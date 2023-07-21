Web uygulamaları geliştirmek karmaşık olabilir ve geliştirme, test veya üretim gibi çeşitli ortamlarda tutarlı davranış sağlamak zor olabilir. Bu baş ağrılarını hafifletmek için güçlü bir çözüm, uygulamaları yalıtılmış, taşınabilir kaplarda paketlemenize, dağıtmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan bir kapsayıcı platformu olan Docker'dır .

Docker, geliştiricilerin çalışma şeklini değiştirerek üretkenliği artırdı ve uygulama ortamlarını kurma ve yönetme karmaşıklığını azalttı. Bu başlangıç ​​kılavuzunda, Docker'ın temellerini, konteynerleştirmeye nasıl yardımcı olduğunu ve nasıl çalıştığını ele alacağız.

Konteynerleştirmeyi Anlamak

Docker'a dalmadan önce, konteynerleştirme kavramını anlamak çok önemlidir. Konteynerleştirme, yazılım kodunu, bağımlılıklarını ve gerekli yapılandırmaları konteyner adı verilen taşınabilir, kendi kendine yeten bir birime kapsülleme işlemidir. Bu kapsayıcılar, farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışarak, temel altyapıdan bağımsız olarak yazılımın aynı şekilde davranmasını sağlar. Konteynerler hafiftir, verimlidir ve kolayca paylaşılabilir ve devreye alınabilir, bu da onları web geliştirme projeleri için mükemmel bir seçim haline getirir.

Liman işçisi ve konteynerler, uluslararası ticaret için nakliye konteynırlarıyla karşılaştırılabilir. Erken nakliyatçılar, değişen boyut ve şekillerden dolayı malları taşırken zorluklarla karşılaştı, bu da verimsizliğe ve kaynakların israf edilmesine yol açtı. Standart nakliye konteynerleri, içeriği ne olursa olsun gemilere ve kamyonlara zahmetsizce yüklenebildiği için bu sorunu çözdü. Benzer şekilde Docker, uygulamanızı ve bağımlılıklarını standartlaştırılmış bir biçimde toplamanıza olanak vererek, birden çok ortamda dağıtılmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırır.

Konteynerleştirme, uygulamaları çalıştırmak için sanal makineler (VM'ler) kullanan geleneksel sanallaştırmadan farklıdır. VM'ler eksiksiz bir konuk işletim sistemi (OS) içerir ve her örnek için ayrılmış kaynaklar (CPU, bellek, depolama) gerektirir, bu da onları kaynak ağırlıklı ve daha az verimli hale getirir. Ancak konteynerler, ana işletim sistemi çekirdeğini paylaşarak kaynak kullanımını azaltır ve daha hızlı başlatma süreleri sağlar.

Docker Nasıl Çalışır?

Docker, kapsayıcılar oluşturmak, yönetmek ve dağıtmak için basit ve kullanıcı dostu bir yol sağlayarak kapsayıcılık kavramını temel alır. Docker, kapsayıcılığı, Docker görüntüleri, Dockerfiles ve Docker kapsayıcıları dahil olmak üzere çeşitli bileşenler ve kavramlar aracılığıyla gerçekleştirir.

Docker Görüntüleri

Docker görüntüsü, bir uygulamayı çalıştırmak için gereken her şeyi (kod, çalışma zamanı, sistem araçları, kitaplıklar ve ayarlar) içeren taşınabilir, hafif ve yürütülebilir bir pakettir. Görüntüler, kapsayıcılı uygulamanız için temel sağlayan önceden yapılandırılmış işletim sistemi ortamları olan temel görüntülerden oluşturulur. Docker görüntülerinin sürümü vardır ve bir kayıt defterinde saklanabilir, bu da uygulamayı ekip üyeleri arasında paylaşmayı ve dağıtmayı veya çeşitli ortamlara dağıtmayı kolaylaştırır.

docker dosyaları

Dockerfile, Docker görüntüsü oluşturmaya ilişkin adım adım yönergeler içeren bir betiktir. Uygulamayı bir kapsayıcıda çalıştırmak için temel görüntüyü, bağımlılıkları, uygulama kodunu, sistem yapılandırmalarını ve diğer gereksinimleri belirtir. Dockerfiles, geliştiricilerin uygulama ortamlarını kodda tanımlamalarına izin vererek şeffaflığı ve sürüm kontrolünü destekler.

Docker Konteynerleri

Docker kapsayıcısı, Docker görüntüsünün çalışan bir örneğidir. Konteyner başlatıldığında, uygulamayı ve bağımlılıklarını yalıtılmış ve tutarlı bir ortamda sarar ve farklı sistemlerde beklendiği gibi davranmasını sağlar. Kapsayıcılar, gerektiğinde oluşturulabilir, başlatılabilir, durdurulabilir ve kaldırılabilir, bu da uygulama taşınabilirliğini iyileştirir ve yeni yazılım sürümlerinin test edilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırır.

