SnapLogic تكشف النقاب عن أداة الذكاء الاصطناعي الرائدة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، GenAI Builder

لقد ازدهرت ساحة التحول الرقمي مع ظهور أحدث ابتكارات SnapLogic ، وهو GenAI Builder. تُحدث مجموعة الأدوات الرائدة التي no-code ثورة في كيفية قيام الشركات بصياغة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وتعزيز أطر عمل مؤسساتها باستخدام تكنولوجيا التفكير المستقبلي.

من خلال رسم مناطق جديدة في مشهد البيانات، تم تصميم GenAI Builder ببراعة لاستيعاب مجموعة من مصادر البيانات. تتميز هذه الأداة بمهارة في دمج بيانات الحواسيب المركزية القديمة مع تنسيقات قواعد البيانات/واجهات برمجة التطبيقات الأكثر حداثة، والاستفادة بشكل فعال من الذكاء الاصطناعي للمحادثة لتعزيز المشاركات الرقمية لمجموعة من أصحاب المصلحة، بدءًا من العملاء والموظفين وحتى الشركات التابعة.

يعد GenAI Builder جزءًا لا يتجزأ من عروض الذكاء الاصطناعي التي تقدمها SnapLogic ، حيث يقوم بتجهيز الشركات لنسج الذكاء الاصطناعي بسلاسة داخل نسيج البيانات الخاص بها. النتائج؟ دقة محسنة وكفاءة مرتفعة وتجربة مخصصة غنية يتردد صداها عبر عدد لا يحصى من طرق البيانات، بغض النظر عن حالتها السحابية أو المحلية.

يمتد نطاق تطبيق GenAI Builder ليشمل العديد من احتياجات المؤسسات مثل أتمتة دعم العملاء، وتبسيط تحليل البيانات، وتحسين مراجعات العقود، وتصميم مبادرات التسويق.

تؤكد SnapLogic أن عروضها الجديدة تعمل على تنشيط كل من فصائل تكنولوجيا المعلومات ووحدات الشركات لصياغة ونشر الحلول الرقمية بشكل آمن وسريع. يعالج هذا الطلب المتزايد من مختلف الكيانات الخاصة بقطاعات معينة والتي تبحث بشغف عن حلول جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لتعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، تتميز مجموعة الأدوات بمصمم مرئي no-code برمجية مع تشغيل بديهي، مكمل بقوالب مسبقة الصنع تتماشى مع إجراءات التشغيل النموذجية. وهذا يمكّن أصحاب المصلحة، حتى أولئك الذين لديهم الحد الأدنى من الطلاقة التقنية، من الاستفادة من حلفاء الذكاء الاصطناعي للمحادثة دون عناء، ودمجهم في كل من المنتجات الرقمية الناشئة والموجودة مسبقًا.

يعد دمج بيانات المؤسسة مع نموذج اللغة لتطبيقات الحوار (LLMs) ميزة بارزة، مما يؤدي إلى ولادة تطبيقات الجيل المعزز للاسترجاع (RAG) المتقدمة التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم نتائج الذكاء الاصطناعي مع الوعي الدقيق بالسياق، كل ذلك مع الحفاظ بقوة على قدسية البيانات وأمنها.

علق غوراف باجباي، المدير الأول للهندسة في Lumeris، قائلاً: "من خلال تسخير الإمكانات الهائلة لـ GenAI Builder ، نسعى إلى تجاوز عقبات الصناعة الشائعة مثل استجابة السوق والدقة وقيود الموارد بينما نتعمق في عالم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية". ومن خلال استخلاص عملية التكامل الخاصة بنا، يشجع SnapLogic سعينا في الكشف عن حلول GenAI الممزوجة بـ LLM والتي تعد بتعزيز عروض خدماتنا للأعضاء والشركات التابعة بشكل ملحوظ.

مع تقدم SnapLogic لتلبية متطلبات الشركات للوظائف الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي، يستمر المشهد no-code في التوسع مع منصات مثل AppMaster التي تستعد لاستكمال هذه التطورات. يوفر AppMaster بيئة قوية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، ويدفع الكفاءة ويدفع الابتكار للشركات التي تهدف إلى الازدهار في السوق المشبع بالتكنولوجيا.