SnapLogic, Çığır Açan Kodsuz Yapay Zeka Aracı GenAI Builder'ı Tanıttı

Dijital dönüşüm arenası, SnapLogic en yeni yeniliği GenAI Builder piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. Bu öncü no-code araç seti, işletmelerin üretken yapay zeka uygulamalarını oluşturma biçiminde devrim yaratıyor ve kurumsal çerçevelerini ileri görüşlü teknolojiyle güçlendiriyor.

Veri ortamında yeni bölgelerin haritasını çizen GenAI Builder, bir dizi veri kaynağını özümseyecek şekilde ustaca tasarlanmıştır. Bu araç, eski ana bilgisayar verilerini çok daha çağdaş veritabanı/API formatlarıyla birleştirme konusunda ustadır ve müşterilerden ve personelden iş ortaklarına kadar bir dizi paydaş için dijital etkileşimleri desteklemek amacıyla konuşmaya dayalı yapay zekayı etkili bir şekilde kullanır.

SnapLogic yapay zeka tekliflerinin ayrılmaz bir parçası olan GenAI Builder, şirketlere yapay zekayı veri dokuları içinde sorunsuz bir şekilde örmeleri için donatıyor. Sonuçlar? Bulut veya şirket içi durumlarına bakılmaksızın sayısız veri modalitesinde yankı uyandıran gelişmiş hassasiyet, yüksek verimlilik ve zenginleştirilmiş özel deneyim.

GenAI Builder uygulamasının kapsamı, müşteri desteğinin otomatikleştirilmesi, veri analizinin kolaylaştırılması, sözleşme incelemelerinin optimize edilmesi ve pazarlama girişimlerinin uyarlanması gibi çok sayıda kurumsal ihtiyacı kapsayacak şekilde uzanmaktadır.

SnapLogic yeni tekliflerinin hem BT gruplarını hem de kurumsal birlikleri dijital çözümleri güvenli ve hızlı bir şekilde oluşturma ve dağıtma konusunda canlandırdığını iddia ediyor. Bu, hevesle yeni, yapay zeka destekli çözümler arayan çeşitli sektöre özgü kuruluşların artan taleplerine yanıt veriyor.

Erişilebilirliği daha da artıran araç seti, tipik operasyonel prosedürlerle uyumlu önceden hazırlanmış şablonlarla desteklenen, sezgisel kullanıma sahip no-code bir görsel tasarımcıya sahiptir. Bu, paydaşların, hatta teknoloji konusunda çok az akıcılığa sahip olanların bile, konuşmaya dayalı yapay zeka müttefiklerinden zahmetsizce yararlanmalarını ve onları hem yeni hem de önceden var olan dijital ürünlere entegre etmelerini sağlar.

Kurumsal verilerin Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli (LLM'ler) ile birleştirilmesi, bir yandan veri gizliliğini ve güvenliğini kararlı bir şekilde korurken, bir yandan da akut bağlam farkındalığıyla yapay zeka sonuçları sunmak için hayati önem taşıyan gelişmiş Erişim Artırılmış Nesil (RAG) uygulamalarını doğuran göze çarpan bir özelliktir.

Lumeris Kıdemli Mühendislik Direktörü Gaurav Bajpai, " GenAI Builder geniş potansiyelinden yararlanarak, üretken yapay zeka hizmetleri alanına girerken pazar duyarlılığı, hassasiyet ve kaynak kısıtlamaları gibi yaygın endüstri engellerini aşmaya çalışıyoruz" dedi. SnapLogic, entegrasyon sürecimizi özetleyerek, üyelere ve bağlı kuruluşlara sunduğumuz hizmet tekliflerini önemli ölçüde geliştirmeyi vaat eden LLM destekli GenAI çözümlerini geliştirme arayışımızı güçlendiriyor."

SnapLogic yapay zeka liderliğindeki dijital işlevselliğe yönelik kurumsal talepleri karşılamak için adım atarken, no-code ortam, bu gelişmeleri tamamlamaya hazır AppMaster gibi platformlarla genişlemeye devam ediyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için sağlam bir ortam sunan AppMaster, teknolojinin yoğun olduğu pazarda başarılı olmayı hedefleyen işletmeler için verimliliği artırır ve inovasyonu teşvik eder.