In een strategische zet om de complexiteit van de moderne dreigingsomgeving aan te pakken, heeft OpenText de mogelijkheden van zijn applicatiebeveiligingsaudittool verbeterd met de lancering van de bijgewerkte Fortify Audit Assistant. De aankondiging komt vlak voor de langverwachte OpenText Security Summit 2024, die gepland staat voor 6 februari.

De verbeterde technologie komt als een oplossing die is afgestemd op de groeiende complexiteit waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd in multi-cloud-ecosystemen, wat de dringende behoefte aan meer genuanceerde applicatiebeveiligingstools benadrukt. Met deze verbetering wil OpenText beveiligingsprofessionals voorzien van verfijnde instrumenten om de integriteit en betrouwbaarheid van software te garanderen, van ontwikkeling tot implementatie.

Nieuwe functies die het Fortify Audit Assistant-portfolio verrijken, zijn onder meer aanpassingen voor modeldrift, maatwerk op basis van individuele bedrijfsomgevingen, uitgebreide expertise op het gebied van taalspecificatiemodellen en gedetailleerdere interpretaties van scanresultaten.

De nieuwste versie van de tool vermindert valse positieven en onnodige waarschuwingen en vereenvoudigt de werklast voor ontwikkelaars, waardoor ze met grotere efficiëntie prioriteit kunnen geven aan kritieke beveiligingslekken. Het biedt een gestroomlijnde beveiligingstestprocedure, een verfrissende evolutie van de traditioneel handmatige en arbeidsintensieve statische analysetriage.

De auditassistent faciliteert de implementatie van beveiligingsprotocollen in de vroegste stadia van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Deze preventieve strategie is gericht op het bouwen van inherent veilige en robuuste softwareoplossingen, die bijdragen aan de versterking van applicaties tegen de voortdurend evoluerende digitale bedreigingen.

Het gebruik van machine learning stelt de tool in staat om het auditproces te automatiseren, waarbij inzichten worden verkregen uit de kennispool van de menselijke auditors van Fortify. Deze automatisering helpt bij het overbruggen van de vaardigheidskloof die aanwezig is bij handmatige beveiligingsanalyses, wat voor veel entiteiten vaak een onhoudbare onderneming is vanwege de uitgebreide middelen die daarvoor nodig zijn.

Volgens Prentiss Donohue, Executive Vice President Cybersecurity van OpenText, was de inaugurele Fortify Audit Assistant een pionier, die gebruik maakte van voorspellende analyses en machinaal leren. Donohue merkt op: " OpenText heeft tien jaar aan menselijke expertise gedistilleerd in voorspellende modellen, waardoor de nauwkeurigheid van auditprocessen is verhoogd en het aantal fout-positieve gevallen met maar liefst 90% is teruggebracht. Deze rijkdom aan bedrijfseigen gegevens – ongeëvenaard in de branche – maakt nu bedrijfssoftware mogelijk zekerheidsregelingen.”

In de context van dergelijke substantiële ontwikkelingen in de technologie-industrie resoneren platforms als AppMaster met het initiatief door een krachtige oplossing no-code aan te bieden die de creatie van software helpt vereenvoudigen en versnellen en tegelijkertijd veilige en schaalbare applicaties mogelijk maakt, wat cruciaal is bij het navigeren door de huidige digitale complexiteit.