Özet olarak, Docker, yazılımları tutarlı ve taşınabilir bir şekilde paketlemek, dağıtmak ve çalıştırmak için güvenilir ve verimli bir yol sağlayarak, geliştiricilerin uygulamalarını konteynerleştirmesini kolaylaştırır. Kapsayıcılık, görüntüler, Dockerfiles ve kapsayıcılar gibi temel Docker kavramlarını anlayarak, aşağıdaki bölümlerde Docker'ı web geliştirme için kullanmayı keşfedeceğiz.

Web Geliştirme için Docker Kurulumu

Web geliştirme için Docker'ı kullanmaya başlamak üzere Docker'ı yerel makinenize yüklemeniz gerekir. Docker, macOS, Windows ve Linux için kullanılabilir. Docker'ı yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Docker resmi indirme sayfasını ziyaret edin ve işletim sisteminiz (macOS veya Windows) için Docker Desktop'ı indirin. Kendi işletim sisteminiz için kurulum talimatlarını izleyerek Docker Desktop'ı kurun. Linux kullanıcıları, dağıtımınız için resmi kurulum kılavuzunu takip edin. Terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırarak Docker kurulumunu doğrulayın:

docker --version

Kurulum başarılıysa, yukarıdaki komut kurulu Docker sürümünü göstermelidir. Artık Docker'ı kurduğunuza göre, onu web geliştirme projeleri için kullanmaya başlayabilirsiniz.

Docker dosyası oluşturma

Dockerfile, Docker görüntüsü oluşturmaya yönelik talimatları içeren bir betiktir. Bir web uygulaması oluştururken Dockerfile, kapsayıcı için temel görüntüyü, uygulama bağımlılıklarını ve gerekli yapılandırmaları tanımlar. Dockerfile oluşturmak için şu adımları izleyin:

Projenizin kök dizininde Dockerfile (uzantısız) adlı yeni bir dosya oluşturun. Web uygulamanız için temel görüntüyü belirtin. Bu, Docker Hub'dan resmi bir görüntü (örneğin, node , python veya php ) veya özel bir görüntü olabilir. Dockerfile'daki FROM talimatını kullanın:

FROM node:latest

WORKDIR komutunu kullanarak kapsayıcı içinde bir çalışma dizini oluşturun. Bu, diğer tüm işlemler için temel dizin olacaktır:

WORKDIR /app

COPY komutuyla uygulama dosyalarınızı kapsayıcıya kopyalayın:

COPY . .

Uygulamanız için gerekli bağımlılıkları kurun. Bu, Node.js için npm veya Python için pip gibi bir paket yöneticisi kullanmayı içerebilir:

RUN npm install

EXPOSE komutunu kullanarak uygulamanız için gerekli bağlantı noktasını gösterin:

EXPOSE 3000

Konteyner başladığında uygulamanızı çalıştıracak komutu tanımlayın. Örneğin, bir Node.js uygulaması için şunları kullanabilirsiniz:

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CMD ["npm", "start"]

Dockerfile yerindeyken, artık bir Docker görüntüsü oluşturabilir ve uygulamanızı aşağıdaki komutları kullanarak bir kapsayıcı içinde çalıştırabilirsiniz:

docker build -t my-web-app . docker run -p 3000:3000 my-web-app

Docker Compose: Çoklu Konteyner Uygulamalarını Basitleştirme

Web geliştirmede, projeler genellikle ayrı kaplarda çalışan birden çok hizmeti içerir. Bu çoklu kapsayıcı kurulumunu düzenlemek için Docker, Docker Compose adlı bir yardımcı program sağlar. Docker Compose, genellikle docker-compose.yml olarak adlandırılan basit bir YAML dosyası kullanarak çok kapsayıcı uygulamaları tanımlamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

Web uygulamanız için bir docker-compose.yml dosyası oluşturmak üzere şu adımları izleyin:

Projenizin kök dizininde docker-compose.yml adlı yeni bir dosya oluşturun. Docker Compose dosyasının sürümünü tanımlayın. Örneğin, sürüm 3'ü kullanmak için aşağıdakileri ekleyin:

version: "3"

Uygulamanızı oluşturan kapsayıcıları tanımlamak için bir services bölümü ekleyin. Her hizmet için görüntü, yapı bağlamı ve ortam değişkenleri gibi kapsayıcı ayrıntılarını belirtin. Aşağıda, Node.js arka ucu ve Redis veritabanı içeren bir web uygulaması örneği verilmiştir:

services: web: build: . ports: - "3000:3000" depends_on: - redis redis: image: "redis:latest" ports: - "6379:6379"

docker-compose.yml dosyası yerindeyken, artık çoklu kapsayıcı uygulamanızı tek bir komut kullanarak oluşturmak ve çalıştırmak için Docker Compose'u kullanabilirsiniz:

docker-compose up

Docker Compose docker-compose.yml dosyasında belirtildiği gibi görüntülerin oluşturulması, kapların oluşturulması ve bunların birbirine bağlanmasıyla ilgilenecektir.

Geliştiriciler, Docker Compose'u kullanarak çok kapsayıcılı uygulamaların yönetimini basitleştirerek birbirine bağlı birden çok hizmetle web uygulamaları oluşturmayı, paketlemeyi ve dağıtmayı kolaylaştırabilir.

