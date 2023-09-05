Günümüzün dijital dünyasında müşteri etkileşimleri sohbet robotları alanına doğru kayıyor. Bu yapay zeka destekli konuşma aracıları yalnızca verimli olmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri hizmetlerine kişiselleştirilmiş bir dokunuş da sunuyor. Sohbet robotları oluşturmak çoğu zaman kodlama uzmanlığı gerektirir ve bu da birçok işletme için önemli bir engel olabilir. Bu makale , kodsuz sohbet robotu oluşturucu Landbot'u, geçmişini ve kullanıcılara tek bir satır kod yazmadan sohbet robotları oluşturma olanağını nasıl sağladığını ele alacak.

2017 yılında Jiaqi Pan ve bir grup kurucu ortak tarafından kurulan Landbot, chatbot oluşturmayı herkes için erişilebilir hale getirme misyonuyla ortaya çıktı. Vizyon sahibi bir yazılım mühendisi olan Jiaqi Pan, sohbet robotları oluşturma sürecini basitleştirmek için yola çıktı. Sonuç, karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak konuşma deneyimlerini demokratikleştiren bir platform olan Landbot'du.

O nasıl çalışır?

Landbot özünde sezgisel ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. İşte nasıl çalıştığına dair bir döküm:

Chatbot Tasarımı: Landbot, kullanıcıların sürükle ve bırak özellikli bir oluşturucu kullanarak sohbet robotları tasarlamasına olanak tanıyan görsel bir arayüz sağlar. Sıfırdan bir chatbot oluşturarak veya mevcut şablonlardan birini özelleştirerek başlayın. Arayüz, konuşmanın mantığını tanımlayabileceğiniz bir akış şemasına benzer.

Landbot, kullanıcıların sürükle ve bırak özellikli bir oluşturucu kullanarak sohbet robotları tasarlamasına olanak tanıyan görsel bir arayüz sağlar. Sıfırdan bir chatbot oluşturarak veya mevcut şablonlardan birini özelleştirerek başlayın. Arayüz, konuşmanın mantığını tanımlayabileceğiniz bir akış şemasına benzer. Yapı Taşları: Landbot, farklı chatbot öğelerini temsil eden yapı taşlarından oluşan bir kütüphane sunar. Bunlara kısa mesajlar, çoktan seçmeli sorular, giriş alanları ve daha fazlası dahildir. Bu blokları tuval üzerine drag and drop ve konuşma akışını oluşturmak için bunları birleştirmeniz yeterlidir.

Landbot, farklı chatbot öğelerini temsil eden yapı taşlarından oluşan bir kütüphane sunar. Bunlara kısa mesajlar, çoktan seçmeli sorular, giriş alanları ve daha fazlası dahildir. Bu blokları tuval üzerine ve konuşma akışını oluşturmak için bunları birleştirmeniz yeterlidir. Kişiselleştirme: Kişiselleştirme, chatbot etkileşimlerinde anahtardır. Landbot, chatbot'un görünümünü ve davranışını özelleştirmenizi sağlar. Web siteniz veya uygulamanızla kusursuz bir entegrasyon sağlamak için renkleri, yazı tiplerini seçebilir ve hatta markanızın logosunu ekleyebilirsiniz.

Kişiselleştirme, chatbot etkileşimlerinde anahtardır. Landbot, chatbot'un görünümünü ve davranışını özelleştirmenizi sağlar. Web siteniz veya uygulamanızla kusursuz bir entegrasyon sağlamak için renkleri, yazı tiplerini seçebilir ve hatta markanızın logosunu ekleyebilirsiniz. Entegrasyon: Landbot, çeşitli mesajlaşma platformları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Chatbot'u web sitenize yerleştirmek, CRM'nize bağlamak veya e-posta pazarlama yazılımınıza bağlamak istiyorsanız, Landbot bunların hepsini mümkün kılan entegrasyonlar sağlar.

