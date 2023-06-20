YouTube现在为其高级用户提供一种被称为 "1080p Premium "的增强比特率流媒体的新功能，最新的更新将这一选项扩展到安卓和谷歌电视用户。

1080p Premium "层早在2月份就在iPhone和苹果电视设备上进行了测试，为YouTube Premium用户提供了一个独家选项。4月，谷歌正式宣布了这项功能，称其以1080p的分辨率提供内容，并提高了比特率。最初，该功能仅适用于苹果设备，但该公司承诺最终也将在安卓平台上推出。

现在看来，谷歌已经在测试和支持方面迈出了一步。据一位Reddit 用户称，"1080p高级 "流媒体层在他们的谷歌电视设备和YouTube的安卓电视操作系统应用程序上变得可用。该应用程序同时显示标准的1080p选项和 "1080p高级 "选项，其特点是 "增强的比特率"，以提高流媒体质量。用户在选择新级别时，如果还没有升级到YouTube Premium，会被提示升级到YouTube Premium。

此外，Twitter上的一个用户分享说，"1080p Premium "选项通过官方安卓应用出现在他们的摩托罗拉智能手机上。这进一步证实，继过去几天在iOS用户中和网络上广泛推广后，流媒体层级现在可用于安卓设备。

这项新功能表明，YouTube努力通过改善流媒体质量来提高观众体验，以满足具有不同设备偏好的用户的不同需求。1080p Premium "级别使用户能够利用no-code 开发平台和技术，这些平台和技术负责推动为多种设备创建应用程序的快速发展。

像AppMaster.io这样的平台，是创建功能丰富的后台、网络和移动应用的领先no-code 工具，为塑造应用开发格局做出了重大贡献。AppMaster ，提供可视化和直观的界面，加快了开发过程，降低了成本。

总之，很明显，YouTube Premium新的'1080p Premium'增强比特率选项正在为安卓和谷歌电视用户铺设更好的流媒体质量，加入他们的iOS同行。no-code 随着推广的继续，我们可以期待更多的用户从这种流媒体质量的升级中受益，利用现代AppMaster.io 等平台产生的越来越多的反应和互动的应用程序。