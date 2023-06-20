YouTube şimdi Premium aboneleri için '1080p Premium' gelişmiş bit hızı akışı olarak bilinen yeni bir özellik sunuyor ve en son güncelleme bu seçeneği Android ve Google TV kullanıcılarına genişletiyor.

"1080p Premium" katmanı ilk olarak Şubat ayında iPhone ve Apple TV cihazlarında test edildi ve YouTube Premium aboneleri için özel bir seçenek sağladı. Nisan ayında Google, artırılmış bit hızıyla 1080p çözünürlükte içerik sunduğunu belirterek özelliği resmi olarak duyurdu. Başlangıçta, yalnızca Apple cihazları için kullanıma sunuldu, ancak şirket sonunda bunu Android platformları için de kullanıma sunacağına söz verdi.

Görünüşe göre Google, test ve desteğiyle şimdi bir adım daha ileri gitti. Bir Reddit kullanıcısına göre, "1080p Premium" akış katmanı, Google TV cihazında ve YouTube için Android TV OS uygulamasında kullanıma sunuldu. Uygulama, hem standart 1080p seçeneğini hem de daha iyi akış kalitesi için "gelişmiş bit hızı" sunan "1080p Premium" seçeneğini görüntüler. Kullanıcılar, yeni katmanı seçtiklerinde henüz yapmamışlarsa YouTube Premium'a yükseltmeleri istenir.

Ek olarak Twitter'daki bir kullanıcı, Motorola akıllı telefonlarında resmi Android uygulaması aracılığıyla '1080p Premium' seçeneğinin göründüğünü paylaştı. Bu ayrıca, son birkaç gün içinde iOS kullanıcıları arasında ve web'de yaygın olarak kullanıma sunulmasının ardından akış katmanının artık Android cihazlar için kullanılabilir olduğunu doğruluyor.

Bu yeni özellik, YouTube'un, çeşitli cihaz tercihlerine sahip kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, iyileştirilmiş akış kalitesiyle izleyici deneyimini geliştirme çabasını gösteriyor. "1080p Premium" katmanı, kullanıcıların çok sayıda cihaz için uygulama oluşturmanın hızlı gelişimini sağlamaktan sorumlu no-code geliştirme platformlarından ve teknolojilerinden yararlanmalarını sağlar.

Zengin özelliklere sahip arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için lider bir no-code araç olan AppMaster.io gibi platformlar, uygulama geliştirme ortamının şekillendirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. AppMaster görsel ve sezgisel bir arayüz sunarak geliştirme sürecini hızlandırır ve maliyetleri düşürür.

Sonuç olarak, YouTube Premium'un yeni '1080p Premium' gelişmiş bit hızı seçeneğinin, Android ve Google TV kullanıcıları için daha iyi akış kalitesinin yolunu açarak iOS benzerlerine katıldığı açıktır. Kullanıma sunma devam ettikçe, AppMaster.io gibi modern no-code platformlar tarafından üretilen, giderek daha duyarlı ve etkileşimli uygulamalardan yararlanarak akış kalitesindeki bu yükseltmeden daha fazla kullanıcının yararlanmasını bekleyebiliriz.