisinde, AppGyver ve AppMaster'ın yan yana gelmesi, uygulama geliştirmeye yönelik iki farklı ancak tamamlayıcı yaklaşımı ortaya çıkarır. no-code alanda müthiş bir güç olan AppMaster, kullanıcılara arka uç sistemlerin, web uygulamalarının ve mobil deneyimlerin oluşturulmasını kapsayan kapsamlı bir araç seti sağlar. AppMaster göze çarpan bir özelliği, veritabanları için veri modellerini görsel olarak şekillendirme ve sezgisel BP Tasarımcısı aracılığıyla karmaşık iş mantığı tasarlama konusundaki benzersiz becerisinde yatmaktadır.

REST API ve WSS Uç Noktalarının sorunsuz entegrasyonu, arka uç uygulama geliştirmenin karmaşık gereksinimlerini karşılayarak yeteneklerini daha da artırır. Ancak AppMaster hüneri, arka uç alanının ötesine uzanıyor - web ve mobil teklifleri, kullanıcıların drag-and-drop hassasiyetiyle kullanıcı arabirimleri oluşturmasına, dinamik bileşenlerin potansiyelinden yararlanmasına ve web uygulamalarında tam etkileşim elde etmesine olanak tanırken, tüm bunlardan yararlanırken Web BP'lerin kullanıcının tarayıcısında sorunsuz şekilde yürütülmesi.

AppMaster kaynak kodu oluşturmaya, uygulamaları derlemeye, testleri çalıştırmaya ve bunları buluta dağıtmaya yönelik benzersiz yaklaşımı, bütünsel bir geliştirme döngüsüne olan bağlılığını sergiliyor. Go, Vue3 çerçevesi, JS/TS, Kotlin , Jetpack Compose ve SwiftUI gibi gelişmiş teknolojilerin kullanımı, çeşitli platformlarda yüksek performanslı uygulamalar yaratmaya olan bağlılığının kanıtıdır. Ayrıca, çalıştırılabilir ikili dosyaları, kaynak kodunu ve hatta şirket içi ana uygulamaları edinme seçeneği, esnekliğinin ve çeşitli kullanım durumları için uyarlanabilirliğinin altını çiziyor. Swagger belgelerinin ve veritabanı şeması geçiş betiklerinin otomatik olarak oluşturulması, sorunsuz işbirliklerini ve gelişmiş proje yönetimini kolaylaştırarak, AppMaster ayrıntılara gösterdiği titiz özenin bir örneğidir.

AppGyver ve AppMaster arasındaki karar, projenin inceliklerine, istenen özelliklere ve kullanıcının ilgili platformlardaki rahatlık düzeyine bağlıdır. AppGyver'ın görsel tasarıma ve basitleştirilmiş iş akışlarına odaklanması, uygulama fikirlerini kolaylıkla hayata geçirmek isteyen kişiler için kullanışlı hale getirirken, AppMaster kapsamlı yetenekleri daha geniş bir uygulama türleri ve geliştirme senaryoları yelpazesine hitap eder. no-code platform endüstrisi gelişmeye devam ederken, AppGyver ve AppMaster tarafından sunulan seçenekler, içerik oluşturucuların dijital özlemlerini gerçekleştirmek için atabilecekleri çeşitli yolların kanıtı olarak duruyor.