OpenText revoluciona a segurança de aplicativos com ferramenta aprimorada de auditoria Fortify

Em um movimento estratégico que aborda as complexidades do ambiente de ameaças moderno, OpenText avançou os recursos de sua ferramenta de auditoria de segurança de aplicativos com o lançamento do Fortify Audit Assistant atualizado. O anúncio chega pouco antes do tão aguardado OpenText Security Summit 2024, que está agendado para 6 de fevereiro.

A tecnologia aumentada chega como uma solução adaptada às crescentes complexidades que os desenvolvedores enfrentam em ecossistemas multinuvem, destacando a necessidade premente de ferramentas de segurança de aplicativos com mais nuances. Com esta melhoria, OpenText busca fornecer aos profissionais de segurança instrumentos refinados para garantir a integridade e confiabilidade do software desde o desenvolvimento até a implantação.

Os novos recursos que enriquecem o portfólio do Fortify Audit Assistant incluem adaptações para desvios de modelo, personalização com base em ambientes individuais da empresa, experiência expandida em modelos de especificação de linguagem e interpretações de resultados de verificação mais granulares.

Reduzindo falsos positivos e alertas desnecessários, a versão mais recente da ferramenta simplifica a carga de trabalho dos desenvolvedores, permitindo-lhes priorizar brechas críticas de segurança com maior eficiência. Ele oferece um procedimento de teste de segurança simplificado, uma evolução refrescante da triagem de análise estática tradicionalmente manual e trabalhosa.

O assistente de auditoria facilita a implantação de protocolos de segurança nos estágios iniciais do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Esta estratégia preventiva visa construir soluções de software inerentemente seguras e robustas, contribuindo para a fortificação das aplicações contra as ameaças digitais em constante evolução.

O uso de aprendizado de máquina equipa a ferramenta para automatizar o processo de auditoria, extraindo insights do conjunto de conhecimento dos auditores humanos do Fortify. Esta automação ajuda a colmatar a lacuna de competências presente na análise manual de segurança, muitas vezes um empreendimento insustentável para muitas entidades devido aos extensos recursos que exige.

De acordo com Prentiss Donohue, vice-presidente executivo de segurança cibernética da OpenText, o primeiro Fortify Audit Assistant foi pioneiro, aproveitando análises preditivas e aprendizado de máquina. Donohue observa: " OpenText destilou o conhecimento humano de uma década em modelos preditivos, elevando a precisão dos processos de auditoria e reduzindo os casos de falsos positivos em até 90%. Essa riqueza de dados proprietários - incomparáveis ​​no setor - agora capacita software corporativo esquemas de garantia."