Docker'ı Geliştirme İş Akışınıza Entegre Etme

Docker'ı geliştirme iş akışınıza entegre etmek, sürecinizi daha verimli, tutarlı ve işbirliğine dayalı hale getirmenize yardımcı olabilir. Uygulamalarınızı konteynerleştirerek, değişen geliştirme ortamlarıyla ilgili sorunları ortadan kaldırabilir, sürekli entegrasyonu kolaylaştırabilir ve ekip üyelerinin aynı kod tabanlarını paylaşmasını ve üzerinde çalışmasını çok daha kolay yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

Docker'ı geliştirme iş akışınıza entegre etmenin bazı pratik yolları şunlardır:

Yerel Kalkınma

Docker'ı yerel geliştirme için kullanmak, üretim kurulumunuzu taklit eden taşınabilir, yalıtılmış ortamlar oluşturmanıza olanak tanır. Başlamak için uygulamanızın her hizmeti için bir Dockerfile oluşturmanız yeterlidir. Kapsayıcı yapılandırmasını tanımladıktan sonra, kapsayıcıları yerel makinenizde oluşturup çalıştırarak kod yazmak ve test etmek için tutarlı bir ortam sağlayabilirsiniz.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD)

Docker, sürekli entegrasyon ardışık düzenlerinin kurulumunu basitleştirir. Konteynerleri kullanarak, testleri çalıştırmak için yeniden üretilebilir ortamlar oluşturabilir ve kodun üretime dağıtılmadan önce amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Jenkins, GitLab CI ve GitHub Actions gibi birçok CI/CD aracı, Docker kapsayıcılarını işlem hatlarınıza kolayca dahil etmenize olanak tanıyan yerleşik Docker desteğine sahiptir.

Ekip Üyeleri Arasında Ortam Paylaşımı

Docker'ı bir geliştirme ekibinde kullanmanın en önemli avantajlarından biri, uygulama ortamlarını paylaşabilme yeteneğidir. Her ekip üyesinin geliştirme kurulumunu manuel olarak yapılandırmak yerine, herkesin aynı bağımlılıklar ve yapılandırmalarla çalıştığından emin olmak için Docker görüntülerini ve kapsayıcılarını kullanabilirsiniz. Bu, zaman kazandırır ve uygulamayı hazırlama veya üretim ortamlarına dağıtırken sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Üretim Dağıtımı

Docker konteynerleri, uygulamaları üretimde dağıtmak için de kullanılabilir. Kubernetes ve Amazon ECS gibi çok sayıda bulut sağlayıcısı ve konteyner düzenleme sistemi, geliştirme sırasında deneyimlediğiniz aynı tutarlılık ve yalıtım avantajlarını sunarak Docker konteynerlerinin devreye alınmasını destekler. Bu, dağıtım işlemlerini basitleştirir ve canlı uygulamaları başlatırken ortamla ilgili sorunlarla karşılaşma olasılığını azaltır.

Docker ve AppMaster

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen güçlü bir platform olan AppMaster.io , arka uç uygulamalarını verimli bir şekilde paketlemek ve devreye almak için Docker'ı kullanır. Docker'ı kullanan AppMaster.io, uygulamalarının çeşitli ortamlarda tutarlı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak onu modern uygulama geliştirme için paha biçilmez bir araç haline getirir.

AppMaster.io ile bir uygulama oluşturduğunuzda, platform uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler ve Docker kapsayıcılarında paketler. Bu süreç, farklı barındırma ortamlarına konuşlandırırken bile uygulamaların tutarlı performansla bakımını ve yürütülmesini kolaylaştırır.

Docker konteynerleştirme, AppMaster.io kullanmanın tek avantajı değildir. Platformun güçlü görsel geliştirme ortamı, herhangi bir kod yazmadan veri modelleri , iş süreçleri ve kullanıcı arayüzleri tasarlamanıza olanak tanır. Bu yaklaşım geliştirme sürecini hızlandırır ve demokratikleştirir, geliştirici olmayanların bile ölçeklenebilir, verimli ve güvenli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Son düşünceler

Docker, tüm geliştirme yaşam döngüsü boyunca tutarlılık, taşınabilirlik ve performans avantajları sağlayan konteynerleştirmeyi tanıtarak web geliştirme dünyasında devrim yarattı. Docker'ı geliştirme iş akışınıza entegre etmek, ortamla ilgili sorunları en aza indirmenize, sürekli entegrasyonu kolaylaştırmanıza, ekip işbirliğini geliştirmenize ve uygulamaları zahmetsizce üretime dağıtmanıza yardımcı olabilir.

Web geliştirme projeleriniz için doğru araçları bulmak, günümüzün hızlı teknoloji pazarında çok önemlidir. Docker ve AppMaster.io gibi araçlar, geliştirme deneyiminizi önemli ölçüde artırabilir ve projelerinizi giderek daha zorlu hale gelen bir sektörde daha rekabetçi hale getirebilir. Bu çözümleri benimsemek şüphesiz daha verimli, uyumlu ve başarılı web geliştirme uygulamalarına yol açacaktır.