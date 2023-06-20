YouTube предлагает новую функцию, известную как "1080p Premium" - потоковое вещание с повышенным битрейтом для своих подписчиков Premium, а последнее обновление распространяет эту возможность на пользователей Android и Google TV.

Впервые уровень "1080p Premium" был опробован в феврале на устройствах iPhone и Apple TV, предоставляя эксклюзивную возможность для подписчиков YouTube Premium. В апреле Google официально объявил об этой функции, заявив, что она обеспечивает передачу контента в разрешении 1080p с увеличенным битрейтом. Первоначально она была доступна исключительно для устройств Apple, но компания обещала со временем распространить ее и на платформы Android.

Похоже, что теперь Google сделала еще один шаг вперед в тестировании и поддержке. По словам пользователя Reddit, уровень потокового вещания "1080p Premium" стал доступен на его устройстве Google TV и в приложении YouTube для Android TV OS. Приложение отображает как стандартный вариант 1080p, так и вариант "1080p Premium", который отличается "повышенным битрейтом" для лучшего качества потокового вещания. При выборе нового уровня пользователям предлагается перейти на YouTube Premium, если они еще не сделали этого.

Кроме того, один из пользователей в Twitter поделился, что опция "1080p Premium" появилась на их смартфоне Motorola через официальное приложение для Android. Это еще раз подтверждает, что новый уровень потокового вещания теперь доступен для устройств на базе Android, после того как в течение последних нескольких дней он широко распространился среди пользователей iOS и в Интернете.

Эта новая функция демонстрирует усилия YouTube по улучшению качества потокового вещания для зрителей, удовлетворяя разнообразные потребности пользователей с различными предпочтениями устройств. Уровень "1080p Premium" дает пользователям возможность воспользоваться преимуществами платформ и технологий разработки no-code, которые способствуют быстрому развитию создания приложений для множества устройств.

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В заключение, очевидно, что новая опция YouTube Premium с повышенным битрейтом "1080p Premium" прокладывает путь к лучшему качеству потокового вещания для пользователей Android и Google TV, присоединяясь к своим коллегам с iOS. По мере дальнейшего распространения мы можем ожидать, что все больше пользователей получат выгоду от этого улучшения качества потокового вещания, используя преимущества все более отзывчивых и интерактивных приложений, создаваемых современными платформами no-code, такими как AppMaster.io.