Landbot, çeşitli mesajlaşma platformları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Chatbot'u web sitenize yerleştirmek, CRM'nize bağlamak veya e-posta pazarlama yazılımınıza bağlamak istiyorsanız, Landbot bunların hepsini mümkün kılan entegrasyonlar sağlar. Test etme: Chatbot'unuzu dağıtmadan önce Landbot, onu gerçek zamanlı olarak test etmenize olanak tanır. Bu, konuşma akışının sorunsuz ve hatasız olmasını sağlayarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunar.

Chatbot'unuzu dağıtmadan önce Landbot, onu gerçek zamanlı olarak test etmenize olanak tanır. Bu, konuşma akışının sorunsuz ve hatasız olmasını sağlayarak kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunar. Dağıtım: Chatbot'unuzdan memnun kaldığınızda, onu web sitenize veya tercih ettiğiniz mesajlaşma platformuna kolayca dağıtabilirsiniz. Landbot, hedef kitlenizin erişebilmesini sağlayan çeşitli yerleştirme seçenekleri sunar.

Chatbot'unuzdan memnun kaldığınızda, onu web sitenize veya tercih ettiğiniz mesajlaşma platformuna kolayca dağıtabilirsiniz. Landbot, hedef kitlenizin erişebilmesini sağlayan çeşitli yerleştirme seçenekleri sunar. Analitik ve Optimizasyon: Landbot, chatbot'unuzun performansına ilişkin değerli bilgiler sağlar. Kullanıcı etkileşimlerini izleyebilir, sık sorulan sorular hakkında veri toplayabilir ve daha iyi kullanıcı katılımı için sohbet robotunun yanıtlarını optimize edebilirsiniz.





Landbot'un Temel Özellikleri

Landbot, no-code sohbet robotu oluşturucuları arasında onu mükemmel bir seçim haline getiren bir dizi özelliğe sahiptir. İşte Landbot'un neler sunabileceğine daha yakından bir bakış:

No-Code Chatbot Oluşturma: Landbot'un temel gücü no-code yaklaşımında yatmaktadır. Kullanıcılar herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları tasarlayıp oluşturabilir, bu da pazarlamacılardan müşteri destek ekiplerine kadar geniş bir yelpazedeki profesyonellerin erişebilmesini sağlar.

Landbot'un temel gücü yaklaşımında yatmaktadır. Kullanıcılar herhangi bir kodlama becerisine ihtiyaç duymadan sohbet robotları tasarlayıp oluşturabilir, bu da pazarlamacılardan müşteri destek ekiplerine kadar geniş bir yelpazedeki profesyonellerin erişebilmesini sağlar. Görsel Sürükle ve Bırak Oluşturucu: Platform sezgisel, görsel bir drag-and-drop oluşturucu sağlar. Bu, öğeleri tuval üzerine sürükleyerek ve konuşmanın akışını tanımlamak için bunları bağlayarak sohbet robotları oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Platform sezgisel, görsel bir oluşturucu sağlar. Bu, öğeleri tuval üzerine sürükleyerek ve konuşmanın akışını tanımlamak için bunları bağlayarak sohbet robotları oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı Başlangıç ​​için Şablonlar: Landbot, potansiyel müşteri oluşturmadan müşteri desteğine kadar çeşitli kullanım senaryolarına göre uyarlanmış bir şablon kitaplığı sunar. Bu şablonlar kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olur ve özel sohbet robotu projeleri için değerli temeller oluşturur.

Landbot, potansiyel müşteri oluşturmadan müşteri desteğine kadar çeşitli kullanım senaryolarına göre uyarlanmış bir şablon kitaplığı sunar. Bu şablonlar kullanıcıların hızlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olur ve özel sohbet robotu projeleri için değerli temeller oluşturur. Çoklu Platform Dağıtımı: Landbot, web siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla platformda dağıtımı destekler. Chatbotunuzu web sitenize yerleştirebilir, bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilir veya popüler mesajlaşma platformlarına entegre edebilirsiniz.

Landbot, web siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla platformda dağıtımı destekler. Chatbotunuzu web sitenize yerleştirebilir, bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilir veya popüler mesajlaşma platformlarına entegre edebilirsiniz. Kullanıcı Dostu Arayüz: Landbot'un kullanıcı arayüzü basitlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır. Chatbot geliştirme konusunda deneyimi olmayanlar bile platformda zahmetsizce gezinebilir.

