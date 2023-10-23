Политика безопасности в контексте безопасности и соответствия требованиям относится к комплексному набору руководящих указаний, принципов, правил и практик, которые организация применяет для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности своих информационных активов, систем и ресурсов. Политики безопасности обеспечивают основу, определяющую приемлемое поведение, роли и обязанности отдельных лиц, отделов и организаций, а также описывающие механизмы мониторинга, обнаружения, реагирования и отчетности об инцидентах безопасности. Основная цель политики безопасности — снизить риск несанкционированного доступа, взлома и нарушения работы информационных систем и активов, тем самым защищая бренд организации, доверие клиентов и соответствие нормативным требованиям.

Разработка и поддержание надежной политики безопасности предполагает системный подход, учитывающий как внутренние, так и внешние угрозы, новые тенденции, технологические достижения и лучшие отраслевые практики. Этот процесс обычно начинается с оценки рисков, которая включает в себя выявление активов, оценку уязвимостей, расчет потенциального воздействия и определение приоритетности корректирующих действий. Полученные результаты служат основой для формулирования политики безопасности, а также реализации соответствующих профилактических, обнаруживающих и корректирующих мер для минимизации ландшафта угроз и укрепления состояния безопасности.

Политики безопасности обычно состоят из нескольких взаимосвязанных компонентов, в том числе:

Классификация и обработка данных: здесь описываются правила и процедуры идентификации, маркировки и обработки конфиденциальной информации с учетом ее критичности, конфиденциальности и требований законодательства. Классификация данных может охватывать различные уровни, такие как общедоступный, внутренний, конфиденциальный и ограниченный, с соответствующими инструкциями по обращению.

Контроль доступа: определяет требования к авторизации и аутентификации для предоставления пользователям доступа к системам, приложениям, сетям и физическим ресурсам. Механизмы контроля доступа могут включать, среди прочего, управление доступом на основе ролей (RBAC), многофакторную аутентификацию (MFA), единый вход (SSO) и принципы наименьших привилегий.

Безопасность сети и инфраструктуры. Речь идет о защите сетевых коммуникаций, устройств и endpoints от несанкционированного доступа, вторжений и мониторинга. Обычно это включает развертывание межсетевых экранов, систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), виртуальных частных сетей (VPN) и безопасных конфигураций серверов, маршрутизаторов и коммутаторов.

от несанкционированного доступа, вторжений и мониторинга. Обычно это включает развертывание межсетевых экранов, систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS), виртуальных частных сетей (VPN) и безопасных конфигураций серверов, маршрутизаторов и коммутаторов. Управление инцидентами и реагирование на них. Это влечет за собой процесс обнаружения, отчетности, анализа и смягчения последствий инцидентов безопасности, что может включать создание Центра управления безопасностью (SOC) или группы реагирования на инциденты компьютерной безопасности (CSIRT). Процесс управления инцидентами также включает разработку протоколов связи и эскалации, а также анализ и совершенствование средств контроля и процедур после инцидента.

Мониторинг и аудит. Сюда входит непрерывный мониторинг систем, сетей, приложений и пользователей для выявления потенциальных нарушений безопасности, аномалий и слабых мест. Регулярные оценки безопасности, сканирование уязвимостей и тесты на проникновение составляют неотъемлемую часть этого процесса, а также сбор и анализ журналов безопасности и событий.

Осведомленность и обучение сотрудников: это культивирует среди сотрудников культуру осознания безопасности путем предоставления им информации, инструкций и обучения приемлемым методам обеспечения безопасности, тактикам социальной инженерии и процедурам сообщения об инцидентах.

Непрерывность бизнеса и аварийное восстановление (BCDR). Это влечет за собой разработку стратегий, планов и процедур, обеспечивающих непрерывную и бесперебойную работу критически важных бизнес-функций и ИТ-услуг в случае разрушительного инцидента, а также восстановление и восстановление операции после инцидента.

Управление поставщиками и безопасность третьих сторон. Это касается рисков, средств контроля и договорных обязательств, связанных с привлечением и надзором за внешними поставщиками, поставщиками и партнерами, которые могут иметь доступ к активам и системам организации или влиять на них.

Соответствие правовым, нормативным и договорным требованиям: это обеспечивает соблюдение применимых законов, правил и договорных обязательств, касающихся конфиденциальности данных, безопасности, уведомления о нарушениях и отчетности, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR), переносимость и подотчетность медицинского страхования. Закон (HIPAA), Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт (PCI DSS) и Федеральный закон об управлении информационной безопасностью (FISMA) и другие.

В контексте no-code платформы AppMaster политики безопасности играют важную роль в обеспечении конфиденциальности, целостности и доступности приложений, моделей данных, бизнес-процессов и API, созданных клиентами. AppMaster придерживается лучших отраслевых практик и принимает упреждающие меры для обеспечения безопасности, совместимости и отказоустойчивости приложений, создаваемых платформой. Это включает в себя внедрение строгого контроля доступа, шифрования данных, безопасного кодирования и управления уязвимостями, а также интеграцию проверки и тестирования безопасности в конвейер непрерывной доставки. Принимая комплексную политику безопасности, AppMaster демонстрирует свою приверженность предоставлению высококачественных, безопасных и совместимых приложений, одновременно укрепляя доверие, уверенность и лояльность среди своих клиентов.