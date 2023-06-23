Düşük Kodlu Platformların Ortaya Çıkışı

Dijital dönüşüm dalgasının dünya çapındaki işletmeler üzerinde büyük bir etkisi oldu. Sonuç olarak, özel yazılım çözümlerine olan talep hızla arttı ve şirketler daha hızlı ve daha verimli geliştirme süreçlerine olan ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Bu artan talep low-code platformların yükselişini doğurdu.

Düşük kodlu geliştirme platformları, modern yazılım geliştirmede devrim niteliğinde araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu platformlar, görsel arayüzlere ve önceden oluşturulmuş bileşenlere güvenerek uygulama geliştirmenin daha basit bir yolunu sunarak manuel kodlama ihtiyacını en aza indirir. Hem geliştiricilerin hem de geliştirici olmayanların, kapsamlı kodlama uzmanlığı veya zaman alan geliştirme döngüleri olmadan kapsamlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Yazılım geliştirmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşım, işletmelerin sürekli gelişen dijital dünyaya ayak uydurmasına yardımcı oluyor.

low-code platformlar, engelleri ortadan kaldırarak ve geliştirme sürecini demokratikleştirerek şirketlerin uygulamaları daha hızlı teslim etmelerini, değişen gereksinimlere uyum sağlamalarını ve müşterilerine her zamankinden daha hızlı değer sağlamalarını sağlıyor.

Düşük Kodlu Çözümlerin Temel Özellikleri

Low-code platformlar, geliştirme sürecini basitleştiren ve hızlandıran çok çeşitli özelliklerle birlikte gelir. low-code çözümlerin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Görsel geliştirme ortamları: Low-code platformlar, kullanıcıların sürükle ve bırak araçlarını ve akış şemaları, diyagramlar ve formlar gibi kodun görsel temsillerini kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamları sunar. Bu, geliştirme sürecini daha sezgisel ve erişilebilir hale getirir.

platformlar, kullanıcıların sürükle ve bırak araçlarını ve akış şemaları, diyagramlar ve formlar gibi kodun görsel temsillerini kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan görsel geliştirme ortamları sunar. Bu, geliştirme sürecini daha sezgisel ve erişilebilir hale getirir. Önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar: Bu platformlar, yeni uygulamalara hızla entegre edilebilen çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla birlikte gelir. Bu sadece geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda denenmiş ve test edilmiş bileşenlerin kullanımını sağlayarak olası sorunları ve güvenlik açıklarını en aza indirir.

Bu platformlar, yeni uygulamalara hızla entegre edilebilen çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlarla birlikte gelir. Bu sadece geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda denenmiş ve test edilmiş bileşenlerin kullanımını sağlayarak olası sorunları ve güvenlik açıklarını en aza indirir. Entegre geliştirme ve test araçları: Low-code platformlar genellikle, geliştiricilerin uygulamaları modern bir şekilde kolayca oluşturmasına, test etmesine ve devreye almasına olanak tanıyan yerleşik geliştirme ve test araçlarını içerir. Bu entegrasyon işbirliğini kolaylaştırır, hataları azaltır ve uygulama yaşam döngüsü boyunca tutarlı kalite sağlar.

platformlar genellikle, geliştiricilerin uygulamaları modern bir şekilde kolayca oluşturmasına, test etmesine ve devreye almasına olanak tanıyan yerleşik geliştirme ve test araçlarını içerir. Bu entegrasyon işbirliğini kolaylaştırır, hataları azaltır ve uygulama yaşam döngüsü boyunca tutarlı kalite sağlar. Platformlar arası uyumluluk: Birçok low-code platform, web, mobil ve masaüstü gibi birden çok platformda çalışabilen uygulamaların geliştirilmesine olanak tanır. Bu özellik, geliştiricilerin ek özelleştirme veya geliştirme çabaları olmadan uygulamaları bir kez oluşturmasına ve çeşitli cihazlarda çalıştırmalarına olanak tanır.

Birçok platform, web, mobil ve masaüstü gibi birden çok platformda çalışabilen uygulamaların geliştirilmesine olanak tanır. Bu özellik, geliştiricilerin ek özelleştirme veya geliştirme çabaları olmadan uygulamaları bir kez oluşturmasına ve çeşitli cihazlarda çalıştırmalarına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik: Low-code çözümler genellikle yerleşik ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik özellikleri sunarak uygulamaların büyümesine ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamasına olanak tanır. Bu, özel işlevsellik ekleme veya diğer sistemlerle entegre etme yeteneğini içerir, low-code platformları yazılım geliştirme için çok yönlü ve geleceğe hazır bir seçim haline getirir.

