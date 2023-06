YouTube offre ora una nuova funzione nota come streaming a bitrate migliorato "1080p Premium" per i suoi abbonati Premium, e l'ultimo aggiornamento estende questa opzione agli utenti Android e Google TV.

Il livello "1080p Premium" è stato testato per la prima volta a febbraio sui dispositivi iPhone e Apple TV, offrendo un'opzione esclusiva per gli abbonati a YouTube Premium. Ad aprile, Google ha annunciato ufficialmente la funzione, affermando che offre contenuti a risoluzione 1080p con un bitrate maggiore. Inizialmente è stata resa disponibile esclusivamente per i dispositivi Apple, ma l'azienda ha promesso di renderla disponibile anche per le piattaforme Android.

Sembra che Google abbia fatto un ulteriore passo avanti con i test e il supporto. Secondo un utente di Reddit, il livello di streaming "1080p Premium" è diventato disponibile sul suo dispositivo Google TV e sull'applicazione Android TV OS per YouTube. L'applicazione mostra sia l'opzione standard a 1080p sia l'opzione "1080p Premium", che presenta un "bitrate potenziato" per una migliore qualità dello streaming. Quando si seleziona il nuovo livello, agli utenti viene richiesto di passare a YouTube Premium se non l'hanno ancora fatto.

Inoltre, un utente su Twitter ha condiviso che l'opzione "1080p Premium" è apparsa sul suo smartphone Motorola tramite l'applicazione ufficiale per Android. Ciò conferma ulteriormente che il livello di streaming è ora disponibile per i dispositivi Android, dopo l'ampia diffusione tra gli utenti iOS e sul web negli ultimi giorni.

