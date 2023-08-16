Glide, hızla gelişen uygulama geliştirme endüstrisinde önde gelen bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor ve karmaşık kodlama süreçlerine girmeden güçlü uygulamalar oluşturmak isteyen bireylerin ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 2018'de kurulan Glide, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını basitleştiren kodsuz bir platform olarak önemli bir ilgi gördü.

Kayma Nasıl Çalışır?

Glide, uygulama geliştirmeyi kodlama uzmanlığından bağımsız olarak herkes için erişilebilir kılma temel ilkesiyle çalışır. Platform, görsel ve sezgisel bir yaklaşım benimsiyor ve kullanıcıların basit bir arayüz aracılığıyla uygulamaları tasarlamasına, oluşturmasına ve devreye almasına olanak tanıyor. Glide, iş araçlarından tüketiciye yönelik uygulamalara kadar çeşitli kullanım durumları için çok uygundur.

Kullanıcılar, uygulamanın temelini oluşturan elektronik tabloları kullanarak veri yapılarını tanımlayarak işe başlar. Daha sonra bileşenleri, iş akışlarını ve etkileşimleri yapılandırarak kullanıcı arabirimini ve işlevselliği özelleştirebilirler. Glide'ın perde arkası büyüsü, uygulamayı hayata geçirmek için gereken kodu otomatik olarak üreterek kullanıcıların karmaşık programlama ayrıntıları yerine fikirlerine odaklanmasını sağlar.

Ana Özellikler

Google E-Tablolar Entegrasyonu: Glide'ın benzersiz özelliği, Google E-Tablolar ile sorunsuz entegrasyonudur. Bu entegrasyon, yalnızca bir veri kaynağı olarak değil, aynı zamanda uygulamalar için bir veritabanı görevi de görür. Kullanıcılar, uygulama verilerini verimli bir şekilde yönetmek için elektronik tablolara aşinalıklarından yararlanabilir.

Glide'ın benzersiz özelliği, Google E-Tablolar ile sorunsuz entegrasyonudur. Bu entegrasyon, yalnızca bir veri kaynağı olarak değil, aynı zamanda uygulamalar için bir veritabanı görevi de görür. Kullanıcılar, uygulama verilerini verimli bir şekilde yönetmek için elektronik tablolara aşinalıklarından yararlanabilir. Özelleştirilebilir UI Bileşenleri: Glide, düğmeler, formlar, listeler, resimler ve daha fazlasını içeren birçok özelleştirilebilir UI bileşeni sunar. Bu bileşenler, uygulamanın marka bilinci oluşturmaya ve işlevselliğine uyacak şekilde kolayca uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş ve gösterişli bir uygulama arayüzüne olanak tanır.

Glide, düğmeler, formlar, listeler, resimler ve daha fazlasını içeren birçok özelleştirilebilir UI bileşeni sunar. Bu bileşenler, uygulamanın marka bilinci oluşturmaya ve işlevselliğine uyacak şekilde kolayca uyarlanabilir ve kişiselleştirilmiş ve gösterişli bir uygulama arayüzüne olanak tanır. Otomatik İş Akışları: Kullanıcılar, kodlamaya ihtiyaç duymadan kullanıcı eylemlerine yanıt veren otomatik iş akışları tanımlayabilir. Bu iş akışları, bildirim göndermeyi, verileri güncellemeyi ve olayları tetiklemeyi, kullanıcı etkileşimlerini ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı içerebilir.

Kullanıcılar, kodlamaya ihtiyaç duymadan kullanıcı eylemlerine yanıt veren otomatik iş akışları tanımlayabilir. Bu iş akışları, bildirim göndermeyi, verileri güncellemeyi ve olayları tetiklemeyi, kullanıcı etkileşimlerini ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmayı içerebilir. Yerel Mobil Uygulama Oluşturma: Glide, çeşitli cihazlarda tutarlı ve optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayarak yerel mobil uygulamalar oluşturarak web uygulamalarının ötesine geçer. Bu özellik, büyüyen mobile öncelik veren ortama hitap ediyor.

