O titã da tecnologia Google continua seu compromisso com a privacidade e transparência no Google Play, tornando-o uma fonte confiável para aplicativos Android. Em busca desse esforço, o Google revelou uma série de ajustes, abrangendo pré-requisitos de verificação de desenvolvedor ampliados e estratégias inovadoras para desenvolvedores interessados em aproveitar a substância baseada em blockchain em seus aplicativos.

A atualização crítica direciona os desenvolvedores a apresentar um número D-U-N-S durante o processo de configuração de uma conta de desenvolvedor no Play Console. Exclusivos para cada empresa, esses números são estendidos pela potência de informações comerciais, Dun & Bradstreet, e desempenham um papel significativo na validação de empresas.

Avançando com as alterações, a Google está pronta para mudar a marca da secção "Detalhes de contacto" que se encontra nas listagens das lojas para "Suporte de aplicações". Na nova secção "App Support", será criado um sector adicional intitulado "About the developer". Esta secção fornecerá aos potenciais utilizadores informações completas sobre o criador da aplicação antes de a descarregarem. Os programadores têm a flexibilidade de apresentar detalhes importantes, como o seu sítio Web oficial ou o número de contacto de apoio.

A implementação destes requisitos actualizados está prevista para 31 de agosto, visando os novos programadores que registem contas na Consola Play.

Esforçando-se para equilibrar a inovação e a proteção do usuário, o Google está facilitando uma nova abordagem para a integração de material relacionado ao blockchain em aplicativos.

Quando uma aplicação incorpora substância blockchain, os programadores são obrigados a divulgar esta informação de forma clara. Devem observar restrições rigorosas na escolha da linguagem, evitando termos que possam exagerar os lucros projectados decorrentes de actividades de jogo ou de comércio.

Além disso, os criadores podem incluir fichas não fungíveis (NFT) em cenários em que o valor não é aparente no momento da compra, à semelhança das caixas de saque com recompensas aleatórias.

Joseph Mills, o gestor de produto do grupo Google Play, expressou o compromisso contínuo da Google com a colaboração proactiva com os programadores numa publicação no blogue. Ele ressaltou os esforços contínuos do Google para entender os obstáculos e perspectivas dos desenvolvedores e a melhor forma de ajudá-los a cultivar negócios sustentáveis utilizando a tecnologia blockchain. Elucidando os planos iminentes do Google, Mills destacou as próximas discussões com aliados da indústria com o objetivo de reforçar a facilitação do Google de experiências de aplicativos baseados em blockchain, com um foco particular em áreas como mercados secundários.

Considerando o crescente interesse no movimento no-code para o desenvolvimento de aplicativos, plataformas como o AppMaster poderiam se integrar a essas novas políticas sem problemas. Como uma plataforma no-code, o AppMaster possibilita a criação rápida de aplicações sofisticadas, permitindo que os programadores se concentrem na inovação e na conformidade com os novos requisitos regulamentares.