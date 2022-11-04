SoundCloud gibi bir müzik uygulaması nasıl oluşturulur?

SoundCloud gibi bir müzik uygulaması oluşturmak göründüğü kadar zor değil. Bu yazıda, kendi müzik akışı hizmetinizi oluşturmak için atmanız gereken temel adımları özetleyeceğiz. Ayrıca, uygulamanızı rekabette öne çıkarmaya yönelik ipuçları da sağlayacağız. Başlayalım!

SoundCloud nedir?

SoundCloud, içerik oluşturucuların kendi içeriklerini yüklemelerine ve dünya çapındaki dinleyicilerle bağlantı kurmalarına olanak tanıyan bir müzik ve podcast akış platformudur. 2007 yılında Alexander Ljung ve Eric Wahlforss tarafından kurulmuştur ve 2019 yılı itibari ile aylık 175 milyon kullanıcıya sahiptir. Platform, hem yükleme süresinde reklamlar ve sınırlamalar içeren ücretsiz bir sürüm hem de daha fazla özellik ve depolama alanı içeren ücretli bir abonelik sunar. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş öneriler yoluyla yeni müzik ve ses keşfedebilir, derlenmiş oynatma listelerini keşfedebilir ve yorumlar ve sosyal medya entegrasyonu yoluyla içerik oluşturucularla doğrudan bağlantı kurabilir. Dinleyiciler için bir keşif platformu olmasının yanı sıra SoundCloud, müzisyenler, podcast yayıncıları, yapımcılar ve diğer içerik oluşturucuların çalışmalarını paylaşmaları ve potansiyel olarak sektörde tanınırlık kazanmaları için bir ağ oluşturma aracı olarak da hizmet eder.

SoundCloud nasıl çalışır?

SoundCloud, kullanıcıların orijinal içeriklerini yüklemelerine, paylaşmalarına ve tanıtmalarına olanak tanıyan bir müzik ve ses platformudur. Kullanıcılar, bir hesaba kaydolduktan sonra parçalarını veya kayıtlarını yükleyebilir ve profil sayfalarını resimler, biyografiler ve bağlantılarla özelleştirebilirler. Diğer kullanıcılar daha sonra arama işlevleri aracılığıyla veya en sevdikleri sanatçıların profillerini takip ederek içeriği keşfedebilirler. Ayrıca parçaları beğenerek, yeniden yayınlayarak ve yorumlar bırakarak içerikle etkileşime girebilirler.

Sanatçılar, diğer sosyal medya platformlarında parçalarının bağlantılarını paylaşmak veya profil sayfalarına dinleyicileri müziklerini satın almaya yönlendiren bir "satın al" düğmesi eklemek gibi özellikler aracılığıyla dinleyici erişimini artırmak ve hayranlarla bağlantı kurmak için SoundCloud'u kullanabilir. SoundCloud ayrıca dinleyiciler için birinci sınıf abonelik hizmetleri ve sanatçılar için parça performansıyla ilgili ayrıntılı istatistikler ve daha uzun kayıtlar yükleme yeteneği gibi ek özellikler sunar. Genel olarak SoundCloud, hem gelişmekte olan hem de köklü sanatçıların çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle paylaşmaları için erişilebilir ve etkileşimli bir platform sağlar.

SoundCloud'a benzer uygulamalar yapmak için eklemeniz gereken özellikler

Bir uygulama geliştiricisi olarak, SoundCloud'a benzer bir uygulama oluşturmak ilginizi çekebilir. Uygulamanızı başarılı kılmak için eklemeniz gereken birkaç özellik vardır.

Kayıt ve giriş

Kullanıcıların kişisel profiller oluşturabilmeleri ve kendi kişiselleştirilmiş deneyimlerini yaşayabilmeleri için bu özelliği ekleyin. Bu aynı zamanda favori şarkılarını kaydetmelerine, diğer kullanıcıları takip etmelerine ve toplulukla etkileşim kurmalarına olanak tanır.

Temel müzikle ilgili

Bunlar, bir arama çubuğu, çalma listesi oluşturma, şarkı ve albüm organizasyonu, paylaşım yetenekleri ve ses çalma seçeneklerini içerir.

Çevrimiçi/Çevrimdışı dinleme

Kullanıcıların şarkıları çevrimdışı dinlemek için kaydetmesine izin verin ve çevrimiçiyken müzik akışı için seçenekler sağlayın.

Arama ve filtreler

Kullanıcılara şarkıları, sanatçıları ve çalma listelerini arama olanağı sağlayın. Ayrıca dinleme deneyimlerini daha da özelleştirmek için tür, ruh hali ve popülerlik gibi filtreler ekleyin.

oynatma listesi

Çalma listesi işbirlikleri, şarkılar ve profiller hakkında bir yorum bölümü ve diğer kullanıcıları takip etme ve mesaj gönderme yeteneği, uygulamanın topluluk yönünü geliştirecek.

