人工智能（AI）的快速发展及其潜在威胁促使OpenAI的创始人呼吁成立一个国际监管机构来管理AI的发展，类似于国际原子能机构（IAEA）对核能的监管。据OpenAI创始人Sam Altman、总裁Greg Brockman和首席科学家Ilya Sutskever称，人工智能的创新速度如此之快，以至于现有的监管机构无法有效控制该技术。

尽管他们承认自己的成就，但OpenAI的创始人认识到，他们广泛流行的ChatGPT对话代理背后的人工智能技术既存在独特的风险，也有很大的好处。他们认为，人工智能将需要领先的开发团体之间进行某种程度的协调，以确保安全过渡到超级智能并与社会无缝融合。

该提案建议成立一个类似于国际原子能机构的国际组织，该组织将监督达到一定能力或资源门槛的超级智能工作。这个新的监管机构可以检查人工智能系统，授权审计，确保符合安全标准，并对部署和安全水平施加限制。虽然这样的组织可能无法直接干预流氓行为者，但它可以为建立和监督国际标准和协议提供一个框架。

正如OpenAI的文章中提到的，在人工智能行业内进行审查的一个可能的措施是跟踪专门用于研究的计算能力和能源消耗。虽然确定人工智能的道德使用可能具有挑战性，但规范资源分配和审计能源使用可以提供对技术发展和方向的洞察力。创始人讨论了让小公司免于这些规定的可能性，以防止扼杀创新。

人工智能研究员和评论家Timnit Gebru在接受《卫报》采访时也强调了外部监管的必要性。Gebru表示，除非有外部压力，否则公司不太可能进行自我监管。因此，建立一个国际监管机构来引导人工智能发展的复杂世界及其潜在危害是至关重要的。

随着人工智能继续以前所未有的速度发展，一个国际监管机构可能在确保公共安全、维护道德标准和促进全球利益相关者之间的合作方面变得至关重要。像AppMaster这样的无代码平台，允许用户创建后台、网络和移动应用程序，可以帮助加速创新，同时遵守既定的准则和法规。

总之，正如OpenAI创始人所提议的那样，成立一个监管机构可以为人工智能的研究和开发提供必要的检查，从而为这项新兴技术带来更安全、更负责任的未来。