İşletmeler için Low-Code'un Faydaları

Low-code platformlar, masaya çok sayıda avantaj getirerek işletmelerin uygulamaları geliştirme ve dağıtma şeklini değiştiriyor. low-code çözümleri benimsemenin en önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Daha hızlı pazara sürüm süresi: Low-code platformlar, uygulama oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. İşletmeler, görsel arayüzler ve önceden oluşturulmuş bileşenler aracılığıyla geliştirme sürecini basitleştirerek, yeni çözümleri pazara daha hızlı sunabilir, rekabette öne geçebilir ve müşteri ihtiyaçlarına daha verimli bir şekilde uyum sağlayabilir. Daha düşük geliştirme maliyetleri: low-code platformlar, kapsamlı manuel kodlama ihtiyacını azaltarak işletmelerin geliştirme maliyetlerinden ve kaynaklarından tasarruf etmesini sağlar. Bu, özellikle küçük işletmeler ve sınırlı bütçeli yeni başlayanlar için özel yazılım çözümlerinin daha uygun maliyetli uygulanmasına olanak tanır. Daha fazla esneklik ve çeviklik: Low-code platformlar, işletmelerin uygulama geliştirirken daha esnek ve çevik olmalarını sağlar. Şirketlerin sektör trendlerine, müşteri geri bildirimlerine ve değişen gereksinimlere kolaylıkla yanıt vermesini sağlayarak sonuçta daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar ve rekabette öne geçer. Artan işbirliği: Low-code çözümler, geliştirici olmayanların geliştirme sürecine katılmasına olanak tanıyarak ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasını ve iş gereksinimlerine göre uyarlanmış uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu işbirlikçi yaklaşım sonuçta daha çok yönlü, gelişmiş yazılım çözümleriyle sonuçlanır. İnovasyon ve dijitalleştirme: low-code platformlar tarafından sunulan basitleştirilmiş geliştirme süreci, işletmelerin yeni fikirleri ve yenilikleri daha kolay denemelerini sağlar. low-code platformlar, sıradan görevleri otomatikleştirerek ve yazılım geliştirmeyi basitleştirerek, geliştiricilerin yenilikçi çözümlere ve dijital dönüşüme odaklanmalarına olanak tanır.

Low-code geliştirme, sektörü değiştiriyor ve işletmelere özel yazılım uygulamaları geliştirmek için daha pratik ve verimli bir yol sunuyor. Daha hızlı dağıtım, daha düşük maliyetler ve artan esneklik gibi avantajlarla, low-code platformlar, yazılım geliştirmenin geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor. AppMaster gibi şirketler, her büyüklükteki işletme için uygulama geliştirmeyi daha erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli hale getiren güçlü kodsuz çözümler sunarak bu devrimin ön saflarında yer alıyor.

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Low-Code'un Zorlukları ve Sınırlamaları

low-code platformlar şüphesiz yazılım geliştirmede devrim yaratmış olsa da, zorluklardan ve sınırlamalardan paylarını alıyorlar. low-code benimseme konusunda bilinçli bir karar vermek için, sunabileceği potansiyel sakıncaları ve sınırlamaları anlamak çok önemlidir.

Performans sorunları

Low-code platformlar, kodlama ve optimizasyonun çoğunu otomatikleştirir ve bu da bazen daha az verimli kodla sonuçlanabilir. Bu, bazı durumlarda, özellikle oldukça karmaşık veya yoğun kaynak tüketen uygulamalarda performansın düşmesine neden olabilir.

Sınırlı Esneklik

low-code platformlar, kullanıcıların kolaylıkla çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak sağlasa da, bazı işletmelerin ihtiyaç duyduğu özelleştirme düzeyini sağlayamayabilir. Oldukça özel veya benzersiz kullanım durumları için, low-code platformlar, istenen sonucu engelleyebilecek kısıtlamalar getirebilir.

Satıcıya Güvenmek

low-code bir platformu benimserken, platformu sürdürmesi, desteklemesi ve geliştirmesi için satıcıya bağımlı hale gelirsiniz. Satıcı desteği keserse veya ürünü durdurursa, uygulamalarınızı belirsiz bir durumda bırakabilir. Güvenilir bir satıcı seçmek ve yaklaşan ürün değişikliklerinden haberdar olmak çok önemlidir.

Azaltılmış Güvenlik ve Kontrol

Herhangi bir platformda olduğu gibi, low-code çözümler, doğal riskler ve potansiyel güvenlik açıkları ile birlikte gelir. Platform tarafından uygulanan güvenlik önlemlerini değerlendirmek ve bunların şirketinizin güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olduğundan emin olmak çok önemlidir. Benzer şekilde, bazı low-code platformlarda, temel alınan altyapı üzerinde sınırlı denetime sahip olabilirsiniz ve bu da uygulamalarınızı tam olarak özelleştirme ve güvenli hale getirme becerinizi etkileyebilir.

