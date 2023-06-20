يقدم YouTube الآن ميزة جديدة تُعرف باسم تدفق معدل البت المحسن "1080p Premium" لمشتركي Premium ، ويوسع التحديث الأخير هذا الخيار لمستخدمي Android و Google TV.

تم اختبار فئة "1080p Premium" لأول مرة في فبراير على أجهزة iPhone و Apple TV ، مما يوفر خيارًا حصريًا لمشتركي YouTube Premium. في أبريل ، أعلنت Google رسميًا عن الميزة ، مشيرة إلى أنها تقدم محتوى بدقة 1080 بكسل مع زيادة معدل البت. في البداية ، تم توفيره حصريًا لأجهزة Apple ، لكن الشركة وعدت في النهاية بطرحها لمنصات Android أيضًا.

يبدو أن Google قد اتخذت الآن خطوة إلى الأمام من خلال الاختبار والدعم. وفقًا لمستخدم Reddit ، أصبحت طبقة البث "1080p Premium" متاحة على جهاز Google TV الخاص بهم وتطبيق Android TV OS على YouTube. يعرض التطبيق كلاً من خيار 1080p القياسي وخيار "1080p Premium" ، والذي يتميز بـ "معدل بت محسّن" للحصول على جودة بث أفضل. يُطلب من المستخدمين الترقية إلى YouTube Premium إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل عند تحديد المستوى الجديد.

بالإضافة إلى ذلك ، شارك مستخدم على Twitter أن خيار "1080p Premium" ظهر على هاتف Motorola الذكي عبر تطبيق Android الرسمي. يؤكد هذا أيضًا أن طبقة البث متاحة الآن لأجهزة Android ، بعد نشرها على نطاق واسع بين مستخدمي iOS وعلى الويب خلال الأيام العديدة الماضية.

توضح هذه الميزة الجديدة جهد YouTube لتحسين تجربة المشاهد بجودة بث محسنة ، تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين الذين لديهم تفضيلات مختلفة للأجهزة. تُمكِّن فئة "1080p Premium" المستخدمين من الاستفادة من منصات وتقنيات التطوير no-code والمسؤولة عن دفع التطور السريع لإنشاء التطبيقات للعديد من الأجهزة.

تساهم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io ، وهي أداة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات للهاتف المحمول غنية بالميزات ، بشكل كبير في تشكيل مشهد تطوير التطبيقات. يوفر AppMaster واجهة مرئية وبديهية ، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير وتقليل التكاليف.

في الختام ، من الواضح أن خيار معدل البت المحسن الجديد لـ YouTube Premium "1080p Premium" يمهد الطريق لتحسين جودة البث لمستخدمي Android و Google TV ، والانضمام إلى نظرائهم في iOS. مع استمرار النشر ، يمكننا أن نتوقع المزيد من المستخدمين للاستفادة من هذه الترقية في جودة البث ، والاستفادة من التطبيقات التفاعلية والتفاعلية بشكل متزايد التي تم إنشاؤها بواسطة الأنظمة الأساسية الحديثة no-code مثل AppMaster.io.