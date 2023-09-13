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HTTP (протокол передачи гипертекста)

13, сент. 2023

Протокол передачи гипертекста (HTTP) является важным строительным блоком в мире Всемирной паутины, который служит протоколом запроса-ответа между клиентом и сервером, обеспечивая связь между различными типами систем через Интернет. Первоначально разработанный Тимом Бернерсом-Ли в 1989 году, HTTP вырос из относительно простого протокола для поддержки сложного и разнообразного мира современной веб-разработки.

HTTP — это протокол без сохранения состояния, что означает, что каждый запрос, сделанный клиентом, например веб-браузером, и соответствующий ответ, предоставляемый сервером, не зависят от любых предыдущих или будущих запросов. Протокол спроектирован так, чтобы его можно было расширять, что позволяет разработчикам использовать его базовые возможности, добавляя новые методы и функции на основе развивающихся технологий и требований.

В контексте разработки веб-сайтов HTTP играет решающую роль в доставке различных ресурсов, таких как HTML, CSS, JavaScript, изображения и другие ресурсы, с веб-сервера в браузер пользователя. Кроме того, HTTP позволяет пользователям взаимодействовать с веб-приложениями, отправляя данные через формы, вызывая AJAX для динамического обновления контента и оптимизируя другие взаимодействия с пользователем.

HTTP работает через протокол управления передачей (TCP), который обеспечивает надежную передачу данных с установлением соединения между взаимодействующими устройствами. Чтобы инициировать процесс HTTP, клиент устанавливает TCP-соединение с сервером, обычно через порт 80 для HTTP или порт 443 для HTTPS, которое использует шифрование с использованием протокола Secure Sockets Layer (SSL) или Transport Layer Security (TLS). Как только соединение установлено, клиент отправляет HTTP-запрос, а сервер предоставляет HTTP-ответ, состоящий из кода состояния, заголовков и дополнительных данных, таких как HTML-документ или другие файлы.

Стандарт HTTP/1.1 внес несколько усовершенствований в исходный протокол, включая постоянные соединения, которые позволяют передавать несколько запросов и ответов по одному TCP-соединению, а также фрагментированное кодирование передачи, которое облегчает потоковую передачу больших файлов. Однако необходимость повышения производительности и безопасности веб-приложений привела к разработке протокола HTTP/2, выпущенного в 2015 году. В этой обновленной версии представлено несколько ключевых функций, таких как двоичное кадрирование, сжатие заголовков, мультиплексирование запросов/ответов и серверная поддержка. push, которые в совокупности приводят к более эффективной, безопасной и быстрой работе в Интернете.

AppMaster, как мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует HTTP для облегчения эффективной связи между клиентами и серверами, гарантируя, что ее пользователи могут быстро реагировать на меняющиеся требования, развертывать обновления без перестройки целых приложений и принимать преимущества новейших веб-технологий. Предлагая визуальный интерфейс для проектирования моделей данных, бизнес-процессов, REST API и конечных точек WSS, платформа обеспечивает удобство работы для пользователей, независимо от их технических знаний.

Будучи универсальным протоколом, HTTP позволяет AppMaster поддерживать широкий спектр вариантов использования: от простых статических веб-сайтов до сложных веб-приложений, управляемых данными. Пользователи могут создавать полностью интерактивные веб-приложения, используя конструктор веб drag-and-drop, конструктор веб-бизнес-процессов, а также интегрировать свои приложения с различными веб-сервисами, базами данных и API.

При разработке мобильных приложений AppMaster использует серверный подход, позволяющий пользователям обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API своих приложений без отправки новых версий в App Store или Play Market. Созданные мобильные приложения используют Kotlin для Android и SwiftUI для iOS, обеспечивая совместимость с новейшими функциями платформы и лучшими практиками. В результате AppMaster обеспечивает надежную и высокопроизводительную среду для создания масштабируемых веб-, мобильных и серверных приложений для различных отраслей и сценариев использования.

Наконец, платформа AppMaster позволяет пользователям создавать полные, готовые к развертыванию приложения менее чем за 30 секунд, автоматически создавая документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера, сценарии миграции схемы базы данных, а также двоичные файлы или исходный код для различных уровней подписки. Предоставляя комплексную интегрированную среду разработки, используя мощь и гибкость HTTP, AppMaster дает предприятиям и разработчикам возможность создавать веб- и мобильные решения с беспрецедентной скоростью, эффективностью и экономичностью.

Изучите больше терминов:
JSON (нотация объектов JavaScript) TLD (домен верхнего уровня) Адаптивный дизайн Веб-фреймворк Виртуальная машина Методы POST/GET Непрерывное развертывание Отложенная загрузка Подсказка Распространение DNS Реакция Тема Толкай/Тяни Шаблон Экспресс.js Эффект при наведении

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