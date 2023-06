YouTube biedt nu een nieuwe functie die bekend staat als '1080p Premium' verbeterde bitrate streaming voor zijn Premium-abonnees, en de laatste update breidt deze optie uit naar Android- en Google TV-gebruikers.

Het '1080p Premium'-niveau werd in februari voor het eerst getest op iPhone- en Apple TV-apparaten en was een exclusieve optie voor YouTube Premium-abonnees. In april kondigde Google de functie officieel aan, met de mededeling dat deze content levert met een resolutie van 1080p en een hogere bitrate. In eerste instantie was het exclusief beschikbaar voor Apple-apparaten, maar het bedrijf beloofde het uiteindelijk ook uit te rollen voor Android-platforms.

Het lijkt erop dat Google nu een stap verder is gegaan met het testen en ondersteunen ervan. Volgens een Reddit gebruiker is het '1080p Premium' streamingniveau beschikbaar op hun Google TV-apparaat en Android TV OS-app voor YouTube. De app toont zowel de standaard 1080p optie als de '1080p Premium' optie, die een 'verbeterde bitrate' heeft voor een betere streamingkwaliteit. Gebruikers worden gevraagd om te upgraden naar YouTube Premium als ze dat nog niet hebben gedaan wanneer ze het nieuwe niveau selecteren.

Daarnaast deelde een gebruiker op Twitter dat de '1080p Premium'-optie verscheen op hun Motorola-smartphone via de officiële Android-app. Dit bevestigt nog eens dat het streamingniveau nu beschikbaar is voor Android-apparaten, nadat het de afgelopen dagen breed is uitgerold onder iOS-gebruikers en op het web.

