Yapay zekadaki (AI) hızlı ilerlemeler ve potansiyel tehditleri, OpenAI'nin kurucularını, nükleer enerji için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) benzer şekilde, AI gelişimini yönetecek uluslararası bir düzenleyici kurum çağrısında bulunmaya sevk etti. OpenAI kurucusu Sam Altman, Başkan Greg Brockman ve Baş Bilim Adamı Ilya Sutskever'e göre, yapay zekadaki yenilikler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki, mevcut düzenleyici makamlar teknolojiyi etkin bir şekilde kontrol edemiyor.

OpenAI kurucuları, başarılarını kabul etmelerine rağmen, oldukça popüler olan ChatGPT konuşma aracılarının arkasındaki yapay zeka teknolojisinin hem benzersiz riskler hem de önemli faydalar sunduğunun farkındadır. Yapay zekanın, süper zekaya güvenli bir geçiş ve toplumla sorunsuz entegrasyon sağlamak için önde gelen geliştirme grupları arasında bir düzeyde koordinasyon gerektireceğine inanıyorlar.

Öneri, süper istihbarat çabalarını belirli bir yetenek veya kaynak eşiğinde denetleyecek olan, IAEA'ya benzer bir uluslararası örgütün kurulmasını öneriyor. Yeni düzenleyici kurum, AI sistemlerini denetleyebilir, denetimleri zorunlu kılabilir, güvenlik standartlarına uyumu sağlayabilir ve dağıtım ve güvenlik seviyelerine kısıtlamalar getirebilir. Böyle bir kuruluş, haydut bir aktöre doğrudan müdahale edemese de, uluslararası standartların ve anlaşmaların oluşturulması ve izlenmesi için bir çerçeve sağlayabilir.

OpenAI'nin gönderisinde belirtildiği gibi, yapay zeka endüstrisinde inceleme için olası bir önlem, araştırmaya ayrılmış bilgi işlem gücü ve enerji tüketimini izlemek olabilir. Etik yapay zeka kullanımını belirlemek zor olsa da, kaynak tahsisini düzenlemek ve enerji kullanımını denetlemek, teknolojinin gelişimi ve yönü hakkında fikir verebilir. Kurucular, boğucu yeniliği önlemek için küçük şirketleri bu düzenlemelerden muaf tutma olasılığını tartışıyorlar.

AI araştırmacısı ve eleştirmeni Timnit Gebru, The Guardian ile yaptığı bir röportajda harici düzenleme ihtiyacını da vurguladı. Gebru, aksi yönde bir dış baskı olmadıkça şirketlerin kendi kendini düzenleme olasılığının düşük olduğunu belirtti. Bu nedenle, AI gelişiminin karmaşık dünyasında ve potansiyel tehlikelerinde gezinmek için uluslararası bir düzenleyici kurum oluşturmak çok önemlidir.

Yapay zeka benzeri görülmemiş bir hızda ilerlemeye devam ettikçe, uluslararası bir düzenleyici kurum, kamu güvenliğini sağlama, etik standartları sürdürme ve küresel paydaşlar arasında işbirliğini kolaylaştırma açısından hayati önem taşıyabilir. Kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi kodsuz platformlar, yerleşik yönergelere ve düzenlemelere bağlı kalırken yeniliğin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, OpenAI kurucuları tarafından önerildiği gibi bir düzenleyici kurumun oluşturulması, gelişen teknoloji için daha güvenli ve daha sorumlu bir geleceğe yol açarak yapay zeka araştırma ve geliştirme üzerinde temel kontroller sağlayabilir.