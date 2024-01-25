Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

SnapLogic представляет революционный инструмент искусственного интеллекта без программирования GenAI Builder

25, янв. 2024
SnapLogic представляет революционный инструмент искусственного интеллекта без программирования GenAI Builder

Арена цифровой трансформации была наэлектризована дебютом новейшей инновации SnapLogicGenAI Builder. Этот новаторский набор инструментов no-code радикально меняет подходы компаний к созданию генеративных приложений искусственного интеллекта, укрепляя свои корпоративные структуры с помощью дальновидных технологий.

GenAI Builder отображающий новые территории в ландшафте данных, гениально спроектирован так, чтобы ассимилировать множество источников данных. Этот инструмент умеет объединять устаревшие данные мэйнфреймов с гораздо более современными форматами баз данных/API, эффективно используя диалоговый искусственный интеллект для поддержки цифрового взаимодействия с множеством заинтересованных сторон, от клиентов и персонала до деловых партнеров.

GenAI Builder, являющийся частью предложений SnapLogic по искусственному интеллекту, позволяет компаниям легко вплетать искусственный интеллект в свою картину данных. Результаты? Повышенная точность, повышенная эффективность и расширенные пользовательские возможности, которые применимы к множеству модальностей данных, независимо от их облачного или локального статуса.

Область применения GenAI Builder охватывает многочисленные потребности предприятия, такие как автоматизация поддержки клиентов, оптимизация анализа данных, оптимизация проверки контрактов и адаптация маркетинговых инициатив.

SnapLogic утверждает, что их новое предложение стимулирует как ИТ-подразделения, так и корпоративные контингенты к созданию и быстрому развертыванию цифровых решений. Это отвечает растущим просьбам различных отраслевых организаций, которые жадно ищут свежие решения на основе искусственного интеллекта.

Для обеспечения большей доступности набор инструментов включает в себя визуальный конструктор no-code с интуитивно понятным управлением, дополненный готовыми шаблонами, соответствующими типичным операционным процедурам. Это дает возможность заинтересованным сторонам, даже тем, кто обладает минимальным знанием технологий, без особых усилий использовать диалоговых союзников ИИ, интегрируя их как в зарождающиеся, так и в уже существующие цифровые продукты.

Объединение корпоративных данных с языковой моделью для диалоговых приложений (LLM) является выдающейся особенностью, порождающей усовершенствованные приложения дополненной генерации извлечения (RAG), которые имеют решающее значение для достижения результатов ИИ с точным пониманием контекста, при этом надежно обеспечивая целостность и безопасность данных.

«Используя огромный потенциал GenAI Builder, мы стремимся преодолеть общие отраслевые препятствия, такие как чувствительность рынка, точность и ограниченность ресурсов, углубляясь в сферу генеративных услуг искусственного интеллекта», — прокомментировал Гаурав Баджпай, старший технический директор Lumeris. Усовершенствуя наш процесс интеграции, SnapLogic стимулирует наше стремление к развертыванию решений GenAI, основанных на LLM, которые обещают значительно улучшить наши предложения услуг для участников и филиалов».

По мере того, как SnapLogic стремится удовлетворить корпоративные потребности в цифровых функциях на базе искусственного интеллекта, ландшафт no-code продолжает расширяться за счет таких платформ, как AppMaster , готовых дополнить эти достижения. Предлагая надежную среду для создания серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster повышает эффективность и стимулирует инновации для предприятий, стремящихся процветать на насыщенном технологиями рынке.

Похожие статьи

OpenSSF сотрудничает с CISA для разработки новой платформы безопасности репозитория пакетов
date 09, фев. 2024
OpenSSF сотрудничает с CISA для разработки новой платформы безопасности репозитория пакетов
Совместная инициатива OpenSSF и CISA привела к разработке Принципов безопасности репозитория пакетов.
Security Open Source Software
Kobiton выпускает инструмент для создания сценариев Appium на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом
date 09, фев. 2024
Kobiton выпускает инструмент для создания сценариев Appium на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом
Kobiton меняет ландшафт мобильного тестирования, открывая открытый исходный код своего инструмента для создания скриптов Appium, повышая автоматизацию и поощряя разработку, управляемую сообществом.
Open Source Automation Development
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
date 09, фев. 2024
Gemini Advanced от Google: повышение качества AI Assistant с помощью Ultra 1.0
Google объявляет новую эру цифровой помощи с Gemini Advanced в рамках премиального плана Google One AI. Откройте расширенные возможности, такие как сложное программирование и творческий подход, за 19,99 доллара США в месяц.
AI Android IOS
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь