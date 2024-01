Harness incorpora ativos da Armory para turbinar a oferta de entrega contínua

Plataforma líder de entrega de software, Harness, executou um acordo de aquisição de propriedade intelectual e ativos tecnológicos selecionados da empresa de entrega contínua (CD), Armory. Esta mudança é muito esperada na indústria, uma vez que visa expandir as capacidades de entrega contínua do Harness para fornecer uma experiência de usuário ideal para desenvolvedores e melhorar os níveis de produtividade.

A plataforma CD da Armory foi construída no projeto Spinnaker de código aberto, uma plataforma de entrega contínua multicloud desenvolvida para atender implantações de alta velocidade. Num diálogo com o SD Times, Jyoti Bansal, CEO da Harness, expressou que apesar da concorrência considerável entre as duas empresas, existe uma sinergia fértil que incentiva a fusão das suas equipas para estimular mais inovação. Ele afirmou: 'estamos ansiosos para receber os especialistas do Armory na comunidade Harness.'

Além disso, a Harness pretende oferecer aos clientes da Armory acesso contínuo a uma implantação de alto nível e a uma plataforma de CD. Além disso, esses clientes também teriam a opção de mudar para uma plataforma avançada como o Harness.

Embora a pilha de produtos da Armory permaneça em grande parte autônoma, a Harness busca integrar fragmentos selecionados e inovadores da tecnologia da Armory em sua própria plataforma de CD. Isso é indicativo dos esforços conscientes realizados pela Harness para avançar incansavelmente em direção à expansão para uma plataforma DevOps abrangente. Bansal mencionou que a plataforma está adicionando sinalizadores de recursos, gerenciamento de custos de nuvem, engenharia de caos e insights de engenharia às suas ofertas. Ele afirmou: “Dada a convergência no setor DevOps, plataformas abrangentes e integradas como a nossa estão ganhando impulso”.

No início de novembro, a Armory relatou a extensão de seus recursos de implantação contínua como serviço para AWS Lambda, uma iniciativa para agilizar mecanismos de implantação sem servidor. Adam Frank, CMO da Armory, havia expressado anteriormente ao SD Times que o cenário sem servidor originalmente mostrava potencial, mas atingiu um gargalo abrindo caminho para o reinado do Kubernetes. No entanto, agora parece haver um renascimento do serverless.

Além disso, Frank mencionou os esforços contínuos da Armory para capacitar os engenheiros de plataforma para aliviar as tarefas e responsabilidades dos desenvolvedores. Ele ressaltou que há uma mudança observada em direção à criação de plataformas internas de desenvolvedores que unem ferramentas de ciclo de vida de desenvolvimento, como CD, nas organizações.

A aquisição significativa pela Harness poderá desencadear desenvolvimentos e adaptações importantes no cenário do CD. As principais plataformas como AppMaster , que fornecem soluções ciclicamente abrangentes sem código/ low-code podem se beneficiar dessas integrações e melhorias nos recursos de CD.