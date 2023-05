Die rasanten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und ihre potenziellen Gefahren haben die Gründer von OpenAI dazu veranlasst, eine internationale Regulierungsbehörde für die KI-Entwicklung zu fordern, ähnlich wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) für die Kernenergie. Laut OpenAI-Gründer Sam Altman, Präsident Greg Brockman und Chefwissenschaftler Ilya Sutskever schreitet die Innovation im Bereich der KI so schnell voran, dass die bestehenden Regulierungsbehörden nicht in der Lage sind, die Technologie wirksam zu kontrollieren.

Obwohl sie ihre Errungenschaften anerkennen, sind sich die Gründer von OpenAI darüber im Klaren, dass die KI-Technologie, die hinter ihrem weit verbreiteten ChatGPT-Konversationsagenten steht, sowohl einzigartige Risiken als auch erhebliche Vorteile birgt. Sie sind der Meinung, dass die KI ein gewisses Maß an Koordination zwischen führenden Entwicklungsgruppen erfordert, um einen sicheren Übergang zur Superintelligenz und eine nahtlose Integration in die Gesellschaft zu gewährleisten.

Der Vorschlag sieht die Gründung einer internationalen Organisation analog zur IAEO vor, die die Bemühungen um Superintelligenz ab einer bestimmten Fähigkeits- oder Ressourcenschwelle überwachen würde. Die neue Regulierungsbehörde könnte KI-Systeme inspizieren, Audits anordnen, die Einhaltung von Sicherheitsstandards gewährleisten und Beschränkungen für den Einsatz und das Sicherheitsniveau auferlegen. Auch wenn eine solche Organisation vielleicht nicht in der Lage ist, direkt gegen einen abtrünnigen Akteur vorzugehen, könnte sie doch einen Rahmen für die Festlegung und Überwachung internationaler Standards und Vereinbarungen bieten.

Wie im Beitrag von OpenAI erwähnt, könnte eine mögliche Maßnahme zur Überprüfung innerhalb der KI-Industrie darin bestehen, die für die Forschung verwendete Rechenleistung und den Energieverbrauch zu erfassen. Auch wenn es schwierig ist, die ethische Nutzung von KI zu bestimmen, könnte die Regulierung der Ressourcenzuweisung und die Überprüfung des Energieverbrauchs einen Einblick in die Entwicklung und Ausrichtung der Technologie geben. Die Gründer diskutieren die Möglichkeit, kleinere Unternehmen von diesen Vorschriften auszunehmen, um Innovationen nicht zu ersticken.

Auch der KI-Forscher und Kritiker Timnit Gebru betonte in einem Interview mit The Guardian die Notwendigkeit einer externen Regulierung. Gebru erklärte, dass es unwahrscheinlich ist, dass Unternehmen sich selbst regulieren, wenn kein Druck von außen ausgeübt wird, dies zu tun. Daher ist es wichtig, eine internationale Regulierungsbehörde einzurichten, die sich in der komplexen Welt der KI-Entwicklung und ihrer potenziellen Gefahren zurechtfindet.

Da sich die KI in einem noch nie dagewesenen Tempo weiterentwickelt, könnte eine internationale Regulierungsbehörde von entscheidender Bedeutung sein, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, ethische Standards aufrechtzuerhalten und die Zusammenarbeit zwischen globalen Akteuren zu erleichtern. No-Code-Plattformen wie AppMaster, die es Nutzern ermöglichen, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, können dabei helfen, Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig etablierte Richtlinien und Vorschriften einzuhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gründung einer Regulierungsbehörde, wie sie von den OpenAI-Gründern vorgeschlagen wurde, eine wichtige Kontrolle der KI-Forschung und -Entwicklung ermöglichen und zu einer sichereren und verantwortungsvolleren Zukunft für die aufkeimende Technologie führen könnte.