Low-Code, Geleneksel Geliştirme Rollerini Nasıl Değiştiriyor?

low-code platformların benimsenmesi, geliştirme ekiplerinin rolleri ve sorumlulukları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. low-code geliştirici olmayanlara uygulama oluşturma konusunda güç verdiğinden, geleneksel yazılım geliştirme ekiplerinin dinamiklerini değiştirerek daha işbirlikçi ve verimli bir ortama yol açıyor.

Vatandaş Geliştiricileri Güçlendirmek

Low-code platformlar, genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan geliştirici olmayan kişilerin uygulama geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. Uygulama geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, konu uzmanlarının benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çözümler oluşturmasına ve uygulama projesinin bilgi tabanını önemli ölçüde genişletmesine olanak tanır.

Yetenekli Geliştiricileri Serbest Bırakma

Vatandaş geliştiriciler daha basit geliştirme görevlerini yerine getirirken, yetenekli geliştiriciler enerjilerini daha karmaşık ve yenilikçi faaliyetlere odaklayabilirler. Geliştiriciler, odak noktalarını daha yüksek değerli işlere kaydırarak, yazılım geliştirmede başarılabileceklerin sınırlarını zorlayabilir ve sonuç olarak iş için daha iyi sonuçlar elde edebilirler.

İşbirliğini Teşvik Etmek

Low-code platformlar, geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini teşvik eder. Ortak bir geliştirme ortamı ile ekip üyeleri birbirlerinin çalışmalarını kolayca anlayabilir, değerli içgörüler sağlayabilir ve toplu olarak yeniliği yönlendirebilir. Bu işbirlikçi yaklaşım, kuruluşların yazılımları daha hızlı geliştirmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

Genişleyen Beceri Setleri

low-code platformların yükselişi, geliştirici olmayanların becerilerini genişletmeleri için daha fazla fırsata yol açtı. Uygulamalar oluşturmaya başladıklarında, geliştirmenin teknik yönlerini daha iyi anlarlar ve sonuç olarak onları çok yönlü profesyoneller haline getirirler. Uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için geliştiricilerle birlikte çalışmaya devam ettikleri için bu bilgi paha biçilmez olabilir.

AppMaster: No-Code Güçlü Bir Çözüm

AppMaster , kullanıcıların kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak geliştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir no-code platformdur. Güçlü yetenekleriyle AppMaster, yazılım geliştirme sürecini daha verimli, uygun maliyetli ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirerek devrim yaratıyor. AppMaster özellikleri şunları içerir:

Görsel Veri Modelleri ve İş Süreçleri

AppMaster kullanıcıları, benzersiz BP Tasarımcısı aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığı (iş süreçleri) oluşturabilir. Bu, kullanıcıların kapsamlı kod yazmadan karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Kolaylaştırılmış Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Platform, web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop bir UI Builder sunarak kullanıcıların kolayca etkileşimli kullanıcı arayüzleri oluşturmasını sağlar. AppMaster uygulamaları, Vue3 (web uygulamaları), Kotlin ve Jetpack Compose (Android) ve SwiftUI (iOS) gibi popüler çerçevelerle oluşturulur.

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Sorunsuz Dağıtım ve Entegrasyon

AppMaster kullanıcıların "Yayınla" düğmesine bir kez basarak uygulamaları buluta dağıtmasına olanak tanır. Kaynak kodunu, derlemeyi, test etmeyi ve paketlemeyi otomatik olarak oluşturup yöneterek, AppMaster dağıtım sürecini kolaylaştırır ve uygulamaların güncel tutulmasını sağlar.

Gelişmiş Ölçeklenebilirlik ve Uyumluluk

AppMaster uygulamaları, herhangi bir Postgresql tabanlı birincil veritabanıyla uyumludur ve derlenmiş, durum bilgisiz arka uç mimarileri sayesinde inanılmaz ölçeklenebilirlik sunar.

Minimum Teknik Borç

AppMaster en önemli satış noktalarından biri, teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğidir. Platform, gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak temiz, güncel bir kod tabanı sağlar. Bu da, kurumlara normalde eski kod sorunlarını sürdürmek ve çözmek için harcanacak zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar.

Yüksek performanslı, en yüksek puan alan no-code geliştirme platformu olarak AppMaster, düşük kodlu/ no-code devrimi benimsemek ve yazılım geliştirme süreçlerini düzene sokmak isteyen kuruluşlar için güçlü bir çözümdür. Teknik borcu ortadan kaldırma yeteneğiyle birleşen AppMaster, işletmelerin her zamankinden daha hızlı ve verimli yenilik yapmasına yardımcı olur.

Low-Code ile Yazılım Geliştirmenin Geleceği

Low-code geliştirme platformları, teknoloji endüstrisini dönüştürerek yazılım geliştirmeyi daha erişilebilir, verimli ve işbirlikçi hale getiriyor. low-code yazılım geliştirmenin geleceği, muhtemelen daha fazla yenilik, daha düzenli süreçler ve geleneksel geliştirme rollerinde bir değişiklik içerecektir. Burada, low-code yazılım geliştirmenin geleceğini tanımlayabilecek bazı trendleri ve gelişmeleri keşfediyoruz.

Düşük Kodlu Platformların Daha Fazla Kabul Edilmesi

İşletmeler low-code geliştirmenin avantajlarını fark etmeye devam ettikçe, bu platformlara olan talebin artması bekleniyor. Gartner'a göre, 2025 yılına kadar, tüm orta ve büyük ölçekli işletmelerin yarısından fazlası, temel uygulama geliştirme yöntemi olarak low-code benimsemiş olacak. Bu artan benimseme, daha iyi araçlar ve platformlar sağlayarak, daha geniş bir kullanım durumu yelpazesi için daha karmaşık çözümlerin kullanılabilir hale gelmesine yol açacaktır.

Yazılım Geliştirmenin Demokratikleşmesi

Low-code platformlar, yurttaş geliştiricileri güçlendirerek, kapsamlı kodlama becerileri olmadan özel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. Bu, yazılım geliştirmenin demokratikleşmesine yol açarak, geliştirici olmayanların uygulama oluşturmada daha aktif rol almalarını sağlar. Bu eğilimin devam etmesi, yazılım geliştirmeyi çeşitli profesyonellerden oluşan bir grup için daha erişilebilir hale getirmesi ve çeşitli sektörlerde inovasyonu teşvik etmesi bekleniyor.

İşbirlikçi Geliştirme Ortamları

Low-code platformlar, geliştirme sürecine ilişkin ortak bir anlayışı teşvik ederek geliştiriciler ve geliştirici olmayanlar arasında daha iyi işbirliği sağlar. Yazılım geliştirmenin geleceği, geliştirme ekipleri ve bir kuruluş içindeki diğer departmanlar arasında artan koordinasyona tanık olacaktır. Bu, daha etkili ve verimli uygulama geliştirmeyle sonuçlanan daha iyi iletişim ve anlayışa yol açacaktır.

Düşük Kod Geliştirmede Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

low-code platformlarda yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin entegrasyonu, geliştirme sürecini daha da kolaylaştıracaktır. Yapay zeka destekli yardım, yinelenen görevleri otomatikleştirmeye, en iyi uygulamaları ve yönergeleri önermeye ve genel kod kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin giderek daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, low-code geliştirmenin geleceğinde daha önemli bir rol oynamaları bekleniyor.

Diğer Teknolojilerle Geliştirilmiş Entegrasyon

low-code yazılım geliştirmenin geleceği, muhtemelen diğer araçlar, teknolojiler ve platformlarla daha sorunsuz entegrasyonu içerecektir. Bu, işletmelerin gelişmiş işlevsellik ve performans için çeşitli bileşenlerden yararlanan uyumlu çözümler oluşturmasını sağlayacaktır. Daha fazla birlikte çalışabilirlik low-code uygulamaları mevcut sistemlere ve altyapıya bağlama sürecini de basitleştirerek karmaşık entegrasyon çalışmalarına olan ihtiyacı azaltacaktır.

Güvenlik ve Uyumluluğa Odaklanma

low-code geliştirmenin artan popülaritesi ile güvenlik ve uyumluluk endişeleri daha da önemli hale gelecektir. Platformların low-code araçlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların güvenli olmasını, veri koruma standartlarının korunmasını ve çözümlerin ilgili yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlaması gerekir. low-code platformlardaki gelecekteki gelişmeler, kullanıcılar arasında güven oluşturmak için güvenlik ve uyumluluk özelliklerini geliştirmeye odaklanacaktır.

Sonuç olarak, low-code teknolojilerde devam eden gelişmeler, yazılım geliştirme endüstrisini yeniden şekillendiriyor. Daha kapsayıcı, verimli ve işbirlikçi hale getirerek yeniliği benzersiz bir hızda yönlendiriyorlar. AppMaster gibi Low-code ve no-code platformlar gelişmeye ve gelişmeye devam ederek geleneksel yazılım geliştirmeyi daha da bozacak ve dünya çapındaki işletmeler için yeni olasılıkların kilidini açacaktır.