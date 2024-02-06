OpenText, Gelişmiş Fortify Denetim Aracıyla Uygulama Güvenliğinde Devrim Yaratıyor

OpenText, modern tehdit ortamının karmaşıklığını ele alan stratejik bir hamleyle, güncellenmiş Fortify Denetim Asistanının piyasaya sürülmesiyle uygulama güvenliği denetim aracının yeteneklerini geliştirdi. Duyuru, 6 Şubat'ta yapılması planlanan ve merakla beklenen OpenText Güvenlik Zirvesi 2024'ün hemen öncesinde geldi.

Artırılmış teknoloji, geliştiricilerin çoklu bulut ekosistemlerinde karşılaştığı artan karmaşıklıklara göre uyarlanmış bir çözüm olarak geliyor ve daha incelikli uygulama güvenliği araçlarına olan acil ihtiyacın altını çiziyor. Bu geliştirmeyle OpenText, güvenlik profesyonellerine, geliştirmeden dağıtıma kadar yazılım bütünlüğünü ve güvenilirliğini garanti edecek gelişmiş araçlar sağlamayı amaçlamaktadır.

Fortify Denetim Asistanı portföyünü zenginleştiren yeni özellikler arasında model sapması için uyarlamalar, bireysel şirket ortamlarına dayalı özelleştirme, genişletilmiş dil spesifikasyonu model uzmanlığı ve daha ayrıntılı tarama sonucu yorumları yer alıyor.

Yanlış pozitifleri ve gereksiz uyarıları azaltan aracın en son sürümü, geliştiricilerin iş yükünü basitleştirerek, kritik güvenlik boşluklarını daha verimli bir şekilde önceliklendirmelerine olanak tanıyor. Geleneksel olarak manuel ve yoğun emek gerektiren statik analiz triyajından yenilenmiş bir evrim olan, kolaylaştırılmış bir güvenlik testi prosedürü sunar.

Denetim asistanı, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün ilk aşamalarında güvenlik protokollerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Bu önleyici strateji, doğası gereği güvenli ve sağlam yazılım çözümleri oluşturmayı, uygulamaların sürekli gelişen dijital tehditlere karşı güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Makine öğreniminin kullanılması, aracı denetim sürecini otomatikleştirecek şekilde donatır ve Fortify'ın insan denetçilerinin bilgi havuzundan içgörüler elde edilmesini sağlar. Bu otomasyon, manuel güvenlik analizinde mevcut olan beceri açığının kapatılmasına yardımcı olur; bu, çoğu zaman talep ettiği kapsamlı kaynaklar nedeniyle çoğu kuruluş için savunulamaz bir girişimdir.

OpenText Siber Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Prentiss Donohue'ye göre, ilk Fortify Denetim Asistanı, tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan bir öncüydü. Donohue şunu belirtiyor: " OpenText, on yıllık insan uzmanlığını tahmine dayalı modellere dönüştürerek denetim süreçlerinin hassasiyetini artırdı ve yanlış pozitif örnekleri %90'a kadar azalttı. Sektörde benzeri olmayan bu özel veri zenginliği artık kurumsal yazılımı güçlendiriyor güvence programları."

Teknoloji endüstrisindeki bu tür önemli gelişmeler bağlamında, AppMaster gibi platformlar, günümüzün dijital karmaşıklıklarında gezinmek için hayati önem taşıyan güvenli ve ölçeklenebilir uygulamaları kolaylaştırırken, yazılım oluşturmayı basitleştirip hızlandırmaya yardımcı olan güçlü no-code bir çözüm sunarak bu girişimle yankı buluyor.