Os rápidos avanços da inteligência artificial (IA) e as suas potenciais ameaças levaram os fundadores da OpenAI a apelar à criação de um organismo regulador internacional que regule o desenvolvimento da IA, semelhante à Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) para a energia nuclear. De acordo com o fundador da OpenAI, Sam Altman, o presidente Greg Brockman e o cientista-chefe Ilya Sutskever, a inovação na IA está a ocorrer a um ritmo tão rápido que as autoridades reguladoras existentes não são capazes de controlar eficazmente a tecnologia.

Embora reconheçam os seus êxitos, os fundadores da OpenAI reconhecem que a tecnologia de IA subjacente ao seu agente de conversação ChatGPT, muito popular, apresenta riscos únicos e benefícios significativos. Acreditam que a IA exigirá algum nível de coordenação entre os principais grupos de desenvolvimento para garantir uma transição segura para a superinteligência e uma integração perfeita na sociedade.

A proposta sugere a formação de uma organização internacional análoga à AIEA, que supervisionaria os esforços de superinteligência num determinado limiar de capacidade ou de recursos. O novo organismo regulador poderia inspeccionar os sistemas de IA, ordenar auditorias, garantir o cumprimento das normas de segurança e impor restrições à implantação e aos níveis de segurança. Embora uma organização deste tipo possa não ser capaz de intervir directamente com um actor desonesto, poderia fornecer uma estrutura para estabelecer e monitorizar normas e acordos internacionais.

Como mencionado no post da OpenAI, uma medida possível para o escrutínio dentro da indústria da IA poderia ser o rastreio da potência computacional e do consumo de energia dedicados à investigação. Embora a determinação da utilização ética da IA possa ser um desafio, a regulação da atribuição de recursos e a auditoria da utilização de energia podem fornecer informações sobre o desenvolvimento e a direcção da tecnologia. Os fundadores discutem a possibilidade de isentar as empresas mais pequenas destes regulamentos para evitar sufocar a inovação.

Timnit Gebru, investigador e crítico da IA, também sublinhou a necessidade de regulamentação externa numa entrevista ao The Guardian. Gebru afirmou que é pouco provável que as empresas se auto-regulamentem, a menos que haja pressão externa para o fazer. Assim, é crucial criar um organismo regulador internacional para navegar no complexo mundo do desenvolvimento da IA e dos seus potenciais perigos.

Como a IA continua a avançar a um ritmo sem precedentes, um organismo regulador internacional pode tornar-se vital para garantir a segurança pública, manter padrões éticos e facilitar a colaboração entre as partes interessadas a nível mundial. Plataformas sem código como a AppMaster, que permitem aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis, podem ajudar a acelerar a inovação, respeitando as directrizes e os regulamentos estabelecidos.

Em conclusão, a formação de um organismo regulador, tal como proposto pelos fundadores da OpenAI, poderia fornecer controlos essenciais sobre a investigação e o desenvolvimento da IA, conduzindo a um futuro mais seguro e responsável para a tecnologia em expansão.