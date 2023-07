De tech-titaan Google blijft zich inzetten voor privacy en transparantie in Google Play, waardoor het een betrouwbare bron voor Android-applicaties wordt. In het kader van dit streven heeft Google een reeks aanpassingen onthuld, waaronder strengere verificatievereisten voor ontwikkelaars en innovatieve strategieën voor ontwikkelaars die gebruik willen maken van blockchain-gebaseerde substantie in hun applicaties.

De cruciale update wijst ontwikkelaars erop dat ze een D-U-N-S-nummer moeten presenteren tijdens het opzetten van een ontwikkelaarsaccount in de Play Console. Deze nummers, die uniek zijn voor elk bedrijf, worden uitgebreid door Dun & Bradstreet, een groot bedrijf op het gebied van bedrijfsinformatie, en spelen een belangrijke rol bij het valideren van bedrijven.

Google gaat de sectie 'Contactgegevens' in de winkellijsten aanpassen en omdopen tot 'App Support'. In de nieuwe sectie 'App Support' wordt een extra onderdeel 'Over de ontwikkelaar' toegevoegd. Dit gedeelte zal potentiële gebruikers voorzien van uitgebreide informatie over de ontwikkelaar van de app voordat ze deze downloaden. Ontwikkelaars genieten van de flexibiliteit om belangrijke details zoals hun officiële website of contactnummer voor ondersteuning te tonen.

De uitrol van deze bijgewerkte vereisten is gepland voor 31 augustus en is gericht op nieuwe ontwikkelaars die Play Console-accounts registreren.

Google streeft naar een balans tussen innovatie en bescherming van gebruikers en faciliteert daarom een nieuwe aanpak voor het integreren van blockchain-gerelateerd materiaal in apps.

Wanneer een app blockchain-materiaal bevat, zijn de ontwikkelaars verplicht om deze informatie duidelijk bekend te maken. Ze moeten strenge beperkingen in acht nemen bij hun taalkeuze en zich verre houden van termen die verwachte winsten uit spel- of handelsactiviteiten zouden kunnen overdrijven.

Bovendien mogen ontwikkelaars Non-Fungible Tokens (NFT's) opnemen in scenario's waar de waarde niet duidelijk is op het moment van aankoop, vergelijkbaar met het geval van loot boxes gevuld met willekeurige beloningen.

Joseph Mills, de productmanager voor Google Play, gaf in een blogpost aan dat Google zich blijft inzetten voor een proactieve samenwerking met ontwikkelaars. Hij onderstreepte Google's voortdurende inspanningen om de obstakels en vooruitzichten van ontwikkelaars te begrijpen en hoe ze het beste geholpen kunnen worden bij het cultiveren van duurzame bedrijven die blockchaintechnologie gebruiken. Mills, die Google's plannen voor de nabije toekomst toelichtte, benadrukte de aankomende discussies met partners uit de industrie die erop gericht zijn om Google's facilitering van blockchain-gebaseerde app-ervaringen te versterken, met een bijzondere focus op gebieden zoals secundaire markten.

Gezien de toenemende interesse in de no-code beweging voor app-ontwikkeling, zouden platforms zoals AppMaster soepel kunnen integreren met dit nieuwe beleid. Als een no-code platform maakt AppMaster het mogelijk om snel geavanceerde applicaties te maken, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op innovatie en naleving van nieuwe wettelijke vereisten.