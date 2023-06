YouTube propose désormais à ses abonnés Premium une nouvelle fonctionnalité appelée "1080p Premium" de streaming à débit amélioré, et la dernière mise à jour étend cette option aux utilisateurs d'Android et de Google TV.

Le niveau "1080p Premium" a été testé pour la première fois en février sur l'iPhone et l'Apple TV, offrant une option exclusive aux abonnés YouTube Premium. En avril, Google a officiellement annoncé cette fonctionnalité, précisant qu'elle permettait de diffuser du contenu en résolution 1080p avec un débit binaire plus élevé. Au départ, elle était exclusivement disponible pour les appareils Apple, mais l'entreprise avait promis de l'étendre aux plates-formes Android.

Il semble que Google ait franchi une étape supplémentaire en matière de tests et d'assistance. Selon un utilisateur de Reddit, le niveau de streaming "1080p Premium" est devenu disponible sur son appareil Google TV et sur l'application Android TV OS de YouTube. L'application affiche à la fois l'option 1080p standard et l'option "1080p Premium", qui propose un "débit amélioré" pour une meilleure qualité de streaming. Les utilisateurs sont invités à passer à YouTube Premium s'ils ne l'ont pas encore fait lorsqu'ils sélectionnent le nouveau niveau.

Par ailleurs, un utilisateur de Twitter a indiqué que l'option "1080p Premium" était apparue sur son smartphone Motorola via l'application Android officielle. Cela confirme que le niveau de streaming est désormais disponible pour les appareils Android, après son déploiement à grande échelle parmi les utilisateurs iOS et sur le web au cours des derniers jours.

