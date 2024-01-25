SnapLogic представляет революционный инструмент искусственного интеллекта без программирования GenAI Builder

Арена цифровой трансформации была наэлектризована дебютом новейшей инновации SnapLogic — GenAI Builder. Этот новаторский набор инструментов no-code радикально меняет подходы компаний к созданию генеративных приложений искусственного интеллекта, укрепляя свои корпоративные структуры с помощью дальновидных технологий.

GenAI Builder отображающий новые территории в ландшафте данных, гениально спроектирован так, чтобы ассимилировать множество источников данных. Этот инструмент умеет объединять устаревшие данные мэйнфреймов с гораздо более современными форматами баз данных/API, эффективно используя диалоговый искусственный интеллект для поддержки цифрового взаимодействия с множеством заинтересованных сторон, от клиентов и персонала до деловых партнеров.

GenAI Builder, являющийся частью предложений SnapLogic по искусственному интеллекту, позволяет компаниям легко вплетать искусственный интеллект в свою картину данных. Результаты? Повышенная точность, повышенная эффективность и расширенные пользовательские возможности, которые применимы к множеству модальностей данных, независимо от их облачного или локального статуса.

Область применения GenAI Builder охватывает многочисленные потребности предприятия, такие как автоматизация поддержки клиентов, оптимизация анализа данных, оптимизация проверки контрактов и адаптация маркетинговых инициатив.

SnapLogic утверждает, что их новое предложение стимулирует как ИТ-подразделения, так и корпоративные контингенты к созданию и быстрому развертыванию цифровых решений. Это отвечает растущим просьбам различных отраслевых организаций, которые жадно ищут свежие решения на основе искусственного интеллекта.

Для обеспечения большей доступности набор инструментов включает в себя визуальный конструктор no-code с интуитивно понятным управлением, дополненный готовыми шаблонами, соответствующими типичным операционным процедурам. Это дает возможность заинтересованным сторонам, даже тем, кто обладает минимальным знанием технологий, без особых усилий использовать диалоговых союзников ИИ, интегрируя их как в зарождающиеся, так и в уже существующие цифровые продукты.

Объединение корпоративных данных с языковой моделью для диалоговых приложений (LLM) является выдающейся особенностью, порождающей усовершенствованные приложения дополненной генерации извлечения (RAG), которые имеют решающее значение для достижения результатов ИИ с точным пониманием контекста, при этом надежно обеспечивая целостность и безопасность данных.

«Используя огромный потенциал GenAI Builder, мы стремимся преодолеть общие отраслевые препятствия, такие как чувствительность рынка, точность и ограниченность ресурсов, углубляясь в сферу генеративных услуг искусственного интеллекта», — прокомментировал Гаурав Баджпай, старший технический директор Lumeris. Усовершенствуя наш процесс интеграции, SnapLogic стимулирует наше стремление к развертыванию решений GenAI, основанных на LLM, которые обещают значительно улучшить наши предложения услуг для участников и филиалов».

По мере того, как SnapLogic стремится удовлетворить корпоративные потребности в цифровых функциях на базе искусственного интеллекта, ландшафт no-code продолжает расширяться за счет таких платформ, как AppMaster , готовых дополнить эти достижения. Предлагая надежную среду для создания серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster повышает эффективность и стимулирует инновации для предприятий, стремящихся процветать на насыщенном технологиями рынке.