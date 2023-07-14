يواصل عملاق التكنولوجيا Google التزامه بالخصوصية والشفافية في Google Play ، مما يجعله مصدرًا موثوقًا لتطبيقات Android. في سعيها لتحقيق هذا المسعى ، كشفت Google عن مجموعة من التعديلات ، تشمل المتطلبات الأساسية المُضخَّمة للتحقق من المطورين والاستراتيجيات المبتكرة للمطورين الحريصين على الاستفادة من المحتوى المستند إلى blockchain في تطبيقاتهم.

يوجه التحديث المهم المطورين إلى تقديم رقم DUNS أثناء عملية إعداد حساب مطور في Play Console. هذه الأرقام الفريدة لكل عمل تجاري ، يتم توسيع هذه الأرقام من قبل مركز معلومات الأعمال ، Dun & Bradstreet ، وهي تلعب دورًا مهمًا في التحقق من صحة الأعمال التجارية.

للمضي قدمًا في التعديلات ، تم تعيين Google على إعادة تسمية قسم "تفاصيل الاتصال" الموجود في قوائم المتجر باسم "دعم التطبيقات". في قسم دعم التطبيق الجديد ، سيتم إنشاء قطاع إضافي بعنوان "حول المطور". سيزود هذا القسم المستخدمين المحتملين بمعلومات شاملة عن مطور التطبيق قبل التنزيل. يتمتع المطورون بالمرونة في عرض التفاصيل المهمة مثل موقع الويب الرسمي أو رقم الاتصال بالدعم.

تم تحديد طرح هذه المتطلبات المحدثة في 31 آب (أغسطس) ، وهي تستهدف المطورين الجدد الذين يسجلون حسابات Play Console.

تسعى Google جاهدة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستخدم ، وتعمل على تسهيل نهج جديد لدمج المواد المتعلقة بلوك تشين داخل التطبيقات.

عندما يشتمل التطبيق على مادة blockchain ، يلتزم المطورون بالكشف عن هذه المعلومات بوضوح. يجب عليهم مراعاة القيود الصارمة في اختيارهم للغة ، والابتعاد عن المصطلحات التي يمكن أن تزيد من تضخيم الأرباح المتوقعة الناتجة عن ممارسة الألعاب أو أنشطة التداول.

علاوة على ذلك ، يُسمح للمطورين بتضمين الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) في السيناريوهات التي لا تظهر فيها القيمة وقت الشراء ، على غرار حالة صناديق المسروقات المليئة بالمكافآت العشوائية.

أعرب جوزيف ميلز ، مدير مجموعة منتجات Google Play ، عن التزام Google المستمر بالتعاون الاستباقي مع المطورين في منشور مدونة. وشدد على جهود Google المستمرة في فهم عقبات المطورين وآفاقهم ، وأفضل السبل لمساعدتهم في تنمية أعمال مستدامة باستخدام تقنية blockchain. في معرض توضيح خطط Google الوشيكة ، سلط ميلز الضوء على المناقشات القادمة مع حلفاء الصناعة التي تهدف إلى تعزيز تسهيل Google لتجارب التطبيقات القائمة على blockchain ، مع التركيز بشكل خاص على مجالات مثل الأسواق الثانوية.

بالنظر إلى الاهتمام المتزايد بحركة no-code لتطوير التطبيقات ، يمكن أن تتكامل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster مع هذه السياسات الجديدة بسلاسة. باعتباره نظامًا no-code ، يتيح AppMaster إمكانية إنشاء تطبيقات معقدة بسرعة ، مما يسمح للمطورين بالتركيز على الابتكار والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة.