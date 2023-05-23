دفعت التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي (AI) وتهديداته المحتملة المؤسسين في OpenAI إلى الدعوة إلى هيئة تنظيمية دولية تحكم تطوير الذكاء الاصطناعي ، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للطاقة النووية. وفقًا لمؤسس OpenAI Sam Altman ، والرئيس Greg Brockman ، وكبير العلماء Ilya Sutskever ، فإن الابتكار في الذكاء الاصطناعي يحدث بوتيرة سريعة بحيث لا تستطيع السلطات التنظيمية الحالية التحكم بشكل فعال في التكنولوجيا.

على الرغم من اعترافهم بإنجازاتهم ، إلا أن مؤسسي OpenAI يدركون أن تقنية الذكاء الاصطناعي وراء وكيل المحادثة ChatGPT المشهور على نطاق واسع تقدم مخاطر فريدة وفوائد كبيرة. وهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيتطلب مستوى معينًا من التنسيق بين مجموعات التطوير الرائدة لضمان الانتقال الآمن إلى الذكاء الخارق والتكامل السلس مع المجتمع.

يقترح الاقتراح تشكيل منظمة دولية مماثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والتي من شأنها أن تشرف على جهود الاستخبارات الفائقة عند قدرة معينة أو عتبة موارد معينة. يمكن للهيئة التنظيمية الجديدة فحص أنظمة الذكاء الاصطناعي ، وتفويض عمليات التدقيق ، وضمان الامتثال لمعايير السلامة ، وفرض قيود على مستويات النشر والأمن. في حين أن مثل هذه المنظمة قد لا تكون قادرة على التدخل بشكل مباشر مع جهة فاعلة مارقة ، إلا أنها يمكن أن توفر إطارًا لإنشاء ومراقبة المعايير والاتفاقيات الدولية.

كما ورد في منشور OpenAI ، يمكن أن يكون أحد التدابير الممكنة للتدقيق داخل صناعة الذكاء الاصطناعي هو تتبع طاقة الحوسبة واستهلاك الطاقة المخصص للبحث. في حين أن تحديد الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي قد يكون أمرًا صعبًا ، فإن تنظيم تخصيص الموارد ومراجعة استخدام الطاقة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لتطوير التكنولوجيا واتجاهها. يناقش المؤسسون إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة من هذه اللوائح لمنع خنق الابتكار.

أكد الباحث والناقد في منظمة العفو الدولية Timnit Gebru أيضًا على الحاجة إلى تنظيم خارجي في مقابلة مع The Guardian. صرح جيبرو أنه من غير المرجح أن تقوم الشركات بالتنظيم الذاتي ما لم يكن هناك ضغط خارجي للقيام بخلاف ذلك. وبالتالي ، من الأهمية بمكان إنشاء هيئة تنظيمية دولية للتنقل في العالم المعقد لتطوير الذكاء الاصطناعي ومخاطره المحتملة.

مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة ، يمكن أن تصبح هيئة تنظيمية دولية حيوية في ضمان السلامة العامة ، والحفاظ على المعايير الأخلاقية ، وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة العالميين. يمكن أن تساعد الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster ، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والويب والجوال ، في تسريع الابتكار مع الالتزام بالإرشادات واللوائح المعمول بها.

في الختام ، يمكن أن يوفر تشكيل هيئة تنظيمية ، على النحو الذي اقترحه مؤسسو OpenAI ، عمليات فحص أساسية لبحث وتطوير الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر أمانًا ومسؤولية للتكنولوجيا الناشئة.