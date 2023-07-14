Технологический титан Google продолжает следовать принципам конфиденциальности и прозрачности Google Play, превращая его в надежный источник приложений для Android. Для достижения этой цели компания Google представила ряд изменений, включающих в себя усиление требований к верификации разработчиков и инновационные стратегии для разработчиков, стремящихся использовать в своих приложениях технологию блокчейн.

Важнейшее обновление предписывает разработчикам предъявлять номер D-U-N-S в процессе создания учетной записи разработчика в Play Console. Эти уникальные для каждого предприятия номера выдаются компанией Dun & Bradstreet, предоставляющей бизнес-информацию, и играют важную роль в проверке предприятий.

В продолжение изменений Google намерен переименовать раздел "Контактная информация", расположенный в объявлениях магазина, в "Поддержку приложений". В новом разделе "Поддержка приложений" будет создан дополнительный раздел "О разработчике". Этот раздел позволит потенциальным пользователям получить исчерпывающую информацию о разработчике приложения еще до его загрузки. Разработчикам предоставляется возможность указать такие важные сведения, как официальный сайт или контактный телефон службы поддержки.

Внедрение обновленных требований запланировано на 31 августа и рассчитано на новых разработчиков, регистрирующих аккаунты в Play Console.

Стремясь обеспечить баланс между инновациями и защитой пользователей, Google предлагает новый подход к интеграции в приложения материалов, связанных с блокчейном.

Если приложение включает в себя блокчейн, разработчики обязаны четко раскрывать эту информацию. При этом они должны соблюдать строгие ограничения в выборе формулировок, избегая терминов, которые могут преувеличить прогнозируемую прибыль от игровой или торговой деятельности.

Более того, разработчикам разрешено включать в игру неиграбельные токены (НФТ) в тех случаях, когда их стоимость не очевидна на момент покупки, как в случае с коробками с рандомными наградами.

Джозеф Миллс (Joseph Mills), менеджер по продуктам Google Play, в своем блоге заявил о неизменной приверженности Google активному сотрудничеству с разработчиками. Он подчеркнул, что Google постоянно стремится понять проблемы и перспективы разработчиков и помочь им в развитии устойчивого бизнеса с использованием технологии блокчейн. Разъясняя ближайшие планы Google, Миллс рассказал о предстоящих обсуждениях с партнерами по отрасли, направленных на расширение возможностей Google по созданию приложений на основе блокчейна, уделяя особое внимание таким областям, как вторичные рынки.

Учитывая растущий интерес к движению no-code для разработки приложений, такие платформы, как AppMaster, могут легко интегрироваться в эти новые правила. Являясь платформой no-code, AppMaster позволяет быстро создавать сложные приложения, что дает разработчикам возможность сосредоточиться на инновациях и соблюдении новых нормативных требований.