SoundCloud gibi bir müzik uygulaması nasıl oluşturulur?

SoundCloud gibi bir müzik uygulaması oluşturmak için ilk adım, uygulamanın genel hedefini ve vizyonunu belirlemektir. Bu, kullanıcıların kendi müziklerini yüklemelerine ve yayınlamalarına izin verme veya popüler sanatçıların şarkılarından bir seçki düzenleme gibi temel özelliklere karar vermeyi içerir.

Ardından, benzersiz özellikleri veya farklılaşma fırsatlarını belirlemek için pazar araştırması yapmak ve müzik uygulaması alanındaki rakipleri analiz etmek önemlidir.

Uygulamayı oluşturmanın teknik süreci aşağıdakileri içerir:

Kullanıcı dostu bir arayüz tasarlamak ve geliştirmek.

Bir müzik çaları entegre etme.

Müzik dosyaları için güvenli depolama ve akış özelliklerinin sağlanması.

Premium abonelik hizmetleri sunmak veya reklamları dahil etmek gibi para kazanma uygulama stratejilerini dikkate almak da önemlidir. Uygulama oluşturulduktan sonra, uygulama mağazalarında kullanıma sunulmadan ve hedef kitlelere aktif olarak tanıtılmadan önce kapsamlı testlerden geçmelidir. Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak sürekli güncellemeler ve iyileştirmeler de yapılabilir.

SoundCloud gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

SoundCloud gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti, geliştirilmekte olan platformlar, özelliklerin kapsamı ve karmaşıklığı ve geliştirme ekibinin deneyim düzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Genel olarak konuşursak, SoundCloud gibi bir uygulamanın temel sürümünü oluşturmanın maliyeti 50.000 ila 150.000 ABD doları arasında olabilir. Bununla birlikte, uygulama kişiselleştirilmiş öneriler, müzik akışı ve depolama, sosyal ağ özellikleri ve diğer platformlar ve hizmetlerle entegrasyon gibi gelişmiş özellikler içeriyorsa, maliyet kolayca 500.000 doları aşabilir.

İlk geliştirme maliyetinin, başarılı bir uygulama için gereken finansal yatırımın yalnızca bir yönü olduğunu unutmamak önemlidir. Devam eden bakım ve güncellemeler, pazarlama çabaları, sunucu maliyetleri ve diğer masraflar da zaman içinde önemli ölçüde artabilir.

Genel olarak, SoundCloud gibi bir uygulama oluşturmanın tam maliyetini belirlemenin en iyi yolu, projeyi saygın bir geliştirme ekibiyle görüşmek ve istenen tüm özellikleri ve işlevleri özetlemektir. Bu, daha doğru maliyet tahmini yapılmasına izin verecek ve nihai sonucun tüm beklentileri karşılamasını sağlayacaktır.

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Ne kadar sürer?

Bu sorunun cevabı, uygulamanın karmaşıklığı ve üzerinde çalışan ekibin boyutu gibi birkaç faktöre bağlıdır. Genel olarak konuşursak, SoundCloud gibi bir uygulama oluşturmak birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Bunun nedeni, müzik paylaşımı ve akışı için bir platform oluşturmanın, arama işlevi, kullanıcı profilleri ve ses dosyalarını yükleme ve oynatma yeteneği gibi çeşitli özellikler gerektirmesidir. Ek olarak, uygulamanın şık ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olması gerekir. Tüm bu unsurların geliştirilmesi zaman ve dikkatli planlama gerektirir.

Bununla birlikte, daha küçük bir ekip veya bireyin SoundCloud gibi bir uygulamanın basitleştirilmiş bir sürümünü daha kısa sürede oluşturması da mümkündür. Her şey, ekibin veya geliştiricinin belirli hedeflerine ve yeteneklerine bağlıdır. Genel olarak, SoundCloud gibi bir uygulama oluşturmak karmaşık ve uzun bir süreçtir, ancak yeterli özveri ve çabayla başarılabilir.

Birkaç ay süren geleneksel geliştirme yaklaşımı size uymuyorsa, AppMaster harika bir çözüm olabilir. Bu uygulama oluşturucu ile birkaç hafta içinde bir uygulama geliştirebilirsiniz .

Kodsuz çözüm

Appmaster.io, Sound Cloud gibi bir uygulama oluşturmak için kodsuz bir çözümdür. Appmaster ile kullanıcılar, kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kendi ses akış platformlarını kolayca oluşturabilir ve yönetebilir. Appmaster'ın bazı temel özellikleri arasında özelleştirilebilir tasarım seçenekleri, kullanıcı profilleri, yorum bölümleri, çalma listeleri ve ses içeriği yükleme ve paylaşma yeteneği yer alır.

Genel olarak Appmaster, kodlama zorluğu olmadan başarılı bir ses akışı platformu oluşturmak için kolaylaştırılmış bir çözüm sunar. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Appmaster, kendi Sound Cloud benzeri uygulamasını başlatmak isteyen herkes için ilk tercihtir.