SnapLogic przedstawia przełomowe narzędzie AI niewymagające kodu, GenAI Builder

Arena cyfrowej transformacji została zelektryzowana wraz z debiutem najnowszej innowacji SnapLogic, GenAI Builder. Ten pionierski zestaw narzędzi no-code rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy tworzą generatywne aplikacje AI, wzmacniając struktury przedsiębiorstwa przyszłościową technologią.

Wyznaczając nowe terytoria w krajobrazie danych, GenAI Builder został genialnie zaprojektowany tak, aby asymilować szereg źródeł danych. To narzędzie doskonale łączy starsze dane komputerów mainframe ze znacznie nowocześniejszymi formatami baz danych/API, skutecznie wykorzystując konwersacyjną sztuczną inteligencję do wspierania cyfrowych interakcji z szeregiem interesariuszy, od klientów i personelu po partnerów biznesowych.

GenAI Builder, będący integralną częścią oferty sztucznej inteligencji firmy SnapLogic, umożliwia firmom płynne wplatanie sztucznej inteligencji w zbiory danych. Wyniki? Większa precyzja, zwiększona wydajność i wzbogacone niestandardowe środowisko, które rezonuje z niezliczonymi sposobami przesyłania danych, niezależnie od ich statusu w chmurze lub lokalnie.

Szeroki zakres aplikacji GenAI Builder obejmuje liczne potrzeby przedsiębiorstwa, takie jak automatyzacja obsługi klienta, usprawnianie analizy danych, optymalizacja przeglądów umów i dostosowywanie inicjatyw marketingowych.

SnapLogic twierdzi, że ich nowa oferta pobudza zarówno frakcje IT, jak i kontyngenty korporacyjne do bezpiecznego i szybkiego tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfrowych. Jest to odpowiedź na rosnące prośby różnych podmiotów branżowych, które zaciekle poszukują świeżych rozwiązań napędzanych sztuczną inteligencją.

Aby zwiększyć dostępność, zestaw narzędzi obejmuje projektanta wizualnego no-code i intuicyjną obsługę, uzupełnionego prefabrykowanymi szablonami dostosowanymi do typowych procedur operacyjnych. Dzięki temu zainteresowane strony, nawet te posiadające minimalną biegłość w zakresie technologii, mogą bez wysiłku wykorzystywać konwersacyjnych sojuszników AI, integrując ich zarówno z powstającymi, jak i wcześniej istniejącymi produktami cyfrowymi.

Fuzja danych korporacyjnych z modelem językowym dla aplikacji dialogowych (LLM) to wyjątkowa funkcja, dzięki której powstają zaawansowane aplikacje generowania rozszerzonego wyszukiwania (RAG), które mają kluczowe znaczenie w dostarczaniu wyników sztucznej inteligencji z dużą świadomością kontekstu, a wszystko to przy jednoczesnym niezachwianym zabezpieczeniu świętości i bezpieczeństwa danych.

„Wykorzystując ogromny potencjał GenAI Builder, wkraczając w dziedzinę generatywnych usług AI, staramy się pokonywać typowe przeszkody branżowe, takie jak szybkość reakcji rynku, precyzja i ograniczenia zasobów” – skomentował Gaurav Bajpai, starszy dyrektor ds. inżynierii w Lumeris. Udoskonalając nasz proces integracji, SnapLogic ośmiela nasze dążenie do rozwijania rozwiązań GenAI opartych na LLM, które obiecują w szczególności poszerzyć naszą ofertę usług dla członków i stowarzyszonych.”

W miarę jak SnapLogic stara się sprostać wymaganiom korporacji w zakresie funkcjonalności cyfrowych opartych na sztucznej inteligencji, krajobraz no-code stale się poszerza o platformy takie jak AppMaster , które są w stanie uzupełnić te udoskonalenia. Oferując solidne środowisko do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, AppMaster zwiększa wydajność i innowacje dla firm, które chcą prosperować na rynku nasyconym technologią.