Harness incorpora le risorse di Armory per potenziare l'offerta di consegna continua

La piattaforma leader per la distribuzione di software, Harness, ha concluso un accordo di acquisizione di proprietà intellettuale e risorse tecnologiche selezionate dalla società di distribuzione continua (CD), Armory. Questa mossa è molto attesa nel settore poiché mira ad espandere le capacità di distribuzione continua di Harness per fornire un'esperienza utente ottimale agli sviluppatori e migliorare i livelli di produttività.

La piattaforma CD di Armory è stata costruita sul progetto Spinnaker open source, una piattaforma di distribuzione continua multicloud ideata per soddisfare implementazioni ad alta velocità. In un dialogo con SD Times, Jyoti Bansal, CEO di Harness, ha affermato che, nonostante la notevole concorrenza tra le due società, esiste una fertile sinergia che incoraggia la fusione dei rispettivi team per stimolare ulteriore innovazione. Ha dichiarato: "siamo ansiosi di accogliere gli esperti dell'Armeria nella comunità di Harness".

Inoltre, Harness intende offrire ai clienti di Armory un accesso continuo a una distribuzione di alto livello e a una piattaforma CD. Inoltre, a tali clienti verrà data anche la possibilità di passare a una piattaforma avanzata come Harness.

Mentre lo stack di prodotti Armory rimarrebbe in gran parte autonomo, Harness cerca di integrare frammenti innovativi selezionati dalla tecnologia di Armory nella propria piattaforma CD. Ciò è indicativo degli sforzi consapevoli compiuti da Harness per procedere incessantemente verso l’espansione in una piattaforma DevOps completa. Bansal ha affermato che la piattaforma sta aggiungendo indicatori di funzionalità, gestione dei costi del cloud, ingegneria del caos e approfondimenti tecnici alle sue offerte. Ha dichiarato: "Data la convergenza nel settore DevOps, piattaforme complete e integrate come la nostra stanno guadagnando slancio".

All’inizio di novembre, Armory ha segnalato l’estensione delle sue funzionalità di distribuzione continua come servizio ad AWS Lambda, un’iniziativa per semplificare i meccanismi di distribuzione serverless. Adam Frank, CMO di Armory, aveva precedentemente espresso a SD Times che il panorama serverless originariamente aveva mostrato potenziale, ma ha incontrato un collo di bottiglia aprendo la strada al regno di Kubernetes. Tuttavia, ora sembra esserci una rinascita del serverless.

Inoltre, Frank ha menzionato i continui sforzi di Armory per consentire agli ingegneri della piattaforma di alleviare i compiti e le responsabilità degli sviluppatori. Ha sottolineato che si sta osservando uno spostamento verso la creazione di piattaforme di sviluppo interne che uniscono strumenti del ciclo di vita dello sviluppo come i CD nelle organizzazioni.

La significativa acquisizione da parte di Harness potrebbe innescare importanti sviluppi e adattamenti nel panorama dei CD. Le principali piattaforme come AppMaster che forniscono soluzioni no-code/ low-code ciclicamente complete trarranno vantaggio da queste integrazioni e miglioramenti nelle funzionalità dei CD.