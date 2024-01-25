SnapLogic 推出突破性的无代码 AI 工具 GenAI Builder

随着SnapLogic最新创新GenAI Builder的首次亮相，数字化转型领域变得充满活力。这一开创性的no-code工具集正在彻底改变企业打造生成式人工智能应用程序的方式，通过前瞻性技术强化其企业框架。

GenAI Builder绘制了数据领域的新领域，其架构巧妙，可吸收一系列数据源。该工具擅长将遗留大型机数据与更现代的数据库/API 格式融合在一起，有效地利用对话式人工智能来支持从客户、人员到业务附属机构等一系列利益相关者的数字化参与。

GenAI Builder是SnapLogic人工智能产品的一部分，使公司能够将人工智能无缝地融入其数据织锦中。结果？增强的精度、提高的效率和丰富的定制体验，可以在无数数据模式中产生共鸣，无论其云端或本地状态如何。

GenAI Builder的应用程序范围广泛，涵盖众多企业需求，例如自动化客户支持、简化数据分析、优化合同审查和定制营销计划。

SnapLogic声称，他们的新产品能够激发 IT 部门和企业团队安全、快速地制定和部署数字解决方案。这满足了各个行业特定实体的强烈需求，这些实体正在热切地寻找新的、人工智能驱动的解决方案。

为了进一步提高可访问性，该工具集拥有一个具有直观操作的no-code可视化设计器，并辅以与典型操作程序一致的预制模板。这使得利益相关者，即使是那些技术熟练程度最低的利益相关者，也能够毫不费力地利用对话式人工智能盟友，将它们集成到新生和现有的数字产品中。

企业数据与对话应用程序语言模型 (LLM) 的融合是一个突出的功能，催生了先进的检索增强生成 (RAG) 应用程序，这些应用程序对于提供具有敏锐上下文感知能力的人工智能结果至关重要，同时坚决维护数据的完整性和安全性。

Lumeris 高级工程总监 Gaurav Bajpai 评论道：“利用GenAI Builder的巨大潜力，我们在深入研究生成式 AI 服务领域时，致力于跨越市场响应能力、精度和资源限制等常见行业障碍。”通过提炼我们的集成流程， SnapLogic增强了我们对推出注入法学硕士的 GenAI 解决方案的追求，这些解决方案有望显着提升我们向会员和附属机构提供的服务。”

随着SnapLogic努力满足企业对人工智能主导的数字功能的需求， no-code领域不断扩大， AppMaster等平台有望补充这些进步。 AppMaster为创建后端、Web 和移动应用程序提供了强大的环境，可以提高企业的效率并推动创新，帮助企业在技术饱和的市场中蓬勃发展。