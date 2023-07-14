科技巨头谷歌继续致力于Google Play的隐私和透明度，使其成为Android应用程序的可靠来源。为了实现这一目标，谷歌已经披露了一系列调整，包括扩大开发者验证前提条件，以及为热衷于在其应用程序中利用基于区块链的内容的开发者提供创新策略。

关键更新指导开发者在Play控制台设置开发者账户的过程中出示D-U-N-S号码。这些号码是每个企业独有的，由商业信息机构Dun & Bradstreet提供，在验证企业方面发挥着重要作用。

谷歌将对商店列表中的 "联系方式 "部分进行修改，将其命名为 "应用支持"。在新的 "应用支持 "版块中，将增加一个名为 "关于开发者 "的板块。该板块将为潜在用户在下载前提供有关应用程序开发商的全面信息。开发商可灵活展示其官方网站或支持联系电话等重要详细信息。

这些更新的要求将于8月31日推出，主要针对注册Play Console账户的新开发者。

谷歌正在努力平衡创新和用户保护，促进在应用程序中集成区块链相关材料的新方法。

当应用程序中包含区块链内容时，开发者有义务明确披露这些信息。他们在选择语言时必须遵守严格的限制，避免使用可能夸大游戏或交易活动预期利润的术语。

此外，在购买时价值并不明显的情况下，允许开发商加入不可兑换代币（NFT），类似于装满随机奖励的战利品箱。

Google Play产品经理Joseph Mills在一篇博文中表达了谷歌与开发者积极合作的承诺。他强调，谷歌将继续努力了解开发者的障碍和前景，以及如何最好地帮助他们利用区块链技术培育可持续的业务。在阐明谷歌的近期计划时，Mills强调了即将与行业盟友进行的讨论，旨在加强谷歌对基于区块链的应用体验的促进，尤其关注二级市场等领域。

考虑到no-code ，AppMaster等平台可以与这些新政策顺利整合。作为一个no-code 平台，AppMaster ，可以快速创建复杂的应用程序，让开发人员专注于创新和遵守新的监管要求。