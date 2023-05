I rapidi progressi dell'intelligenza artificiale (IA) e le sue potenziali minacce hanno spinto i fondatori di OpenAI a chiedere l'istituzione di un organismo di regolamentazione internazionale per governare lo sviluppo dell'IA, simile all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per l'energia nucleare. Secondo il fondatore di OpenAI Sam Altman, il presidente Greg Brockman e lo scienziato capo Ilya Sutskever, l'innovazione nell'IA sta avvenendo a un ritmo così rapido che le autorità di regolamentazione esistenti non sono in grado di controllare efficacemente la tecnologia.

Pur riconoscendo i risultati raggiunti, i fondatori di OpenAI riconoscono che la tecnologia AI alla base del loro popolare agente di conversazione ChatGPT presenta sia rischi unici che vantaggi significativi. Ritengono che l'IA richiederà un certo livello di coordinamento tra i principali gruppi di sviluppo per garantire una transizione sicura verso la superintelligenza e una perfetta integrazione con la società.

La proposta suggerisce la formazione di un'organizzazione internazionale analoga all'AIEA, che supervisionerebbe gli sforzi di superintelligenza a una certa soglia di capacità o di risorse. Il nuovo organismo di regolamentazione potrebbe ispezionare i sistemi di IA, imporre verifiche, garantire la conformità agli standard di sicurezza e imporre restrizioni sulla diffusione e sui livelli di sicurezza. Sebbene un'organizzazione di questo tipo non sia in grado di intervenire direttamente su un attore disonesto, potrebbe fornire un quadro per stabilire e monitorare standard e accordi internazionali.

Come menzionato nel post di OpenAI, una possibile misura di controllo all'interno dell'industria dell'IA potrebbe essere il monitoraggio della potenza di calcolo e del consumo energetico dedicati alla ricerca. Anche se determinare l'uso etico dell'IA potrebbe essere difficile, la regolamentazione dell'allocazione delle risorse e la verifica dell'uso dell'energia potrebbero fornire informazioni sullo sviluppo e sulla direzione della tecnologia. I fondatori discutono della possibilità di esentare le aziende più piccole da questi regolamenti per evitare di soffocare l'innovazione.

Anche il ricercatore e critico di IA Timnit Gebru ha sottolineato la necessità di una regolamentazione esterna in un'intervista al Guardian. Gebru ha affermato che è improbabile che le aziende si autoregolino a meno che non ci siano pressioni esterne per farlo. Pertanto, è fondamentale istituire un organismo di regolamentazione internazionale per navigare nel complesso mondo dello sviluppo dell'IA e dei suoi potenziali rischi.

Poiché l'IA continua a progredire a un ritmo senza precedenti, un organismo di regolamentazione internazionale potrebbe diventare fondamentale per garantire la sicurezza pubblica, mantenere gli standard etici e facilitare la collaborazione tra le parti interessate a livello globale. Piattaforme no-code come AppMaster, che consentono agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili, possono contribuire ad accelerare l'innovazione nel rispetto delle linee guida e dei regolamenti stabiliti.

In conclusione, la formazione di un organismo di regolamentazione, come proposto dai fondatori di OpenAI, potrebbe fornire controlli essenziali sulla ricerca e sullo sviluppo dell'IA, portando a un futuro più sicuro e responsabile per la nascente tecnologia.