Landbot'un kullanıcı arayüzü basitlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır. Chatbot geliştirme konusunda deneyimi olmayanlar bile platformda zahmetsizce gezinebilir. Çoklu Dil Desteği: Küresel bir hedef kitleye sahip işletmeler için Landbot, çoklu dil desteği sunarak kullanıcıların tercih ettikleri dilde etkileşim kurmasını sağlayan sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanır.

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Landbot'u Kimler Kullanabilir?

Landbot'un kullanıcı dostu arayüzü ve no-code yaklaşımı, onu geniş bir kullanıcı ve sektör yelpazesine hitap eden kapsayıcı bir platform haline getiriyor. Landbot'u kullanmanın faydasını görebilecek başlıca profesyonel ve işletme grupları şunlardır:

Pazarlamacılar: Dijital pazarlamacılar, potansiyel müşteri yaratma, müşteri etkileşimi ve veri toplama amacıyla etkileşimli ve ilgi çekici sohbet robotları oluşturmak için Landbot'tan yararlanabilir. Potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalamak ve geliştirmek için sohbet robotları web sitelerine, açılış sayfalarına ve sosyal medya profillerine yerleştirilebilir.

Dijital pazarlamacılar, potansiyel müşteri yaratma, müşteri etkileşimi ve veri toplama amacıyla etkileşimli ve ilgi çekici sohbet robotları oluşturmak için Landbot'tan yararlanabilir. Potansiyel müşterileri etkili bir şekilde yakalamak ve geliştirmek için sohbet robotları web sitelerine, açılış sayfalarına ve sosyal medya profillerine yerleştirilebilir. Müşteri Destek Ekipleri: Müşteri destek temsilcileri, müşterilere ortak sorgularda yardımcı olan, ürün bilgileri sağlayan ve hatta sorunları gideren sohbet robotları oluşturmak için Landbot'u kullanabilir. Chatbot'lar rutin görevleri yerine getirerek insan temsilcilerinin daha karmaşık sorulara odaklanmasına olanak tanır.

Müşteri destek temsilcileri, müşterilere ortak sorgularda yardımcı olan, ürün bilgileri sağlayan ve hatta sorunları gideren sohbet robotları oluşturmak için Landbot'u kullanabilir. Chatbot'lar rutin görevleri yerine getirerek insan temsilcilerinin daha karmaşık sorulara odaklanmasına olanak tanır. Satış Ekipleri: Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek, randevuları planlamak ve müşteri tercihlerine göre ürün önerileri sunmak için sohbet robotlarını kullanabilir. Landbot, ilk etkileşimleri ve veri toplamayı otomatikleştirerek satış süreçlerinin verimliliğini artırabilir.

Satış profesyonelleri, potansiyel müşterileri belirlemek, randevuları planlamak ve müşteri tercihlerine göre ürün önerileri sunmak için sohbet robotlarını kullanabilir. Landbot, ilk etkileşimleri ve veri toplamayı otomatikleştirerek satış süreçlerinin verimliliğini artırabilir. E-ticaret İşletmeleri: E-ticaret işletmeleri, müşterilerin ürünleri bulmasına, siparişleri takip etmesine ve iadeleri yönetmesine yardımcı olmak için sohbet robotları kullanabilir. Chatbot'lar kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlayarak müşteri memnuniyetini ve dönüşümleri artırabilir.

E-ticaret işletmeleri, müşterilerin ürünleri bulmasına, siparişleri takip etmesine ve iadeleri yönetmesine yardımcı olmak için sohbet robotları kullanabilir. Chatbot'lar kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlayarak müşteri memnuniyetini ve dönüşümleri artırabilir. Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları: Sağlık sektöründe Landbot, hastalara randevu planlama, tıbbi bilgilere erişme ve sık sorulan soruları yanıtlama konusunda yardımcı olan sohbet robotları oluşturmak için kullanılabilir. Bu, hasta katılımını artırabilir ve idari yükleri azaltabilir.

