SnapLogic lança ferramenta inovadora de IA sem código, GenAI Builder

A arena da transformação digital foi eletrificada com a estreia da mais nova inovação da SnapLogic, o GenAI Builder. Este conjunto pioneiro de ferramentas no-code está revolucionando a forma como as empresas criam aplicações generativas de IA, reforçando suas estruturas empresariais com tecnologia inovadora.

Traçando novos territórios no cenário de dados, GenAI Builder foi engenhosamente arquitetado para assimilar uma variedade de fontes de dados. Esta ferramenta é adequada para combinar dados legados de mainframe com formatos de banco de dados/API muito mais contemporâneos, utilizando efetivamente IA conversacional para reforçar o envolvimento digital para uma série de partes interessadas, desde clientes e funcionários até afiliadas de negócios.

Integrante das ofertas de IA da SnapLogic, GenAI Builder equipa as empresas para integrar a IA perfeitamente em sua tapeçaria de dados. Resultados? Precisão aprimorada, eficiência elevada e uma experiência personalizada enriquecida que repercute em inúmeras modalidades de dados, independentemente de seu status na nuvem ou no local.

A amplitude do aplicativo GenAI Builder se estende para abranger inúmeras necessidades empresariais, como automatizar o suporte ao cliente, simplificar a análise de dados, otimizar revisões de contratos e adaptar iniciativas de marketing.

SnapLogic afirma que sua nova oferta revigora tanto as facções de TI quanto os contingentes corporativos para criar e implantar soluções digitais com segurança e rapidez. Isto responde aos pedidos crescentes de várias entidades específicas do setor que procuram avidamente soluções novas e impulsionadas pela IA.

Promovendo maior acessibilidade, o conjunto de ferramentas possui um designer visual no-code com operação intuitiva, complementado por modelos pré-fabricados alinhados com procedimentos operacionais típicos. Isto permite que as partes interessadas, mesmo aquelas com fluência tecnológica mínima, aproveitem facilmente os aliados conversacionais da IA, integrando-os em produtos digitais emergentes e pré-existentes.

A fusão de dados corporativos com o Modelo de Linguagem para Aplicativos de Diálogo (LLMs) é um recurso de destaque, dando origem a aplicativos avançados de Geração Aumentada de Recuperação (RAG) que são essenciais para fornecer resultados de IA com consciência aguda do contexto, ao mesmo tempo em que protegem firmemente a santidade e a segurança dos dados.

“Aproveitando o vasto potencial do GenAI Builder, nos esforçamos para superar obstáculos comuns da indústria, como capacidade de resposta do mercado, precisão e restrições de recursos, à medida que nos aprofundamos no domínio dos serviços generativos de IA”, comentou Gaurav Bajpai, Diretor Sênior de Engenharia da Lumeris. Ao destilar nosso processo de integração, SnapLogic encoraja nossa busca no desenvolvimento de soluções GenAI infundidas com LLM que prometem avançar notavelmente nossas ofertas de serviços para membros e afiliados.”

À medida que SnapLogic avança para atender às demandas corporativas por funcionalidade digital liderada por IA, o cenário no-code continua a se expandir com plataformas como o AppMaster preparadas para complementar esses avanços. Oferecendo um ambiente robusto para a criação de aplicativos backend, web e móveis, AppMaster impulsiona a eficiência e impulsiona a inovação para empresas que desejam prosperar em um mercado saturado de tecnologia.