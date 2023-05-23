Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) и его потенциальные угрозы побудили основателей OpenAI призвать к созданию международного регулирующего органа для управления развитием ИИ, подобного Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для ядерной энергетики. По словам основателя OpenAI Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана и главного научного сотрудника Ильи Суцкевера, инновации в области ИИ происходят настолько быстрыми темпами, что существующие регулирующие органы не в состоянии эффективно контролировать технологию.

Признавая свои достижения, основатели OpenAI признают, что технология ИИ, лежащая в основе их широко популярного разговорного агента ChatGPT, несет в себе как уникальные риски, так и значительные преимущества. Они считают, что для обеспечения безопасного перехода к сверхинтеллекту и беспрепятственной интеграции в общество ИИ потребует определенного уровня координации между ведущими группами разработчиков.

Они предлагают создать международную организацию по аналогии с МАГАТЭ, которая будет контролировать усилия по созданию сверхинтеллекта при достижении определенного порога возможностей или ресурсов. Новый регулирующий орган мог бы инспектировать системы ИИ, назначать аудиторские проверки, обеспечивать соблюдение стандартов безопасности, накладывать ограничения на развертывание и уровень безопасности. Хотя такая организация, возможно, не сможет напрямую вмешиваться в действия недобросовестных игроков, она могла бы обеспечить основу для создания и мониторинга международных стандартов и соглашений.

Как упоминалось в статье OpenAI, одной из возможных мер контроля в индустрии ИИ может быть отслеживание вычислительной мощности и энергопотребления, выделяемых на исследования. Хотя определить этичность использования ИИ может быть непросто, регулирование распределения ресурсов и аудит энергопотребления могут дать представление о развитии и направлении развития технологии. Основатели обсуждают возможность освобождения небольших компаний от этих правил, чтобы не подавлять инновации.

Исследователь и критик ИИ Тимнит Гебру также подчеркнул необходимость внешнего регулирования в интервью The Guardian. Гебру заявил, что компании вряд ли будут заниматься саморегулированием, если на них не будет оказываться внешнее давление. Таким образом, крайне важно создать международный регулирующий орган, чтобы ориентироваться в сложном мире развития ИИ и его потенциальных опасностях.

Поскольку ИИ продолжает развиваться беспрецедентными темпами, международный регулирующий орган может стать жизненно важным в обеспечении общественной безопасности, поддержании этических стандартов и содействии сотрудничеству между глобальными заинтересованными сторонами. Платформы без кода, такие как AppMaster, которые позволяют пользователям создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, могут помочь в ускорении инноваций при соблюдении установленных руководящих принципов и правил.

В заключение следует отметить, что создание регулирующего органа, предложенное основателями OpenAI, может обеспечить необходимый контроль над исследованиями и разработками в области ИИ, что приведет к более безопасному и ответственному будущему этой развивающейся технологии.