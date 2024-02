SnapLogic onthult baanbrekende AI-tool zonder code, GenAI Builder

De arena voor digitale transformatie is geëlektrificeerd met het debuut van de nieuwste innovatie van SnapLogic, de GenAI Builder. Deze baanbrekende toolset no-code zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven generatieve AI-applicaties smeden en hun ondernemingsframeworks versterkt met vooruitstrevende technologie.

GenAI Builder brengt nieuwe gebieden in het datalandschap in kaart en is op ingenieuze wijze ontworpen om een ​​reeks gegevensbronnen te assimileren. Deze tool is bedreven in het samenvoegen van oudere mainframegegevens met de veel modernere database-/API-formaten, waarbij effectief gebruik wordt gemaakt van conversationele AI om de digitale betrokkenheid van een groot aantal belanghebbenden te versterken, van klanten en personeel tot zakelijke partners.

GenAI Builder is een integraal onderdeel van het AI-aanbod van SnapLogic en stelt bedrijven in staat om AI naadloos in hun datatapijt te verweven. Resultaten? Verbeterde precisie, verhoogde efficiëntie en een verrijkte ervaring op maat die weerklank vindt in talloze datamodaliteiten, ongeacht hun cloud- of on-premise-status.

De breedte van de applicatie van GenAI Builder strekt zich uit tot talrijke bedrijfsbehoeften, zoals het automatiseren van klantenondersteuning, het stroomlijnen van data-analyse, het optimaliseren van contractbeoordelingen en het afstemmen van marketinginitiatieven.

SnapLogic beweert dat hun nieuwe aanbod zowel IT-facties als bedrijfscontingenten stimuleert om digitale oplossingen veilig en snel te ontwikkelen en in te zetten. Dit komt tegemoet aan de stijgende vraag van verschillende sectorspecifieke entiteiten die gretig op zoek zijn naar nieuwe, door AI aangedreven oplossingen.

Om verdere toegankelijkheid te bevorderen, beschikt de toolset over een visuele ontwerper no-code met intuïtieve bediening, aangevuld met geprefabriceerde sjablonen die zijn afgestemd op typische operationele procedures. Dit stelt belanghebbenden, zelfs degenen met minimale technische kennis, in staat om moeiteloos gebruik te maken van gespreks-AI-bondgenoten en deze te integreren in zowel opkomende als reeds bestaande digitale producten.

De combinatie van bedrijfsgegevens met Language Model for Dialogue Applications (LLM's) is een opvallend kenmerk, waardoor geavanceerde Retrieval Augmented Generation (RAG)-applicaties ontstaan ​​die cruciaal zijn voor het leveren van AI-resultaten met acuut contextbewustzijn, terwijl de heiligheid en veiligheid van gegevens onwrikbaar worden gewaarborgd.

“Door het enorme potentieel van de GenAI Builder te benutten, proberen we gemeenschappelijke hindernissen in de sector, zoals marktresponsiviteit, precisie en beperkte middelen, te overbruggen terwijl we ons verdiepen in het rijk van generatieve AI-diensten”, aldus Gaurav Bajpai, Senior Director of Engineering bij Lumeris. Door ons integratieproces te distilleren, stimuleert SnapLogic ons streven naar het ontvouwen van LLM-geïnfuseerde GenAI-oplossingen die beloven ons serviceaanbod aan leden en aangesloten bedrijven aanzienlijk te verbeteren.”

Terwijl SnapLogic steeds meer tegemoetkomt aan de zakelijke vraag naar AI-gestuurde digitale functionaliteit, blijft het no-code landschap zich uitbreiden met platforms als AppMaster die klaar staan ​​om deze ontwikkelingen aan te vullen. AppMaster biedt een robuuste omgeving voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, stimuleert de efficiëntie en stimuleert innovatie voor bedrijven die willen gedijen in de met technologie verzadigde markt.