Glide, çeşitli cihazlarda tutarlı ve optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayarak yerel mobil uygulamalar oluşturarak web uygulamalarının ötesine geçer. Bu özellik, büyüyen mobile öncelik veren ortama hitap ediyor. İşbirliği Yetenekleri: Glide, birden fazla kullanıcının uygulama geliştirme üzerinde işbirliği yapmasını sağlayarak işbirliğini kolaylaştırır. Bu, ekip çalışmasını geliştirir ve farklı paydaşların uygulama oluşturma sürecine katkıda bulunabilmesini sağlar.

Glide, birden fazla kullanıcının uygulama geliştirme üzerinde işbirliği yapmasını sağlayarak işbirliğini kolaylaştırır. Bu, ekip çalışmasını geliştirir ve farklı paydaşların uygulama oluşturma sürecine katkıda bulunabilmesini sağlar. Entegre Hizmetler: Glide, çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegre olarak kullanıcıların haritalar, ödeme ağ geçitleri ve sosyal medya entegrasyonu gibi özellikleri birleştirerek uygulama işlevselliğini geliştirmesine olanak tanır.

Glide, çeşitli üçüncü taraf hizmetleriyle entegre olarak kullanıcıların haritalar, ödeme ağ geçitleri ve sosyal medya entegrasyonu gibi özellikleri birleştirerek uygulama işlevselliğini geliştirmesine olanak tanır. Sezgisel Sürükle ve Bırak Arayüzü: Glide'ın kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, çeşitli geçmişlere sahip bireylere işlevsel ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturma gücü verir.

Glide'ın kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcıların kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, çeşitli geçmişlere sahip bireylere işlevsel ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturma gücü verir. Hızlı Uygulama Geliştirme: Glide no-code yaklaşımıyla uygulama geliştirme sürecini hızlandırır. Kullanıcılar uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlayabilir, özelleştirebilir ve dağıtabilir, bu da geleneksel geliştirme için tipik olarak gereken zamanı ve kaynakları azaltır.

Glide yaklaşımıyla uygulama geliştirme sürecini hızlandırır. Kullanıcılar uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlayabilir, özelleştirebilir ve dağıtabilir, bu da geleneksel geliştirme için tipik olarak gereken zamanı ve kaynakları azaltır. Gerçek Zamanlı Güncellemeler: Google E-Tablolar'da yapılan tüm değişiklikler, uygulama içinde gerçek zamanlı olarak yansıtılır. Bu gerçek zamanlı senkronizasyon, uygulamanın verilerinin güncel ve doğru kalmasını sağlar.

Google E-Tablolar'da yapılan tüm değişiklikler, uygulama içinde gerçek zamanlı olarak yansıtılır. Bu gerçek zamanlı senkronizasyon, uygulamanın verilerinin güncel ve doğru kalmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik: Basitliğine rağmen Glide, uygulama gereksinimleri geliştikçe büyümek için gereken ölçeklenebilirliği sunar. Kullanıcılar ister basit uygulamalar ister daha karmaşık çözümler oluştursun, Glide ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Kimler Kullanabilir?

Glide'ın no-code platformu, teknik altyapıları ne olursa olsun birçok kullanıcı için erişilebilir ve değerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Glide'ı kullanmaktan fayda sağlayabilecek gruplardan bazıları şunlardır:

Girişimciler ve Küçük İşletme Sahipleri: Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, işlemleri kolaylaştıran, müşteri etkileşimlerini yöneten ve hizmetleri geliştiren uygulamaları hızla oluşturmak için Glide'dan yararlanabilir.

Girişimciler ve küçük işletme sahipleri, işlemleri kolaylaştıran, müşteri etkileşimlerini yöneten ve hizmetleri geliştiren uygulamaları hızla oluşturmak için Glide'dan yararlanabilir. Eğitimciler ve Öğrenciler: Glide, etkileşimli öğrenme uygulamaları, sınıf yönetimi araçları veya veri toplama ve analiz gerektiren projeler geliştirmek isteyen eğitimciler ve öğrenciler için mükemmel bir araçtır.