Sağlık sektöründe Landbot, hastalara randevu planlama, tıbbi bilgilere erişme ve sık sorulan soruları yanıtlama konusunda yardımcı olan sohbet robotları oluşturmak için kullanılabilir. Bu, hasta katılımını artırabilir ve idari yükleri azaltabilir. Eğitim Kurumları: Eğitim kurumları, öğrencilere ders bilgileri sağlamak, kabul konusunda yardımcı olmak ve akademik konularda rehberlik sunmak için sohbet robotlarını kullanabilir. Chatbot'lar öğrenci deneyimini geliştirebilir ve idari süreçleri kolaylaştırabilir.

Eğitim kurumları, öğrencilere ders bilgileri sağlamak, kabul konusunda yardımcı olmak ve akademik konularda rehberlik sunmak için sohbet robotlarını kullanabilir. Chatbot'lar öğrenci deneyimini geliştirebilir ve idari süreçleri kolaylaştırabilir. Küçük İşletmeler: Sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler, Landbot'un uygun fiyatından ve kullanım kolaylığından yararlanabilir. Sohbet robotlarını soruları yanıtlamak, randevu almak veya geri bildirim toplamak gibi çeşitli amaçlar için kullanabilirler.

Sınırlı kaynaklara sahip küçük işletmeler, Landbot'un uygun fiyatından ve kullanım kolaylığından yararlanabilir. Sohbet robotlarını soruları yanıtlamak, randevu almak veya geri bildirim toplamak gibi çeşitli amaçlar için kullanabilirler. Kuruluşlar: Büyük kuruluşlar, BT destek bildirimleri veya İK sorguları gibi dahili süreçleri kolaylaştırmak için Landbot'u kullanabilir. Chatbot'lar, verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla müşteriye yönelik harici etkileşimler için de kullanılabilir.

Büyük kuruluşlar, BT destek bildirimleri veya İK sorguları gibi dahili süreçleri kolaylaştırmak için Landbot'u kullanabilir. Chatbot'lar, verimliliği ve ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla müşteriye yönelik harici etkileşimler için de kullanılabilir. Geliştiriciler ve Ajanslar: Geliştiriciler ve ajanslar bile, müşteriler için sohbet robotlarının hızlı bir şekilde prototipini oluşturarak veya özel kodlamaya dalmadan önce konuşma konseptlerini test ederek Landbot'ta değer bulabilir.

Landbot ve AppMaster

Landbot ve AppMaster, uygulama geliştirme ve otomasyon konularına hizmet eden iki yenilikçi platformdur. Her ikisi de kullanıcıları belirli hedeflere ulaşma konusunda güçlendirirken, farklı alanlarda öne çıkıyorlar.

Landbot, sohbet robotları ve konuşma deneyimleri oluşturmaya odaklanıyor. Müşteri katılımını artırma, veri toplama ve sohbet arayüzleri aracılığıyla etkileşimleri kolaylaştırma konusunda özellikle ustadır. Landbot'un gücü basitliğinde ve kapsamlı kodlama becerileri gerektirmeden verimli konuşmaları kolaylaştırma yeteneğinde yatmaktadır.

AppMaster ise kullanıcıların arka uç uygulamaları, web uygulamaları ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı , kodsuz bir platformdur . Kullanıcıların veri modellerini , iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlamalarına olanak tanıyarak, onu çeşitli endüstriler ve kullanım durumları için çok yönlü bir çözüm haline getirerek öne çıkıyor. AppMaster, geliştirme süreci üzerinde ayrıntılı kontrol sağlayarak onu küçük ve büyük işletmeler için uygun hale getirir. Eksiksiz, üretime hazır uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve ölçeklenebilirlik sağlar.





Landbot ve AppMaster arasındaki seçim, özel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize bağlıdır. Müşteri etkileşimlerini geliştirmek için güçlü bir chatbot oluşturucuya ihtiyacınız varsa Landbot mükemmel bir seçimdir. Ancak arka uç işlevselliği, web uygulamaları ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere daha geniş bir uygulama geliştirme yelpazesini kapsayan kapsamlı no-code bir platform arıyorsanız, AppMaster daha kapsamlı bir araç seti sunar. Karar, projelerinizin niteliğine ve uygulama geliştirmedeki uzmanlık düzeyinize bağlıdır.

