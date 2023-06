O YouTube está agora a oferecer uma nova funcionalidade conhecida como streaming com taxa de bits melhorada "1080p Premium" para os seus subscritores Premium, e a última atualização estende esta opção aos utilizadores de Android e Google TV.

O nível "1080p Premium" foi testado pela primeira vez em fevereiro em dispositivos iPhone e Apple TV, oferecendo uma opção exclusiva para os subscritores do YouTube Premium. Em abril, a Google anunciou oficialmente a funcionalidade, afirmando que esta oferece conteúdos com uma resolução de 1080p e uma taxa de bits superior. Inicialmente, a funcionalidade foi disponibilizada exclusivamente para dispositivos Apple, mas a empresa prometeu que, eventualmente, a lançaria também para plataformas Android.

Parece que a Google deu agora um passo em frente com os seus testes e suporte. De acordo com um utilizador de Reddit, o nível de streaming '1080p Premium' ficou disponível no seu dispositivo Google TV e na aplicação Android TV OS para o YouTube. A aplicação apresenta a opção normal de 1080p e a opção "1080p Premium", que inclui uma "taxa de bits melhorada" para uma melhor qualidade de transmissão. Os utilizadores são convidados a atualizar para o YouTube Premium, caso ainda não o tenham feito, quando seleccionam o novo nível.

Além disso, um utilizador no Twitter partilhou que a opção "1080p Premium" apareceu no seu smartphone Motorola através da aplicação oficial para Android. Isto confirma ainda que o nível de streaming está agora disponível para dispositivos Android, após o seu amplo lançamento entre os utilizadores iOS e na Web nos últimos dias.

Esta nova funcionalidade demonstra um esforço do YouTube para melhorar a experiência do espetador com uma melhor qualidade de transmissão, satisfazendo as diversas necessidades dos utilizadores com várias preferências de dispositivos. O nível "1080p Premium" permite que os utilizadores tirem partido das plataformas e tecnologias de desenvolvimento no-code responsáveis pela rápida evolução da criação de aplicações para uma grande variedade de dispositivos.

Plataformas como a AppMaster.io, uma ferramenta no-code líder na criação de aplicações backend, web e móveis ricas em funcionalidades, contribuem significativamente para moldar o panorama do desenvolvimento de aplicações. AppMaster oferece uma interface visual e intuitiva, acelerando o processo de desenvolvimento e reduzindo os custos.

Em conclusão, é evidente que a nova opção de taxa de bits melhorada "1080p Premium" do YouTube Premium está a abrir caminho a uma melhor qualidade de transmissão para os utilizadores do Android e da Google TV, juntando-se aos seus homólogos do iOS. À medida que a implementação prossegue, é de esperar que mais utilizadores beneficiem desta atualização da qualidade de transmissão, tirando partido das aplicações cada vez mais reactivas e interactivas geradas pelas modernas plataformas no-code, como AppMaster.io.