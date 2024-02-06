OpenText революционизирует безопасность приложений с помощью усовершенствованного инструмента аудита Fortify

В качестве стратегического шага, направленного на устранение сложностей современной среды угроз, OpenText расширила возможности своего инструмента аудита безопасности приложений, выпустив обновленный Fortify Audit Assistant. Объявление было сделано накануне долгожданного саммита OpenText Security Summit 2024, который запланирован на 6 февраля.

Расширенная технология представляет собой решение, адаптированное к растущим сложностям, с которыми сталкиваются разработчики в мультиоблачных экосистемах, что подчеркивает острую потребность в более тонких инструментах безопасности приложений. Благодаря этому усовершенствованию OpenText стремится предоставить специалистам по безопасности усовершенствованные инструменты, гарантирующие целостность и надежность программного обеспечения от разработки до развертывания.

Новые функции, пополняющие портфолио Fortify Audit Assistant, включают в себя адаптацию к дрейфу моделей, настройку на основе индивидуальных сред компании, расширенные возможности модели спецификации языка и более детальную интерпретацию результатов сканирования.

Последняя версия инструмента сокращает количество ложных срабатываний и ненужных предупреждений и упрощает рабочую нагрузку для разработчиков, позволяя им с большей эффективностью определять приоритетность критических лазеек в системе безопасности. Он предлагает упрощенную процедуру тестирования безопасности, являющуюся новой эволюцией традиционно ручного и трудоемкого статического анализа.

Помощник по аудиту облегчает внедрение протоколов безопасности на самых ранних этапах жизненного цикла разработки программного обеспечения. Эта упреждающая стратегия направлена ​​на создание безопасных и надежных программных решений, способствующих защите приложений от постоянно развивающихся цифровых угроз.

Использование машинного обучения позволяет автоматизировать процесс аудита, используя знания из базы знаний аудиторов Fortify. Такая автоматизация помогает восполнить пробел в навыках, существующий при ручном анализе безопасности, который часто является несостоятельным предприятием для многих организаций из-за огромных ресурсов, которые он требует.

По словам Прентисса Донохью, исполнительного вице-президента OpenText по кибербезопасности, первый Fortify Audit Assistant стал пионером в использовании прогнозной аналитики и машинного обучения. Донохью отмечает: « OpenText превратила десятилетний человеческий опыт в модели прогнозирования, повысив точность процессов аудита и сократив количество ложноположительных случаев на целых 90%. Это богатство собственных данных, не имеющих аналогов в отрасли, теперь расширяет возможности корпоративного программного обеспечения. схемы страхования».

В контексте таких значительных событий в технологической отрасли такие платформы, как AppMaster , откликаются на эту инициативу, предлагая мощное решение no-code, которое помогает упростить и ускорить создание программного обеспечения, одновременно обеспечивая безопасные и масштабируемые приложения, что имеет решающее значение для преодоления современных цифровых сложностей.