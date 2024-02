SnapLogic presenta il rivoluzionario strumento IA senza codice, GenAI Builder

L'arena della trasformazione digitale è stata elettrizzata con il debutto della più recente innovazione di SnapLogic, GenAI Builder. Questo set di strumenti pionieristici no-code sta rivoluzionando il modo in cui le aziende creano applicazioni di intelligenza artificiale generativa, rafforzando le loro strutture aziendali con una tecnologia lungimirante.

Tracciando nuovi territori nel panorama dei dati, GenAI Builder è ingegnosamente progettato per assimilare una serie di origini dati. Questo strumento è in grado di fondere i dati mainframe legacy con i formati database/API molto più contemporanei, utilizzando in modo efficace l’intelligenza artificiale conversazionale per rafforzare gli impegni digitali per una serie di parti interessate, dai clienti e il personale agli affiliati aziendali.

Parte integrante delle offerte di intelligenza artificiale di SnapLogic, GenAI Builder consente alle aziende di integrare l'intelligenza artificiale senza soluzione di continuità all'interno del proprio arazzo di dati. Risultati? Maggiore precisione, elevata efficienza e un'esperienza personalizzata arricchita che risuona in una miriade di modalità di dati, indipendentemente dal loro stato cloud o on-premise.

L'ampiezza dell'applicazione di GenAI Builder si estende fino a comprendere numerose esigenze aziendali come l'automazione dell'assistenza clienti, la semplificazione dell'analisi dei dati, l'ottimizzazione delle revisioni dei contratti e la personalizzazione delle iniziative di marketing.

SnapLogic afferma che la loro nuova offerta rinvigorisce sia le fazioni IT che i contingenti aziendali per creare e implementare soluzioni digitali in modo sicuro e rapido. Ciò risponde alla crescente richiesta di varie entità specifiche del settore che sono avidamente alla ricerca di nuove soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Promuovendo un'ulteriore accessibilità, il set di strumenti vanta un designer visivo no-code con funzionamento intuitivo, integrato da modelli prefabbricati allineati con procedure operative tipiche. Ciò consente alle parti interessate, anche a quelle con una conoscenza minima della tecnologia, di sfruttare facilmente gli alleati dell’intelligenza artificiale conversazionale, integrandoli all’interno di prodotti digitali sia nascenti che preesistenti.

La fusione dei dati aziendali con il Language Model for Dialogue Applications (LLM) è una caratteristica straordinaria, che dà vita ad applicazioni RAG (Retrieval Augmented Generation) avanzate che sono fondamentali per fornire risultati di intelligenza artificiale con un'acuta consapevolezza del contesto, il tutto salvaguardando fermamente la sacralità e la sicurezza dei dati.

“Sfruttando il vasto potenziale di GenAI Builder, cerchiamo di superare gli ostacoli comuni del settore come la reattività del mercato, la precisione e i vincoli delle risorse mentre approfondiamo il regno dei servizi di intelligenza artificiale generativa”, ha commentato Gaurav Bajpai, Senior Director of Engineering presso Lumeris. Distillando il nostro processo di integrazione, SnapLogic incoraggia la nostra ricerca nello sviluppo di soluzioni GenAI basate su LLM che promettono di far avanzare notevolmente le nostre offerte di servizi a membri e affiliati”.

Mentre SnapLogic si fa avanti per soddisfare le richieste aziendali di funzionalità digitali basate sull’intelligenza artificiale, il panorama no-code continua ad espandersi con piattaforme come AppMaster pronte a integrare questi progressi. Offrendo un ambiente robusto per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, AppMaster promuove l'efficienza e guida l'innovazione per le aziende che mirano a prosperare in un mercato saturo di tecnologia.