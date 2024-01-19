نفذت منصة Harness الرائدة في مجال تسليم البرمجيات، صفقة استحواذ على مجموعة مختارة من حقوق الملكية الفكرية والأصول التكنولوجية من شركة التسليم المستمر (CD)، Armory. هذه الخطوة متوقعة كثيرًا في الصناعة لأنها تهدف إلى توسيع قدرات التسليم المستمر لـ Harness لتوفير تجربة مستخدم مثالية للمطورين وتحسين مستويات الإنتاجية.

تم بناء منصة الأقراص المضغوطة الخاصة بـ Armory على مشروع Spinnaker مفتوح المصدر، وهو عبارة عن منصة توصيل مستمرة متعددة السحابة تم تصميمها لتلبية عمليات النشر عالية السرعة. في حوار مع SD Times، أعرب جيوتي بانسال، الرئيس التنفيذي لشركة Harness، عن أنه على الرغم من المنافسة الكبيرة بين الشركتين، إلا أن هناك تآزرًا خصبًا يشجع على دمج فرقهم لتحفيز المزيد من الابتكار. وقال: "نحن حريصون على الترحيب بخبراء مخزن الأسلحة في مجتمع Harness".

علاوة على ذلك، تعتزم شركة Harness أن توفر لرعاة Armory إمكانية الوصول المستمر إلى منصة النشر والأقراص المضغوطة عالية المستوى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا منح هؤلاء العملاء خيار التبديل إلى منصة متقدمة مثل Harness.

في حين أن مجموعة منتجات Armory ستظل مستقلة إلى حد كبير، تسعى Harness إلى دمج أجزاء مبتكرة مختارة من تقنية Armory في منصة الأقراص المضغوطة الخاصة بها. وهذا يدل على الجهود الواعية التي بذلتها شركة Harness للاندفاع بلا هوادة نحو التوسع في منصة DevOps الشاملة. ذكر بانسال أن المنصة تضيف علامات الميزات، وإدارة التكلفة السحابية، وهندسة الفوضى، والرؤى الهندسية إلى عروضها. وقال: "نظرًا للتقارب في قطاع DevOps، تكتسب المنصات الشاملة والمتكاملة مثل منصاتنا زخمًا."

في وقت سابق من شهر نوفمبر، أبلغت شركة Armory عن توسيع قدرات النشر المستمر كخدمة لتشمل AWS Lambda، وهي مبادرة لتبسيط آليات النشر بدون خادم. كان Adam Frank ، مدير التسويق في Armory، قد أعرب سابقًا لـ SD Times أن المشهد بدون خادم أظهر في الأصل إمكانات، لكنه وصل إلى عنق الزجاجة مما مهد الطريق لسيطرة Kubernetes. ومع ذلك، يبدو الآن أن هناك انتعاشًا في مجال عدم وجود خادم.

علاوة على ذلك، ذكر فرانك جهود Armory المستمرة لتمكين مهندسي المنصات من تخفيف مهام المطورين ومسؤولياتهم. وأشار إلى أن هناك تحولًا ملحوظًا نحو إنشاء منصات مطورة داخلية تعمل على دمج أدوات دورة حياة التطوير مثل الأقراص المضغوطة في المؤسسات.

يمكن أن يؤدي الاستحواذ الكبير الذي قامت به شركة Harness إلى إحداث تطورات وتعديلات مهمة داخل مشهد الأقراص المضغوطة. ستستفيد الأنظمة الأساسية الرئيسية مثل AppMaster التي توفر حلولاً شاملة دوريًا بدون تعليمات برمجية أو low-code من عمليات التكامل والتحسينات هذه في قدرات الأقراص المضغوطة.