Glide, etkileşimli öğrenme uygulamaları, sınıf yönetimi araçları veya veri toplama ve analiz gerektiren projeler geliştirmek isteyen eğitimciler ve öğrenciler için mükemmel bir araçtır. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve STK'lar: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve STK'lar, misyonlarına yardımcı olan sosyal yardım, iletişim ve veri toplama çabalarını kolaylaştıran uygulamalar oluşturmak için Glide'ı kullanabilir.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve STK'lar, misyonlarına yardımcı olan sosyal yardım, iletişim ve veri toplama çabalarını kolaylaştıran uygulamalar oluşturmak için Glide'ı kullanabilir. Serbest Çalışanlar ve Danışmanlar: Serbest çalışanlar ve danışmanlar, müşterileri için özel uygulamalar oluşturmak, hizmetlerini geliştirmek ve benzersiz çözümler sunmak için Glide'ı kullanabilir.

Serbest çalışanlar ve danışmanlar, müşterileri için özel uygulamalar oluşturmak, hizmetlerini geliştirmek ve benzersiz çözümler sunmak için Glide'ı kullanabilir. Startup'lar: Startup'lar, Glide'ı kullanarak MVP (Minimum Viable Product) geliştirme sürecini hızlandırarak fikirlerini hızlı bir şekilde test etmelerine ve kullanıcı geri bildirimleri toplamalarına olanak tanır.

Glide ve AppMaster

Glide ve AppMaster, no-code uygulama geliştirme dünyasında benzersiz tekliflerle varlıklarını kanıtlamıştır. Projenizin ihtiyaçlarına göre bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için bu platformlar arasındaki farkları daha derinlemesine inceleyelim.

AppMaster çok çeşitli uygulama geliştirme ihtiyaçlarını karşılayan güçlü ve kapsamlı bir no-code araç seti sunar. Diğer birçok platformun aksine AppMaster, müşterilerin veri modelleri , iş mantığı, REST API endpoints ve hatta arka uç süreçlerini görsel olarak tasarlamasına olanak tanıyarak uygulama oluşturma yüzeyinin ötesine geçer. Bu yetenek, onu işletmeler, yeni kurulan şirketler ve karmaşık gereksinimleri olan kuruluşlar dahil olmak üzere her büyüklükteki işletmeye hitap eden bir platform olarak diğerlerinden ayırır.

AppMaster benzersiz özelliği, tamamen işlevsel, kaynak koduyla tamamlanan yürütülebilir uygulamalar oluşturma becerisinde yatmaktadır. Bu, müşterilere uygulamaları üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sunarak, şirket içi barındırma gerektiren veya belirli uyumluluk hususları olan işletmeler için onu çekici bir seçenek haline getirir. Arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme desteğiyle AppMaster, daha karmaşık ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak isteyenlere hitap ediyor.

Glide ve AppMaster arasında karar vermek, projenizin kapsamına, karmaşıklığına ve teknik uzmanlığına bağlıdır. Minimum çabayla ve tasarım estetiğine odaklanarak basit uygulamalar oluşturmayı hedefliyorsanız, Glide tercih ettiğiniz seçim olabilir. Öte yandan, projeniz arka uç süreçlerini, REST API'lerini kapsayan ve gelişmiş barındırma seçenekleri sunan daha güçlü ve çok yönlü no-code bir platform gerektiriyorsa, AppMaster sizin çözümünüz olabilir.

Glide ve AppMaster farklı no-code uygulama geliştirme pazar segmentlerine hitap ediyor. İster yaratıcı bir fikre sahip bir birey olun, ister ölçeklenebilir bir uygulamaya ihtiyaç duyan bir işletme olun, her platformun benzersiz güçlü yönlerini değerlendirmek, hedeflerinize ve gereksinimlerinize uygun olanı seçmenizde size yol gösterecektir.