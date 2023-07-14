Teknoloji devi Google, Google Play'de gizlilik ve şeffaflık taahhüdünü sürdürerek onu Android uygulamaları için güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Bu çabanın peşinden koşan Google, uygulamalarında blok zinciri tabanlı maddeden yararlanmak isteyen geliştiriciler için genişletilmiş geliştirici doğrulama ön koşullarını ve yenilikçi stratejileri kapsayan bir dizi düzenlemeyi ortaya çıkardı.

Kritik güncelleme, geliştiricileri Play Console'da bir geliştirici hesabı oluşturma sürecinde bir DUNS numarası sunmaya yönlendiriyor. Her işletmeye özgü olan bu sayılar, işletme bilgi merkezi Dun & Bradstreet tarafından genişletilir ve işletmelerin doğrulanmasında önemli bir rol oynar.

Değişikliklerle ilerleyen Google, mağaza listelerinde bulunan "İletişim bilgileri" bölümünün adını "Uygulama Desteği" olarak yeniden adlandırmaya hazırlanıyor. Yeni Uygulama Desteği bölümünde, 'Geliştirici hakkında' başlıklı ek bir sektör oluşturulacak. Bu bölüm, potansiyel kullanıcıları indirmeden önce uygulamanın geliştiricisi hakkında kapsamlı bilgilerle donatacaktır. Geliştiriciler, resmi web siteleri veya destek irtibat numarası gibi önemli ayrıntıları gösterme esnekliğinin keyfini çıkarır.

Bu güncellenmiş gereksinimlerin kullanıma sunulması, Play Console hesaplarına kaydolan yeni geliştiricileri hedefleyerek 31 Ağustos'a ayrılmıştır.

İnovasyonu ve kullanıcı güvenliğini dengelemeye çalışan Google, blockchain ile ilgili materyalleri uygulamalara entegre etmek için yeni bir yaklaşımı kolaylaştırıyor.

Bir uygulama blockchain maddesi içerdiğinde, geliştiriciler bu bilgiyi açık bir şekilde ifşa etmekle yükümlüdür. Oyun oynama veya ticaret faaliyetlerinden kaynaklanan öngörülen karları abartabilecek terimlerden uzak durarak, dil seçimlerinde katı kısıtlamalara uymaları gerekir.

Ayrıca geliştiricilerin, rastgele ödüllerle dolu ganimet kutularına benzer şekilde, satın alma sırasında değerin belirgin olmadığı senaryolarda Değiştirilemez Jetonları (NFT'ler) dahil etmelerine izin verilir.

Google Play'in grup ürün müdürü Joseph Mills, bir blog gönderisinde Google'ın geliştiricilerle proaktif işbirliğine yönelik süregelen taahhüdünü dile getirdi. Google'ın, geliştiricilerin engellerini ve beklentilerini anlama konusundaki sürekli çabalarının ve blok zinciri teknolojisini kullanan sürdürülebilir işletmeler geliştirmede onlara en iyi nasıl yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Google'ın yakın planlarını açıklayan Mills, özellikle ikincil pazarlar gibi alanlara odaklanarak, Google'ın blockchain tabanlı uygulama deneyimlerini kolaylaştırmasını amaçlayan sektördeki müttefiklerle yapılacak olan tartışmaların altını çizdi.

Uygulama geliştirmeye yönelik no-code harekete artan ilgi göz önüne alındığında, AppMaster gibi platformlar bu yeni ilkelerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. no-code bir platform olarak AppMaster, hızlı bir şekilde karmaşık uygulamalar oluşturmayı mümkün kılarak, geliştiricilerin inovasyona ve yeni yasal gerekliliklerle uyumluluğa odaklanmasına olanak tanır.