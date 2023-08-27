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Доступность внешнего интерфейса

27, авг. 2023

Доступность внешнего интерфейса (A11Y) относится к практике проектирования, разработки и оптимизации пользовательского интерфейса (UI) веб- и мобильных приложений для обеспечения их удобства использования и оптимального опыта для всех пользователей, независимо от их способностей или ограничений. Это включает в себя учет различных потребностей пользователей со зрительными, слуховыми, когнитивными, двигательными или речевыми нарушениями, а также тех, кто использует вспомогательные технологии или получает доступ к приложениям через альтернативные устройства ввода.

Достижение доступности внешнего интерфейса требует сочетания инклюзивных принципов проектирования, соответствия международным стандартам доступности и внедрения конкретных функций и технологий. Приоритизация доступности внешнего интерфейса — это не только вопрос юридической и этической ответственности, но также приводит к значительным преимуществам для предприятий и организаций. По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек живут с той или иной формой инвалидности, что составляет примерно 15% мирового населения. Обеспечивая доступность внешнего интерфейса, компании могут эффективно обслуживать эту большую базу пользователей, тем самым повышая вовлеченность клиентов, их удовлетворенность и получение дохода.

Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG), разработанные Консорциумом Всемирной паутины (W3C), служат международно признанным стандартом доступности веб-сайтов. В этих рекомендациях изложены принципы, рекомендации и проверяемые критерии успеха для создания веб-контента, доступного для людей с ограниченными возможностями. Текущая версия WCAG 2.1 имеет три уровня соответствия: A, AA и AAA.

В платформе AppMaster no-code доступность внешнего интерфейса является основным приоритетом при разработке и оптимизации веб-приложений и мобильных приложений, созданных с использованием платформы. AppMaster придерживается рекомендаций WCAG 2.1 при проектировании, разработке и тестировании приложений, гарантируя, что приложения, созданные на платформе, доступны и инклюзивны для всех пользователей. Это предполагает включение принципов доступности внешнего интерфейса не только в сгенерированный исходный код, но также в модели приложений, схемы данных, бизнес-логику и компоненты пользовательского интерфейса, предоставляемые на платформе.

Функции доступности внешнего интерфейса AppMaster реализованы с помощью различных методов и технологий, таких как:

  1. Навигация по веб-сайту и мобильным приложениям. Все созданные приложения включают поддержку навигации с помощью клавиатуры и четкие индикаторы фокусировки, что позволяет пользователям с нарушениями моторики или тем, кто использует альтернативные устройства ввода, интуитивно перемещаться по приложению.
  2. Адаптивный дизайн: приложения AppMaster имеют адаптивный дизайн и макеты, подходящие для устройств различных размеров и разрешений экрана, гарантируя, что контент будет разборчивым и пригодным для использования на различных устройствах и настройках дисплея.
  3. Текстовые альтернативы и подписи. Сгенерированные приложения включают осмысленный альтернативный текст для изображений и другого нетекстового контента, гарантируя, что пользователи, использующие программы чтения с экрана или браузеры с отключенными изображениями, смогут эффективно получить доступ к контенту.
  4. Оптимизированный цветовой контраст и читаемость: AppMaster обеспечивает соблюдение рекомендаций WCAG 2.1 по цветовому контрасту, размерам шрифтов и межтекстовому интервалу, обеспечивая оптимальную читаемость и снижая риск того, что контент будет неразборчивым для пользователей с нарушениями зрения или дальтонизмом.
  5. Видео- и аудиоконтент. Приложения с медиаконтентом, созданным AppMaster, оптимизированы для доступности благодаря таким функциям, как субтитры, расшифровки и аудиоописания, что позволяет пользователям с нарушениями слуха или зрения эффективно получать доступ к контенту.

AppMaster постоянно инвестирует в исследования и разработки, чтобы улучшить функции доступности интерфейса и обеспечить соответствие развивающимся международным стандартам. Платформа активно ищет отзывы пользователей и более широкого сообщества разработчиков, чтобы определить области для улучшения и внедрить лучшие практики.

Отдавая приоритет доступности внешнего интерфейса, AppMaster гарантирует, что веб-приложения, мобильные и серверные приложения, созданные с использованием платформы, будут доступны всем пользователям, независимо от их способностей или ограничений. Это не только подтверждает этическую ответственность предприятий и организаций в отношении инклюзивности, но и расширяет их потенциальную базу пользователей, открывая значительные возможности для роста и успеха.

Изучите больше терминов:
Аппаратное ускорение внешнего интерфейса Архитектура внешних компонентов Веб-шрифты внешнего интерфейса Виртуальный DOM внешнего интерфейса Дизайн взаимодействия с внешним интерфейсом Интерфейс пользователя (UX) Комплексное фронтенд-тестирование Кросс-браузерная совместимость интерфейса Менеджеры пакетов внешнего интерфейса Минимизация кода внешнего интерфейса Обработка ошибок внешнего интерфейса Практика обеспечения безопасности внешнего интерфейса Препроцессоры CSS для внешнего интерфейса Прогрессивные веб-приложения внешнего интерфейса (PWA) Управление состоянием внешнего интерфейса Фронтенд-разработка мобильных веб-сайтов

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